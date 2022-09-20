‫هواوي تستثمر 300 مليون دولار في برنامج تمكين لدعم الشركاء العالميين

بانكوك، 20 أيلول/سبتمبر 2022 / PRNewswire / — في اليوم الثاني من مؤتمر “هواوي كونيكت 2022″، أطلقت شركة هواوي مجموعة من حلول البنية التحتية المبتكرة لدفع التحول الرقمي للصناعة من خلال إيجاد التكنولوجيا المناسبة للسيناريو الصحيح، وأعلنت عن برنامج “تمكين هواوي” الذي من شأنه استثمار 300 مليون دولار أميركي لدعم الشركاء العالميين في السنوات الثلاث المقبلة.

وحول موضوع “البنية التحتية المبتكرة لإطلاق العنان للرقمنة”، اجتمع أصحاب المصلحة في الصناعة معًا وعقدوا مناقشات لاستكشاف الاتجاهات والفرص المستقبلية لرقمنة الصناعة. وقاموا بتحليل تحديات الصناعات المختلفة التي تسعى جاهدة إلى التحول الرقمي، وقدمت هواوي حلولاً مدعومة بنقاط قوتها التقنية للمساعدة في مواجهة هذه التحديات.

وقال ريان دنغ، رئيس شركة هواوي إنتربرايز بي جي، في خطابه الرئيسي بعنوان “تمكين الصناعة، وخلق القيمة” إن “التحول الرقمي الأعمق سيساعد الشركات على التكيف بشكل أفضل مع عالم دائم التغير. تعمل هواوي عن كثب مع شركائنا لتبين التكنولوجيا المناسبة للسيناريو الصحيح، ودعم العملاء في تعزيز تحولهم الرقمي، وإطلاق العنان لقوة الرقمنة.”

وفقًا لـ دنغ، باستخدام تقنيات الاتصال والحوسبة والسحابة، تعمل هواوي مع شركائها لدفع الابتكار المستمر في الصناعة والتآزر متعدد التقنيات، وإنشاء حلول قائمة على السيناريو لاحتياجات العملاء المتنوعة. وأضاف أن هذا سيخلق قيمة أكبر ويسهل على العملاء قطع “الميل الأخير” في تحولهم الرقمي.

ناقش بوب تشين، نائب رئيس هواوي إنتربرايز بي جي، مدى أهمية التآزر بين التقنيات المتعددة لإيجاد التكنولوجيا المناسبة للسيناريو الصحيح. وأوضح في خطابه الرئيسي “البنية التحتية الرقمية المبتكرة تسرع التحول الرقمي” أن “البيانات هي جوهر التحول الرقمي، وأن إدخال البيانات ونقلها وتخزينها وتحليلها هي خطوات أساسية. توفر هواوي منتجات متكاملة وحافظات منتجات لدعم معالجة البيانات الكاملة، وتسريع التحول الرقمي للعملاء “.

في هذا الحدث، أطلقت هواوي برنامج “تمكين هواوي”، الذي يهدف إلى المساعدة في تطوير منظومة رقمية مزدهرة للشركاء العالميين. من خلال هذا البرنامج، ستعمل هواوي على استكشاف ابتكارات مشتركة مع الشركاء عبر OpenLabs ، وتمكين الشركاء بإطار عمل جديد وخطة جديدة ومنصة متكاملة، وبناء تجمع للمواهب من خلال أكاديمية هواوي آي سي تي وشريك هواوي المعتمد للتعلم. كما أعلنت هواي أنها ستستثمر 300 مليون دولار أميركي في هذا البرنامج لدعم الشركاء العالميين في السنوات الثلاث المقبلة.