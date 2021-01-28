هايفر إنترناشيونال وكارغيل توسعان انتشار منظمة هاتشنغ هوب وصولا إلى كينيا، من أجل تحسين التغذية وسبل العيش عبر إنتاج الدواجن المستدام

هاتشنغ هوب كينيا ستطور وتعزز أنظمة سوق الدواجن القابلة للحياة والمستدامة، إذ ستصل إلى 10 ملايين شخص في المرحلة الأولى

نيروبي، كينيا، 28 كانون الثاني/يناير، 2021 / بي آر نيوزواير / — اليوم، أعلنت كل من هايفر إنترناشيونال وكارغيل، بالتعاون مع الحكومات الوطنية وحكومات المقاطعات عن توسيع هاتشنغ هوب وصولا إلى كينيا. ستصل هاتشنغ هوب كينيا إلى 10 ملايين شخص في مرحلتها الأولى (2019-2022)، من خلال مزيج من الدعم المباشر للمزارعين وحملات توعية المستهلكين، مما يسهم في تحقيق الهدف العالمي الذي يتمثل في تحسين تغذية ودخل 100 مليون شخص بحلول العام 2030..

في كينيا يعاني 1.82 مليون طفل من سوء التغذية المزمن – أكثر من ربع السكان دون سن الخامسة. من خلال العمل عبر سلسلة إمداد الدواجن، ستعمل هاتشنغ هوب كينيا على تحسين دخل المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة بشكل مستدام وزيادة الوعي بتوافر الدجاج والبيض الغني بالمغذيات للأسر في غرب كينيا.

“غالبًا ما تركز المشاريع المصممة لدعم مزارعي الدواجن أصحاب الحيازات الصغيرة على الإنتاج فقط، بدلاً من التغييرات المطلوبة عبر نظام السوق. تتبع هاتشنغ هوب نهجًا على مستوى النظام كله، بهدف زيادة التغذية والدخل لمنتجي الدواجن أصحاب الحيازات الصغيرة وأسرهم”، كما قال أديسوا آيفيدي، نائب الرئيس الأول لبرامج إفريقيا في هايفر إنترناشيونال. “تجمع هاتشنغ هوب بين خبرة كارغيل في سلاسل توريد الدواجن والتغذية مع 76 عامًا من الخبرة التي تتمتع بها هايفر إنترناشيونال في العمل مع منتجي الثروة الحيوانية من أصحاب الحيازات الصغيرة للتعامل مع جميع أجزاء نظام الدواجن.”

تعمل هاتشنغ هوب كينيا في مقاطعات كيسومو وسييا وهوماباي وميغوري والمناطق المحيطة بها في مقاطعات ناكورو وأوسين غيشو ونيروبي الكبرى. سيعمل البرنامج على تعزيز نظام أغذية الدواجن الحالي ونظام تربية الدواجن لبناء نظام سوق قابل للتطبيق ومنصف من خلال “نموذج الموزع” المستدام لتحسين الوصول إلى العلف والدعم الفني لـ 46,000 أسرة تقوم بتربية الدواجن.

في مناطق عمل برنامج هاتشنغ هوب كينيا تكسب أسر تربية الدواجن حاليًا ما متوسطه 1،559 دولارًا سنويًا – 30 ٪ فقط من الدخل اللازم لعيش حياة كريمة. . هاتشنغ هوب في كينيا ستدعم المزارعين على تقليص فجوة الدخل المعيشي إلى النصف خلال السنوات الثلاث المقبلة. يركز البرنامج على الدواجن لأن العديد من المزارعين المحليين أصحاب الحيازات الصغيرة يقومون بالفعل بتربية الدجاج ويمكن لجميع أفراد الأسرة المشاركة في إنتاج الدواجن – وخاصة النساء والشباب. من السهل تغذية الدواجن وتربيتها وإحضارها إلى السوق، وتنمو الفراخ بسرعة لتوفير الدخل بسرعة. توفر اللحوم والبيض مصادر غنية بالعناصر الغذائية، وخاصة البروتين الذي يفتقر إليه كثير من الناس.

وقال جورج أوديامبو، المدير القطري لمؤسسة هايفر كينيا، “من خلال الشراكة مع منظمات المنتجين المزارعين والجهات الفاعلة الأخرى في نهج نظام السوق، ستعمل هاتشنغ هوب على تحسين سبل عيش 46,000 أسرة، ووضعهم كلاعبين رئيسيين في سلسلة قيمة الدواجن.” “ستؤدي هذه التدخلات إلى إنشاء شركات دواجن مربحة ومستدامة يملكها المزارعون من خلال الوصول إلى المنتجات والخدمات والأسواق.”

وقال رينيه أوسوريو، المدير الإداري للتغذية الحيوانية في الشرق الأوسط وأفريقيا لكارغيل: “إن هاتشنغ هوب هي مثال على إيمان كارغيل وهايفر المشترك بقيمة البروتين الحيواني الآمن والمستدام والميسور التكلفة في النظام الغذائي – بالإضافة إلى الالتزام بتحسين سبل عيش المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة.” “لتحقيق نجاح حقيقي على المدى الطويل، نرى هؤلاء المشاركين على أنهم رواد أعمال – منتجو حيوانات أذكياء وذوو حيلة. وعبر التدريس ومشاركة ما نعرفه، يمكننا دعم المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة لتحقيق الوسائل الاقتصادية لإطعام أطفالهم وإرسالهم إلى المدارس وبناء المجتمعات القوية “.

كشفت دراسة سلسلة قيمة الدواجن التي أجرتها هايفر إنترناشيونال أن الطلب على منتجات الدواجن آخذ في الازدياد في المقاطعات السبع التي تعمل فيها هاتشنغ هوب كينيا، مع عدم قدرة العرض المحلي على مواكبة ذلك. يهدف البرنامج إلى تقليل فجوة العرض في اللحوم والبيض من خلال تعزيز أفضل ممارسات الإنتاج. ستعمل حملات توعية المستهلك على تعزيز فوائد منتجات الدواجن لتحسين الأمن الغذائي والتغذوي للأسر، مع زيادة الاستقلال المالي واتخاذ القرار للنساء في الأسر الزراعية.

مع تزايد الطلب على منتجات الدواجن في كينيا، ستدعم هايفر إنترناشيونال وكارغيل مزارعي هاتشنغ هوب من خلال توفير مجموعة واسعة من السلع والخدمات وخبرة صحة الحيوان والإنتاجية لتلبية هذا الطلب.

تعلم المزيد عن مبادرة هانشنغ هوب العالمية وكيفية مشاركتك على hatchinghopeglobal.com .

عن كارغيل

يعمل موظفو كارغيل البالغ عددهم 155000 موظف في 70 دولة بلا كلل لتحقيق هدفنا المتمثل في تغذية العالم بطريقة آمنة ومسؤولة ومستدامة. في كل يوم، نربط المزارعين بالأسواق، والعملاء بالمكونات، والناس والحيوانات بالطعام الذي يحتاجون إليه للازدهار.

نحن نجمع بين 155 عامًا من الخبرة والتقنيات والرؤى الجديدة لنكون بمثابة شريك موثوق به لعملاء الأغذية والزراعة والمالية والصناعية في أكثر من 125 دولة. وإضافة إلى ذلك، نبني مستقبلًا أقوى ومستدامًا للزراعة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة Cargill.com و مركزنا الإخباري </2470><2476 .

حول هايفر انترناشونال

منذ عام 1944، عملت هايفر إنترناشيونال مع أكثر من 36 مليون شخص حول العالم لإنهاء الجوع والفقر بطريقة مستدامة. من خلال العمل مع المجتمعات الريفية في 21 دولة في إفريقيا وآسيا والأميركتين، بما في ذلك الولايات المتحدة، تدعم هايفر إنترناشيونال المزارعين ومنتجي الأغذية المحليين لتعزيز الاقتصادات المحلية وبناء سبل عيش آمنة توفر دخلًا معيشيًا.

بدأت هايفر إنترناشونال عملها في كينيا في العام 1981. ومنذ ذلك الحين، دعمت هايفر إنترناشونال أكثر من 682,000 أسرة تعمل في سلاسل القيمة لمنتجات الألبان واللحوم والدواجن والبستنة. تعمل منظمة هايفر كينيا مع المزارعين لزيادة الإنتاج والإنتاجية من خلال تعزيز خدمات الإرشاد وتعاونيات المزارعين حيث يكتسبون المهارات الحيوية التي تمكنهم من توسيع نطاق أعمالهم والحفاظ عليها.

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