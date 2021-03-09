Press Release

هايسنس تُمكِّن النساء من مواجهة التحديات

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تشينغداو، الصين، 9مارس 2021 /PRNewswire/ – أفادت تقارير مرصد منظمة العمل الدولية بأنه قد بلغت نسبة فرص العمل التي فقدتها النساء على الصعيد العالمي 5٪، بينما بلغت نظيرتها 3.9٪ للرجال في عام 2020. ويبدو أن النساء على وجه الخصوص أنهن الأكثر عرضة للخروج من سوق العمل. وعلى الرغم من الضغوط التنافسية المفروضة على النساء، تلتزم شركة هايسنس (Hisense – 600060.SH) بتمكين المزيد من النساء لتحقيق إنجازات أثناء مواجهة التحديات.

المساواة بين الجنسين في مكان العمل

تقدر هايسنس الاحترام والتفاني والابتكار والكفاءة باعتبارها الروح الأساسية للشركة، ويأتي “الاحترام” على رأس هذه القائمة. كما تدافع الشركة عن المساواة بين الجنسين وتوفر فرص عمل متساوية للموظفات في جميع أنحاء العالم. تبلغ نسبة النساء في العمالة العالمية لدى شركة هايسنس حوالي 40٪، وتفوق هذه النسبة المتوسط العالمي الذي يبلغ 38.89٪ (وفقًا للبنك الدولي).

تشجع هايسنس المزيد من الإناث على متابعة المسارات الوظيفية، والميل إلى إحراز تقدم، وتحقيق مناصب أعلى في مكان العمل. بلغت نسبة الإناث من قادة الفِرَق في سلسلة الإنتاج التلفزيوني 80٪ في مصنع هايسنس بأطلانطس في عام 2018، وتتولى النساء نطاقًا واسعًا في المناصب الإدارية بالمصنع. كما تسهم قوة دقة المرأة وصبرها إسهامًا كبيرًا في نمو شركة هايسنس.

القيادة النسائية في هايسنس

تحظى شركة هايسنس في جميع أنحاء العالم بالعديد من المديرات التنفيذيات المثقفات اللواتي واجهن التحديات وقُدْن فرقهن لإزالة الحواجز التي تفرضها الجائحة.

قادت السيدة تانيا جارونزي، نائبة رئيس شركة هايسنس أستراليا (Hisense Australia)، فريقها للعمل من المنزل خلال فترة الحظر الشامل في أستراليا، وحققت نتائج مبيعات رائعة. ففي عام 2020، حقق فريقها حجم مبيعات تليفزيونية بلغ 510,000 مع زيادة سنوية بلغت نسبتها 15٪ لتحتل المرتبة الثانية في السوق الأسترالية. كما تم بيع 325,000 ثلاجة بزيادة رائعة بلغت نسبتها 28٪ سنويًا.

وعلاوةً على ذلك، فهي تهتم بشأن رفاهية أعضاء فريقها والتوازن بين العمل والحياة في الوضع الطبيعي الجديد. كما تحرص على تشجيعهم وإرشادهم لمواجهة التحديات على نحوٍ مرن. وصرحت تانيا: “لقد لعبت قدرة فريقنا على التكيف مع سُبل العمل الجديدة والتحلي بالإيجابية في مواجهة الشدائد دورًا حاسمًا في مساعدتنا على بلوغ هذا النجاح”.

دعم المرأة في الرياضة

كما تهتم شركة هايسنس بالنساء في الملاعب الرياضية؛ فقد أخذت هايسنس على عاتقها، بصفتها الشريك العالمي الرسمي لبطولة أمم أوروبا لكرة القدم للسيدات في عامي 2017 و 2022، مسؤولية تشجيع الرياضات الاحترافية للسيدات وإلهام الرياضيات للسعي نحو تحقيق أحلامهن؛ وذلك من خلال شراكتها مع الألعاب الرياضية النسائية. كما تساهم هايسنس في مجال الرياضة الإلكترونية؛ حيث أنشات منصة للاعبات لتشجعيهن على تحقيق أحلامهن وقيمهن.

وبصفتها شركة تقنية عالمية، فتلتزم هايسنس بإلهام النساء وتمكينهن من النجاح. ستواصل شركة هايسنس، في ظل هذه الأوقات العصيبة التي تفرضها الجائحة، وقوفها بجانب النساء في جميع أنحاء العالم للتغلب على هذه الأزمة الراهنة ومواجهة التحديات بجرأة والتقدم لتصبح ذاتًا أفضل في المناصب المختلفة في مختلف المجالات.