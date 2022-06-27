‫نيوم وماكلارين ريسينغ… تحالف إستراتيجي للمنافسة في رياضة السيارات الكهربائية وتطوير الأبحاث الصناعية

نيوم، المملكة العربية السعودية, 27 يونيو / حزيران 2022/PRNewswire/ — أعلنت نيوم عن شراكتها الاستراتيجية مع شركة “ماكلارين ريسينغ” McLaren Racing ، لتصبح بذلك الشريك الرئيسي لفرق ماكلارين في سباقات فورمولا إي وإكستريم إي تحت شعار “نيوم ماكلارين لسباقات السيارات الكهربائية”.



وتتيح هذه الشراكة الفرصة لدفع عجلة الابتكار في رياضة السيارات والتعاون في تقديم ابتكارات وتقنيات تساهم في إعادة تعريف مستقبل الرياضة والصناعات النظيفة المتقدمة وتؤكد التزام نيوم بأهدافها المستدامة.

وبهذه المناسبة، قال المهندس نظمي النصر الرئيس التنفيذي لنيوم: “انطلاقا من موقع نيوم كمحرك اقتصادي للمملكة والمنطقة، وتأكيدا على التزامنا التام بقيادة الحلول المستدامة ومعالجة أكثر التحديات إلحاحا في العالم، وقعنا هذه الشراكة مع “ماكلارين ريسينغ”، والتي سنسخر من خلالها مواردنا وخبراتنا للخروج بنتائج مبهرة وحلول مبتكرة، للرياضة بشكل عام ولرياضة السيارات بشكل خاص”. مشيرا إلى أن هذه الشراكة تواكب رؤية نيوم في أن تكون مقرا للشركات الرائدة مثل “ماكلارين ريسينغ” ومختبرا حيا يمكنهم من تطوير الأبحاث الصناعية، والتعاون في تقديم ابتكارات وتقنيات جديدة وتجربتها.

وبصفتها شريك “ أوكساچون ” التقني ، ومن خلال مقرها في مركز الأبحاث والإبتكار في “أوكساچون”، ستتعاون ماكلارين مع نيوم في عدة مجالات، وستشارك خبراتها الرقمية والتحليلية من خلال برنامج ماكلارين “مُسرع الأعمال” الذي يقوم بترجمة بيانات الأداء بشكل يتطابق مع ثقافة ونهج نيوم الابتكاري، وتسريع الأفكار من المختبرات إلى السوق ويشكل حافزاً للنمو الاقتصادي والتنوع في نيوم والمملكة بشكل عام.

بدوره، رحّب زاك براون، الرئيس التنفيذي لشركة ماكلارين ريسينغ ، بهذه الشراكة، واعتبر أنها تحول هام في مسيرة ماكلارين لسباقات الفورمولا إي وتوحيد لسلسلة سباقاتها الكهربائية. وأضاف: “يسعدنا الترحيب بــ نيوم في عائلة ماكلارين ريسينغ. وهذا بحد ذاته يعتبر حدثا ضخماً يدشن دخولنا لعالم سباقات الفورمولا إي ويوحد سباقاتنا للسيارات الكهربائية. ونسعد أيضاً لتقديمنا فريق نيوم ماكلارين للسباقات الكهربائية ولعملنا يداً بيد مع نيوم لنغذي العقول الموهوبة ونقود معاً عجلة الإبتكار. كما أن العمل مع نيوم من خلال مدينتها الصناعية الرائدة “أوكساچون” سيتيح لنا تقديم مساهمات قيمة من خلال برنامجنا “مُسرع الأعمال” مما يفتح آفاقاً جديدة نحو منظومة صناعية متقدمة ونظيفة”.

وستتوسع هذه الشراكة بين نيوم وماكلارين في عام 2023 عبر إطلاق برنامج مخصّص لرعاية المهندسين والطلاب السعوديين، تحت عنوان “أسلوب ماكلارين”، بهدف إطلاق العنان لإمكانات وطموحات فريق نيوم من خلال مجموعة من المبادرات، حيث سينضم عشرون خريجاً سعودياً من برنامج نيوم للخريجين لمدة عام واحد إلى ماكلارين ريسينغ في مركز ماكلارين للتكنولوجيا في المملكة المتحدة.

الجدير بالذكر أنه سيتم تكوين فريق نيوم ماكلارين للفورمولا إي من خلال إكتمال إجراءات الإستحواذ على فريق مرسيدس-إي كيو فورمولا إي خلال هذا العام. وكانت نيوم قد استضافت السباق الافتتاحي للموسم الثاني من إكستريم إي الذي أقيم في فبراير من هذا العام، والذي سلّط الضوء على التحدّيات المناخية في جميع أنحاء العالم والحاجة إلى تطوير تقنيات جديدة ومستدامة في رياضة السيارات في المنطقة. كما تعد مبادرات نيوم في هذا الإطار، جزءاً محورياً من جهود المملكة العربية السعودية لتعزيز نهج الاستدامة البيئية على كل المستويات، ومن بينها رياضة السيارات؛ حيث وقعت وزراة الرياضة اتفاقيات لاستضافة فعاليات عالمية ذائعة الصيت في هذا المجال مثل الفورمولا إي وإكستريم إي والفورمولا واحد ورالي داكار .

حول نيوم

نيوم هي انطلاقة واثقة لتقدم البشرية وتجسيد لرؤية تُمثّل ما سيبدو عليه المستقبل الجديد. تقع في شمال غربي المملكة العربية السعودية على البحر الأحمر حيث تبنى من الصفر لتكون حاضرةً تنبض بالحياة ومكاناً تُحدِّد فيه ريادة الأعمال مسار هذا المستقبل الجديد. ستكون نيوم مقصداً عالمياً وموطناً لأصحاب الطموح الذين يسعون للمساهمة في بناء نموذج جديد لمعيشة استثنائية وإنشاء أعمال مزدهرة حيث سيتجلى الإبداع فيها في مجال الحفاظ على البيئة .

وستشكّل نيوم موطناً استثنائياً للعيش والعمل وستضم عدداً من المدن والموانئ والمناطق التجارية ومراكز البحوث والمرافق الرياضية والترفيهية والوجهات السياحية .

وبوصفها مركزاً للابتكار، ستستقطب نيوم روّاد وقادة الأعمال والشركات من جميع أنحاء العالم للبحث في التقنيات والمشاريع الجديدة واحتضانها وتسويقها بأساليب مبتكرة. وسيجسّد سكان نيوم قيماً تمثل روح الجماعة، كما سيعتمدون ثقافة تتبنى الاستكشاف والمغامرة والتنوع.

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حول ماكلارين للسباقات

تأسست ماكلارين للسباقات من قبل سائق السباقات النيوزيلندي بروس ماكلارين في العام 1963. وشارك الفريق لأول مرة في سباقات الفورمولا واحد في العام 1966، ومنذ ذلك الحين فازت ماكلارين بعشرين بطولة عالمية وأكثر من 180 جائزة كبرى للفورمولا واحد، كما فازت ثلاث مرات بسباقات إنديانابوليس 500، ولومان 24 ساعة في مشاركتها الأولى .

ويتنافس الفريق مع لاندو نوريس ودانيال ريكاردو في بطولة العالم للفورمولا واحد التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات، ومع سائقي آرو ماكلارين إس بي باتو أووارد وفيليكس روزنكفيست في سلسلة سباقات إن تي تي إنديكار، ومع إيما غيلمور وتانر فوست في بطولة إكستريم إي. وستتنافس ماكلارين في الموسم التاسع من بطولة العالم للفورمولا إي التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات في موسم 2022/2023 .

ويُعد فريق ماكلارين أول من حصل على معيار “ الأمان الكربوني” في العام 2010 في رياضة الفورمولا واحد، واحتفظ به منذ ذلك الحين على أساس نصف سنوي، وكان آخرها في فبراير 2021. كما كان الفريق الأول في الفورمولا واحد الذي يحصل على جائزة الاعتماد البيئي من الاتحاد الدولي للسيارات فئة ثلاث نجوم في العام 2013 كجزء من إطار عمل الشهادات البيئية للاتحاد، قبل أن يصبح أحد الموقعين على برنامج الأمم المتحدة للرياضة من أجل الإلتزام بالعمل المناخي في العام 2021 .

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