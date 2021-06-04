هواوي: تسريع الرقمنة المالية، وخلق قيمة جديدة معًا

شنغهاي، 4 يونيو 2021 /PRNewswire/ — اليوم، كان اليوم الأول من قمة مؤتمر Huawei Intelligent Finance Summit 2021 التي عُقدت في شنغهاي، تحت شعار “تسريع الرقمنة المالية، قيمة جديدة معًا”. استقطب الحدث الذي استمر يومين أكثر من 3,000 عميل من عملاء القطاع المالي وشركاءه والخبراء فيه ووسائل الإعلام على مستوى العالم. قدمت شركة هواوي بالتفصيل مدى إمكانية استخدام التكنولوجيا في المؤسسات المالية لترقية هذا القطاع ونطاق الخدمات المعروضة من خلال إنشاء نظام بيئي يتسم بالمرونة والذكاء، وتحويل نفسها في النهاية إلى مؤسسات بيئية قادرة على استخدام التكنولوجيا الرقمية. كما قدمت شركة هواوي ثلاث مبادرات إستراتيجية لعملها في القطاع المالي: تبني التكنولوجيا السحابية الأصلية بالكامل، وتنويع حالات الاستخدام وتحسينها داخل القطاع المالي، وتجميع منتجات البرمجيات كخدمات المختلفة لمساعدة المؤسسات المالية على أن تصبح مؤسسات رقمية أفضل.

يحتاج القطاع المالي إلى التكيف مع وتيرة التحول وتسريعها

أشار بينغ تشونغ يانغ، عضو مجلس الإدارة، رئيس مجموعة الأعمال التجارية في هواوي، في كلمته الافتتاحية إلى أنه ومع ترقية الصناعات وتقاربها، سيتحول قطاع الخدمات المالية ليكون عملياته قائمة على السحابة من خلال نظام بيئي للأجهزة أكثر اتصالاً بنيت لجميع السيناريوهات. وأضاف أن هواوي تتعاون حاليًا مع عملائها وشركائها لتمكينهم من أن يصبحوا مؤسسات قائمة على النظام الإيكولوجي الرقمي أكثر استدامة ومرونة، من خلال الابتكار المشترك للتكنولوجيا والسيناريوهات والاستدامة.

صرح الدكتور فان جانج، أستاذ الاقتصاد بجامعة بكين؛ نائب رئيس الجمعية الصينية للإصلاح الاقتصادي، في الخطاب الرئيسي حول “الانتعاش الاقتصادي العالمي: اليقين وعدم اليقين”، قائلا: “إن الوباء العالمي لم ينته بعد. كمحرك جديد للانتعاش الاقتصادي، فإن أهم مكون للاقتصاد الرقمي ليس إنتاج المعدات الرقمية والتكنولوجيا الرقمية نفسها، ولكن تطبيق تكنولوجيا المعلومات الجديدة لتحويل الصناعات المختلفة. كما أن التمويل الرقمي هو القوة الدافعة لتطوير الاقتصاد الرقمي. لذلك من الضروري تسريع الابتكار التكنولوجي المالي، حيث ستلعب التكنولوجيا المالية (FinTech) دورًا رائدًا في الارتقاء بالتحول الرقمي لآلاف الصناعات”.

انضم إلى اللجنة كل من تساو تونج، رئيس HDFH وأول رئيس لـ WeBank؛ وهوو ويرونغ، المدير العام لإدارة المعاملات المصرفية، بنك التجار الصيني؛ وتشين كونت، الرئيس التنفيذي للتحول الرقمي في وحدة أعمال الخدمات المالية العالمية، مجموعة أعمال هواوي انتربرايز، هواوي و يي تان، وهو الناقد المالي المعروف: التحول المالي الذكي.

صرح يي تان: “يمر العالم بثورة رقمية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالتمويل وتؤثر علينا جميعًا. كما توسع البنوك التقليدية حدودها. وإنني أتطلع إلى اليوم الذي يمكن فيه للمصرفيين والخبراء في التكنولوجيا تخصيص حزم الأصول للمستخدمين بناءً على أعمارهم وثروتهم وهيكل أسرتهم”.

أعلنت شركة هواوي عن ثلاث مبادرات استراتيجية لتحويل المؤسسات المالية إلى مؤسسات أفضل قائمة على النظام البيئي الرقمي

أعلنت شركة هواوي عن ثلاث مبادرات استراتيجية ستطورها في القطاع المالي لمساعدة المؤسسات المالية على أن تصبح مؤسسات قائمة على النظام البيئي الرقمي أفضل. يتضمن ذلك:

(1) تشجيع المؤسسات على تبني التقنيات السحابية الأصلية والمبتكرة بشكل كامل والتي توفر بنية تحتية مثالية لتسريع التقارب الرقمي والذكي وإنشاء نظام أساسي مرن.

(2) تعميق الرقمنة عبر جميع سيناريوهات الصناعة لتعزيز نقل البيانات بشكل آمن ومضمون، وإطلاق العنان للقيمة المحتملة للبيانات الضخمة، وبناء الشمول المالي.

(3) تجميع منتجات البرمجيات كخدمات المختلفة لبناء نظام بيئي مفتوح لجميع السيناريوهات، وتمكين الخدمات المالية القائمة على السيناريوهات.

كما صرح جيسون كاو، رئيس مجموعة هواوي انتربرايز لأعمال الخدمات المالية العالمية (Global Financial Services Business BG)، هواوي، في كلمته: “تعمل شركة هواوي مع الصناعة المالية العالمية منذ 10 سنوات وأصبحت شريكًا مهمًا في التحول الرقمي لهذه الصناعة. كما ستواصل الشركة العمل مع هذه الصناعة لدفع الحوسبة السحابية الأصلية لضمان استفادة المؤسسات المالية من نظام بيئي رقمي حديث وديناميكي يمكن تحديثه وتطويره باستمرار، مع الاستفادة من أحدث الابتكارات. وتتمثل روح شركة هواوي في مساعدة المؤسسات المالية على النمو إلى مؤسسات قائمة على النظام الإيكولوجي الرقمي الأفضل وتطوير تمويل متصل بالكامل وذكي وقائم على النظام الإيكولوجي معًا”.

وصرحت شي جيلين، نائبة رئيس شركة HUAWEI CLOUD BU ورئيسة خدمات التسويق والمبيعات العالمية، في كلمتها الرئيسية، أن الصناعة المالية كانت دائمًا في طليعة التحول الرقمي، وهي في مرحلة التطوير إلى التمويل الرقمي، من مشهد واحد إلى سيناريو متعدد.

وقد أعلنت، قائلة: “تنمو شركة هواوي والقطاع المالي معًا لبناء حلول تقنية مالية ذكية ومتعددة الأغراض. قدمنا أربعة مقترحات، وهم: أولاً، تبني السحابة بالكامل، وحل المشكلات الأساسية للوصول إلى السحابة للمؤسسات، وتوجيه التحول الرقمي على المسار الصحيح؛ ثانيًا، اتصال ذكي كامل السيناريو، إنشاء “تمويل+X” لخدمة جميع أنواع الصناعات؛ ثالثًا، من أجل تنفيذ عمليات تعتمد بالكامل على الذكاء، وسيدخل الذكاء الاصطناعي في نظام الإنتاج المالي الأساسي والعمليات التجارية الرئيسية؛ رابعًا، قم ببناء نظام بيئي مالي حول السيناريوهات وإنشاء صناعة مالية بيئية. “

تحقيق قيمة جديدة في القطاع المالي مع عملاء البنوك العالمية لبناء مستقبل مالي جديد معًا

شارك العديد من المسؤولين التنفيذيين في البنوك قصصهم وإنجازاتهم في التحول الرقمي للمؤسسات المالية الصينية في اجتماع اليوم.

وتعمل شركة هواوي عن كثب مع دي بي إس بنك (DBS Bank) لتمكين التحول الرقمي الخاص بهم لتلبية احتياجاتهم المتطورة. في عام 2020، مُنحت شركة هواوي من قبل دي بي إس بنك جائزة الشريك التكنولوجي الأكثر قيمة لعام 2020 من مجموعة مختارة من 64 بائعي التكنولوجيا العالميين الآخرين.

وقد صرح تان تشون بون، رئيس قسم الهندسة والخدمات السحابية في دي بي إس بنك سنغافورة: “طور دي بي إس بنك إستراتيجية تركز على خمسة عناصر رئيسية للتحول الرقمي: قيادة التغيير التنظيمي الشامل، بما في ذلك المنظمات الموجهة نحو نجاح الأعمال؛ الانتقال من “المشاريع إلى الأنظمة الأساسية؛ أخذ تصميم النظام الحديث على متن الطائرة؛ بناء فرق رشيقة ممتازة؛ والتحرك نحو أتمتة كاملة . وفي المستقبل، سيستمر الجانبان في تعزيز التعاون في السحابة والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء. ولقد عملنا بشكل وثيق مع شركة هواوي من أجل تلبية متطلبات البنك المتطورة ودفع التحول الرقمي”.

يختلف القطاع المالي اختلافًا كبيرًا عبر المناطق حول العالم، ولا يزال هناك العديد من الأشخاص وكذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي لا يمكنها الوصول إلى الخدمات المالية الأساسية. وقد اتخذت المؤسسات المالية في العديد من البلدان خطوات سريعة لبناء أنظمة أساسية رقمية مثل محافظ الهواتف المحمولة والمدفوعات عبر الهاتف المحمول مع شركاء مثل هواوي. كما تُستخدم هذه الأنظمة الأساسية لبناء نظام بيئي للتطبيقات الفائقة، مثل بنك NCBA في كينيا، لمساعدة هذه المؤسسات المالية على تحقيق تقدم كبير في تعزيز عروض خدماتها. تمت إضافة الفكرة الأساسية 1 إلى خطاب العميل.

وأثناء القمة، صرح سيتويو لوبوكوييت، الرئيس التنفيذي لشركة M-PESA Africa: “لقد رأينا قوة M-PESA وأموال الهاتف المحمول في إفريقيا في تحويل مدى قدرتنا على إحداث تأثير فيما يتعلق بالمجتمع. واليوم لدينا أكثر من 350,000 شركة وأكثر من 5 ملايين شركة صغيرة ومتوسطة الحجم تستخدم خدماتنا. ومن ناحية أخرى، فإننا لدينا 58 مليون عميل يستخدمون منتجاتنا وخدماتنا المتنوعة. أما في صميم هذا الأمر، تلعب تقنيتنا وشركاؤنا مثل هواوي دورًا رئيسيًا في ضمان أن بنية التكنولوجيا لدينا تلبي احتياجات أعمالنا وعملائنا”.

هواوي تطلق برنامج الشريك المالي جو جلوبال ( FPGGP )

أثناء القمة، أعلنت شركة هواوي عن الإطلاق الرسمي لبرنامج الشريك المالي جو جلوبال (FPGGP). وستعمل الشركة مع شركاء في قطاع الخدمات المالية للاستفادة من خبرة هواوي العميقة وقدرات الابتكار التكنولوجي في التحول الرقمي المالي.

كما يضم برنامج الشريك المالي جو جلوبال الأولي 25 عضوًا، من بينهم سبعة أعضاء في مجلس الإدارة من هواوي (Huawei) و صن لاين (Sunline) و تونج دون تكنولوجي (Tongdun Technology) و نيتس (Netis) و واليت (Wallyt) و سينوسوفت (Sinosoft) و تشاينا سوفت إنترناشونال (Chinasoft International).

تتمثل رؤية شركة هواوي في بناء نظام بيئي مفتوح متعدد الأغراض وتمكين المؤسسات المالية العالمية من خدمة المستخدمين في مختلف الصناعات. وأثناء القمة، تستكشف شركة هواوي اتفاقيات تعاون إضافية مع المؤسسات المالية مثل تيمينوس (Temenos)، وتخطط لإصدار 15 حلًا مشتركًا تغطي مجموعة متنوعة من حالات الاستخدام.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة:https://e.huawei.com/topic/2021-event-fsi-summit/en/index.html

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