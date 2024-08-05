منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة – Media OutReach Newswire – 5 أغسطس 2024 – يسر شركة(“” أو ““) والشركات التابعة لها (““) (رمز السهم: 554.HK)، وهي من المؤسسات الرائدة في مجال الطاقة، أن تعلن، فيما يتعلق بالاستحواذ على 54,44٪ من أسهم حقوق الملكية في الشركة الأم لشركة سيتي باص، برافو ترانسبورت هولدينجز المحدودة (“برافو”)، أنه قد تم استيفاء جميع الشروط المسبقة المنصوص عليها في اتفاقية الاستحواذ وتم الاستحواذ في 31 يوليو 2024. بعدما تمت عملية الاستحواذ، صارت شركة هانز إنيرجي تمتلك 70٪ من أسهم حقوق الملكية في شركة برافو التي صارت شركة تابعة غير مباشرة وغير مملوكة بالكامل للشركة.طبقًا لاتفاقية الاستحواذ، تم تخصيص وإصدار 278,915,965 سهمًا مقابل ذلك من قبل الشركة لشركة تمبل ووتر برافو هولدينجز المحدودة (“تمبل ووتر برافو”)، وبعد اكتمال عملية الاستحواذ، ستمتلك تمبل ووتر برافو 6,59% من أسهم شركة هانز إنيرجي. في إطار الصفقة، سيكون لشركة هانز إنيرجي الحق في ممارسة خيار شراء للاستحواذ على نسبة 30% المتبقية من أسهم برافو من تمبل ووتر برافو في غضون السنوات الخمس المقبلة. علاوة إلى ذلك، سيكون لشركة تمبل ووتر خيار بيع أسهمها لشركة هانز إنيرجي بين عامي 2029 و 2031. كانت شركة أنجلو تشاينيز كوربوريت فاينانس المستشار المالي الوحيد لشركة هانز إنيرجي في هذه الصفقة.

انتقلت شركة هانز إنيرجي بحماس من مجال الطاقة التقليدية إلى قطاع الطاقة الجديدة في السنوات الأخيرة، بالاعتماد على شركة برافو باعتبارها أساسًا ونقطة إطلاق لتحقيق استراتيجية متنوعة. قال السيد يانج دونج، الرئيس التنفيذي لشركة هانز إنيرجي: “تماشيًا مع “استراتيجية إنتاج الهيدروجين في هونج كونج” التي تنتهجها الحكومة، ستستكشف المجموعة بنشاط ]سبل[ التعاون مع كبار موردي التكنولوجيا في مجال إنتاج الطاقة الهيدروجينية. من خلال المشاركة في الاستثمار في بناء أول محطة للتزود بالوقود الهيدروجيني في غرب كولون بهونج كونج، نلتزم بتعزيز استخدام الطاقة الهيدروجينية في وسائل النقل العام في هونج كونج، الصين. في الوقت نفسه، سنعمل بنشاط على تعزيز التنمية النظيفة لشركة سيتي باص، وتسريع التطوير البيئي لأسطول التشغيل، وزيادة الكفاءة التشغيلية”.

أضاف السيد يانج: “بالإضافة إلى التوسع النشط في أعمال النقل باستخدام بالطاقة الجديدة لشركة سيتي باص، ستستفيد المجموعة من مواردها لمساعدة سيتي باص في التوسع في مشاريع النقل الخارجية، وبالتالي تعزيز مزايا أعمال سيتي باص. في غضون ذلك، شركة برافو ميديا، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة برافو ومتخصصة في مجال الإعلان، شهدت تطورًا تجاريًا واعدًا في السنوات الأخيرة، وأبرمت عقدًا مع شركة تشغيل سكك حديدية في هونج كونج لتقديم خدمات وكالة مبيعات إعلانية لبعض خطوط السكك الحديدية والحافلات التي تديرها شركة تشغيل السكك الحديدية المعنية. لذلك نعتقد اعتقادًا راسخًا أن هذا الاستحواذ الناجح سيدفع المجموعة بقوة نحو التطوير مستقبلًا لتحتل الريادة في مجال حلول النقل بالطاقة الهيدروجينية. سيؤدي هذا الأمر إلى رفع مكانة شركة برافو لتصبح من شركات تشغيل وسائل النقل العام الرائدة في العالم، وتحقيق نمو تجاري جديد، وتوليد عوائد أفضل للمساهمين “.

نبذة عن شركة هانز إنيرجي المحدودة (رمز السهم: 554.HK )

تعد شركة هانز إنيرجي المحدودة مؤسسة رائدة ومتخصصة في توفير مرافق متكاملة من الأرصفة وصهاريج التخزين والمستودعات والخدمات اللوجستية في جنوب الصين للمنتجات البترولية والكيميائية السائلة، وتقديم خدمات ذات قيمة مضافة في موانئها وحقول صهاريج التخزين، وتجارة المنتجات النفطية والبتروكيماوية، وتشغيل وتأجير أعمال مرتبطة بمحطات وقود.