‫نوكيا وآبل: توقعان اتفاقية ترخيص براءات اختراع طويلة الأجل

Press Release

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يغطي الترخيص اختراعات نوكيا الأساسية في مجال الجيل الخامس والتقنيات الأخرى

ستجني نوكيا ايرادات من آبل لعدّة سنوات

إسبو ، فنلندا – EQS Newswire – 4 يوليو 2023 – أعلنت نوكيا اليوم عن توقيع اتفاقية ترخيص براءة اختراع متبادل جديدة طويلة الأجل مع شركة آبل والتي ستحلُّ محلّ الترخيص الحالي الذي تنتهي صلاحيته في نهاية العام 2023. على أن تبقى شروط الاتفاقية سرية بين الطرفين.

صرّحت رئيسة نوكيا تكنولوجيز، جيني لوكاندر: “يسعدنا إبرام اتفاقية ترخيص براءات اختراع طويلة الأجل مع آبل على أساس ودي”، معتبرة أن “الاتفاقية تعكس قوّة محفظة براءات اختراع نوكيا، واستثماراتها التي تمتد لعقود في مجالَي البحث والتطوير، والمساهمات في المعايير الخلوية وغيرها من التقنيات”.

تتوقع نوكيا جني الإيرادات المتعلّقة باتفاقية ترخيص براءات الاختراع الجديدة هذه بدءاً من شهر يناير من العام 2024. كما تتسق الاتفاقية مع الافتراضات التي كشفتها نوكيا في ما يتعلق بتوقعاتها طويلة الأجل في تقريرها المالي للربع الأول الصادر في 20 نيسان 2023.

وأُنشئت محفظة شركة نوكيا لبراءات الاختراع على أكثر من 140 مليار يورو للاستثمار في البحث والتطوير منذ عام 2000، وتتكوّن من نحو 20 ألف عائلة (مجموعة واحدة) من براءات الاختراع، بما في ذلك أكثر من 5500 عائلة من براءات الاختراع أعلنت أنها ضرورية لتقنية الجيل الخامس. وتساهم نوكيا باختراعاتها لفتح المعايير مقابل الحق في ترخيصها بشروط عادلة ومعقولة وغير تمييزية (FRAND). يمكن للشركات ترخيص هذه التقنيات واستخدامها دون الحاجة إلى القيام باستثمارات كبيرة خاصة بها من حيث المعايير، مما يعزز الابتكار ويدعم تطوير منتجات وخدمات جديدة للمستهلكين.

زعتها APO Group نيابة عن Nokia.

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حول نوكيا:

في نوكيا، نبتكر التكنولوجيا الأساسية التي تقرّب العالم للعمل معاً.

بصفتنا شركة رائدة في الابتكار التكنولوجي والأعمال بين الشركات، فإننا نقود الشبكات التي تشعر، تفكر وتتصرف من خلال الاستفادة من عملنا عبر شبكات المحمول والشبكات الثابتة والشبكات السحابية. إضافة إلى ذلك، نعمل على تشكيل قيمة مضافة من خلال ملكيتنا الفكرية وأبحاثنا طويلة المدى، بقيادة مختبرات Nokia Bell الحائزة على جوائز.

يثق مزودو الخدمات والشركات والشركاء في جميع أنحاء العالم في نوكيا لتقديم شبكات آمنة وموثوقة ومستدامة اليوم – والعمل معنا لإنشاء الخدمات والتطبيقات الرقمية للمستقبل.

عوامل الخطر:

نوكيا وأعمالها معرضة لمخاطر وشكوك عدّة والتي تشمل مثلاً: حدّة المنافسة، والتي من المتوقع أن تستمر على مستوى عالٍ. قدرتنا على ضمان المنافسة ووضع خارطة طريق لمنتجاتنا وتكاليفها من خلال استثمارات إضافية في البحث والتطوير؛ قدرتنا على شراء مكونات معيارية معينة وتكاليفها، مثل أشباه الموصلات؛ اضطراب في سلسلة التوريد العالمية؛ تسارع التضخم وزيادة عدم اليقين الكلي العالمي وتقلبات أسعار العملات الرئيسية وارتفاع أسعار الفائدة؛ الآثار الاقتصادية المحتملة وتداعيات الأوبئة العالمية؛ الحرب أو الصراعات الجيوسياسية الأخرى، والاضطرابات والتكاليف المحتملة لها؛ التطورات الاقتصادية الكلية والصناعية والتنافسية الأخرى؛ توقيت وقيمة اتفاقيات ترخيص البراءات الجديدة والمتجددة والحالية مع مزودي الهواتف الذكية وشركات السيارات وشركات الإلكترونيات الاستهلاكية والمرخص لهم الآخرين؛ النتائج في ترخيص العلامة التجارية والتكنولوجيا؛ تكاليف حماية وإنفاذ حقوق الملكية الفكرية الخاصة بنا؛ التقاضي الجاري في ما يتعلق بالترخيص والمشهد التنظيمي لترخيص البراءات؛ نتائج النزاعات والتقاضي الجارية والمحتملة؛ توقيت استكمال وقبول بعض المشاريع؛ منتجنا والمزيج الإقليمي؛ عدم اليقين في التنبؤ بمصروفات ضريبة الدخل والتدفقات النقدية الخارجة، على المدى الطويل، لأنها تخضع أيضًا للتغييرات المحتملة بسبب مزيج الأعمال، وتوقيت التدفق النقدي لترخيص براءات الاختراع والتغيرات في التشريعات الضريبية، بما في ذلك الإصلاحات الضريبية المحتملة في مختلف البلدان ومبادرات منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي؛ قدرتنا على استخدام أصولنا الضريبية المؤجلة في الولايات المتحدة وفنلندا والاعتراف بها في ميزانيتنا العمومية؛ قدرتنا على تلبية أهدافنا المتعلقة بالاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية الأخرى، بما في ذلك أهدافنا المتعلقة بانبعاثات غازات الاحتباس الحراري؛ بالإضافة إلى عوامل الخطر المحددة في البيانات التطلعية لهذا الإصدار، وتقريرنا السنوي لعام 2022 بشأن النموذج 20-F المنشور في 2 مارس 2023 تحت المراجعة التشغيلية والمالية وعوامل المخاطر المحتملة.

البيانات التطلعيّة:

بعض البيانات الواردة هنا ليست حقائق تاريخية بل هي بيانات تطلعيّة، تعكس هذه البيانات التطلعيّة توقعات نوكيا الحالية ووجهات نظرها حول التطورات المستقبلية وتتناول المواضيع التالية: أ) التوقعات أو الخطط أو الفوائد أو الاحتمالات المتعلقة باستراتيجياتنا وإطلاق المنتجات وإدارة النمو والاستدامة والأهداف البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات الأخرى، ومؤشرات الأداء الرئيسية التشغيلية و قرارات بشأن مخارج السوق؛ ب) التوقعات أو الخطط أو الفوائد المتعلقة بالأداء المستقبلي لأعمالنا (بما في ذلك التأثير المتوقع وتوقيت الأوبئة العالمية المحتملة ومدتها وتأثير الاقتصاد على أعمالنا وسلسلة التوريد وأعمال عملائنا) وأي أرباح مستقبلية و توزيعات أخرى للربح؛ ج) التوقعات والأهداف المتعلقة بالأداء المالي ونتائج العمليات، بما في ذلك حصة السوق، والأسعار، وصافي المبيعات، وقيمة الدخل، والهوامش، والتدفقات النقدية، وتوقيت الذمم الدائنة، وتكاليف عمليات التشغيل، والمخصصات، والانخفاض في القيمة، والضرائب، وأسعار صرف العملات، والتحوّط، واستثمار الأموال، والتضخم، وخفض تكلفة المنتج، والقدرة التنافسية، وتوليد الإيرادات في أي منطقة محددة، وإيرادات الترخيص والمدفوعات، بما في ذلك قدرتنا على تحقيق الإيرادات بموجب هذه الاتفاقية والأثر المتوقع للاتفاقية على معدل تشغيل حقوق الملكية السنوي لشركة نوكيا تكنولوجيز؛ د) القدرة على التنفيذ أو التوقعات أو الخطط أو الفوائد المتعلقة بالتغييرات في الهيكل التنظيمي ونموذج التشغيل، بما في ذلك قدرتنا على الأداء بموجب هذه الاتفاقية؛ ه) التأثير على الإيرادات في ما يتعلق بمناقشات التقاضي / التجديد. و) أي بيانات مسبوقة أو تتضمن “تابع”، “تعتقد”، “الالتزام”، “التقدير”، “توقع”، “الهدف”، “التأثير”، “سوف” أو عبارات مماثلة. تخضع هذه البيانات التطلعيّة لعدد من المخاطر والشكوك، فكثير منها خارج عن سيطرتنا، مما قد يتسبب في اختلاف نتائجنا الفعلية مادياً عن هذه البيانات. تستند هذه البيانات إلى أفضل افتراضات الإدارة والمعتقدات في ضوء المعلومات المتاحة لهم حالياً. هذه البيانات التطلعية هي مجرد تنبؤات تستند إلى توقعاتنا الحالية ووجهات نظرنا للأحداث والتطورات المستقبلية وتخضع لمخاطر وشكوك يصعب التنبؤ بها لأنها تتعلق بالأحداث وتعتمد على الظروف التي ستحدث في المستقبل، وتشمل كل العوامل، بما في ذلك المخاطر والشكوك المحددة في عوامل الخدر أعلاه والتي يمكن أن تسبب هذه الاختلافات.