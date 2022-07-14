‫نيجيريا ترحب بسيارة ALL NEW GS4 الرياضية والذكية في معرض نيو لاغوس

مهرجان أضواء ALL NEW GS4 يبدأ في المعرض الجديد

في معرض G – Style الجديد في لاغوس، اجتمع العشرات من الصحفيين وعملاء كبار الشخصيات والمؤثرين المحليين ليشهدوا ظهور ALL NEW GS4 . كما حضر أيضًا ضيوف مرموقون، من بينهم وفد برئاسة رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، ومسؤولون من حكومة ولاية لاغوس، وممثلون عن مجموعة دانغوت، افتتاح المعرض وإطلاق السيارة.

تم الترحيب بالضيوف من خلال حفل استقبال قبل الاستمتاع بأداء جوني دريل المغني النيجيري المثير. وفي الوقت نفسه، لاحظ المئات معلم العلامة التجارية من خلال ضبط البث المباشر للحدث على وسائل التواصل الاجتماعي.

أعربت ديانا تشان، رئيسة شركة GAC MOTOR النيجيرية الحاصلة على امتياز CIG Motors ، عن سرورها بنجاح الليلة وكشفت عن الخطط الإضافية من شركة GAC MOTOR في البلاد. قالت: “نحن فخورون جدًا بافتتاح معرضنا “. “ونخطط لفتح خمسة من هذه المعارض في جميع أنحاء البلاد.”

تحديث طراز ناجح

باع طراز GS4 الأصلي أكثر من مليون وحدة وحصل على العديد من الجوائز المشهورة دوليًا لحرفته وجودته الرائعة. تعرض ALL NEW GS4 من التصميم الخارجي إلى المكونات الداخلية، طبقة إضافية من التطور.

يحتفظ التصميم المجدد للطراز بجمالياته الكلاسيكية “الضوء والظل” ولكنه يعرض منحنيات أكثر حدة وشبكة أوسع.

كما أنه مجهز بمحرك GAC MOTOR الجيل الجديد 270T وناقل الحركة الجديد Aisin 6AT Tiptronic للحصول على تجربة قيادة قوية ومستقرة وسهلة التعامل. كما تتميز سيارة SUV العصرية بقائمة طويلة من ميزات السلامة بما في ذلك الهيكل المصنوع من الفولاذ عالي القوة بنسبة 100% وتقنيات مساعدة القيادة الذكية المتعددة.

الاستحواذ على فرص السوق في نيجيريا

مع العديد من الميزات المطورة ولغة التصميم المقنعة، من المتوقع أن تواصل سيارة ALL NEW GS4 إرث GAC MOTOR من الحرفية الصينية بين المشترين النيجيريين.

ومع العديد من عمليات الإطلاق المثيرة القادمة، ستواصل GAC MOTOR تقديم تقنية السيارات المبتكرة بأعلى مستوى من الجودة للمستخدمين العالميين.