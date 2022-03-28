‫ هايسنس تتفوق على المنافسين العالميين، وتربح “جائزة دبي العالمية للجودة” برعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

تشينغداو، الصين، 28 مارس/آذار 2022 / PRNewswire / — حازت شركة هايسنس ( Hisense ) على جائزة دبي العالمية للجودة لعام 2022 المقدمة من دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي في 23 مارس الجاري. وجاء الإعلان عن الجائزة برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وحازت هايسنس، العلامة التجارية التي تقل مدة وجودها في منطقة الشرق الأوسط عن 10 سنوات، على الجائزة متفوقة على العديد من المنافسين، مما يشير إلى المكانة القوية التي تتمتع بها هايسنس في السوق. ويتم انتقاء المرشحين للجائزة بدقة من خلال عملية تمتد من ثلاثة إلى أربعة أشهر. ويرى أعضاء لجنة تحكيم الجائزة أنه في ظل تأثير جائحة كورونا، فإن الفوز بـ «جائزة دبي العالمية للجودة» يعكس جهود هايسنس المتواصلة للانفتاح من جديد على العالم وإسهاماتها الإيجابية في تعافي الاقتصاد المحلي وتنميته.

يُذكر أن هايسنس بدأت، منذ أكتوبر 2021، في التحضير للجائزة والتقدم لها. وخلال عملية التقييم الصارمة، أجرت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي تقييمًا شاملاً لشركة هايسنس على أصعدة مختلفة.

ولقد أثارت استراتيجية هايسنس للتطوير ومخطط أحداثها إعجابًا شديدًا لدى أعضاء لجنة التحكيم، وخاصة الأنشطة والخدمات المحلية مثل تطبيق HiME ومركز دعم هايسنس. وبوصفه منصة رقمية فريدة من نوعها، يمكن لتطبيق HiME البقاء على اتصال مباشر وفوري بالمستخدمين وتقديم ردود وخدمات سريعة للمستهلكين. كما أن نموذج الخدمة الذي يقدمه التطبيق على مدار الساعة يجعل هايسنس أكثر قدرة على المنافسة في السوق المحلية. أما مركز دعم هايسنس فهو عبارة عن منصة حصرية تزود المستخدم بتجربة شاملة للمنتج وخدمة سريعة ما بعد البيع. وخلال الجائحة، أطلقت هايسنس خدمات مجانية وضمانات إضافية سهلت على المستهلكين المحليين الاستمتاع بمنتجات الشركة وخدماتها على نحو أكثر ملائمة.

وبهذه المناسبة، قال السيد جيسون أو، المدير العام لسوق هايسنس في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا «نحن فخورون للغاية بفوزنا بالجائزة، ونعرب عن تقديرنا لدائرة الاقتصاد والسياحة لمتابعتها للجهود التي نبذلها في المنطقة، مما يشجع شركتنا على السعي من أجل مستقبل أكثر إشراقًا». وأضاف «لقد التزمت هايسنس دائمًا بتوفير الجودة العالية والتكنولوجيا المتقدمة منذ تطوير سوقها في الشرق الأوسط وأسرعت خطى التطور على الصعيد المحلي.»

وتؤكد هايسنس على التزامها دائمًا بالتكنولوجيا والنزاهة والجودة، وأن تواصل ابتكار منتجات وخدمات تحوز ثقة المستهلكين على مستوى العالم، وبالتالي تعزيز الوعي بعلامتها التجارية وقدرتها التنافسية على نحو مستمر.