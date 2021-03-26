هواوي تقترح التشريح الضوئي كحجر زاوية للجيل التالي من شبكات النقل الضوئي

شنجن، الصين، 26 آذار/مارس، 2021 / بي آر نيوزواير / — أدلى ريتشارد جن، رئيس قسم منتجات النقل والوصول في شركة هواوي، بخطاب رئيسي بعنوان “الرابطية الذكية: الشريان الرقمي للتوأم الذكي للصناعة في مؤتمر التحول الرقمي الصناعي لهواوي. . والأهم من ذلك أن هذه هي المرة الأولى التي تقترح فيها هواوي التشريح الضوئي كحجر الزاوية للجيل التالي من شبكة النقل الضوئي. يضمن التشريح الضوئي القائم على تقنية Liquid OTN من هواوي تجربة خدمة حتمية ويدعم التطور طويل الأجل للتحول الصناعي، مما يجعله مثاليh لترقية SDH (التسلسل الهرمي الرقمي المتزامن) في شبكة الطاقة وصناعات النقل.

نظرًا لتنوع الخدمات في شبكة الطاقة وصناعات النقل، تتطلب الترقيات الرقمية نطاقًا تردديًا أعلى وزمن وصول أقل وموثوقية أكبر من حلول الشبكة والتقنيات المبتكرة. وقال ريتشارد: “الشبكة الضوئية هي أكثر أوضاع الاتصال حتمية. الصناعات ذات المتطلبات الحتمية العالية، مثل شبكة الطاقة والنقل، تستخدم بشكل عام تقنية SDH التقليدية مع رسم خرائط متعددة المستويات وسرعة محدودة. لذلك، لا يمكنها تلبية متطلبات الخدمة المتباينة للتحول الرقمي. في المقابل، توفر تقنية التشريح الضوئي القائمة على Liquid OTN اتصالاً ذكيًا وهي خيار أفضل بكثير.”

يشهد عالم اليوم نموًا هائلاً في البيانات، ولكن هذه البيانات لا تكون ذات قيمة إلا عندما تكون متدفقة. لضمان نقل البيانات بكفاءة، هناك حاجة إلى شبكات النقل الضوئية لبناء بنى تحتية مستقرة وموثوق بها لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتي تمتلك الصين منها أطول وأعلى قدرة نظام تيار مباشر عالي الجهد في العالم. يشتمل هذا النظام على العديد من الأجهزة الرقمية التي تولد بيانات ضخمة كل يوم، والتي يجب نقلها بشكل آمن إلى مراكز التحكم. مع التشريح الضوئي، يتم تقسيم النطاق الترددي الضخم للألياف الضوئية إلى شرائح معزولة مختلفة وتتمتع الخدمات بقنوات حصرية. يؤدي ذلك إلى التخلص من التداخل وازدحام الشبكة، مما يوفر عرضًا تردديًا متباينًا وحتميًا للخدمات.

قادت هواوي تطور تقنيات النقل البصري على مدار العقدين الماضيين. تعتبر تقنية Liquid OTN أمرًا ضروريًا لتعزيز تسويق التشريح الضوئي لأنها ترث العزلة المادية عن SDH وتحقق ابتكارين:

أولاً، تقدم تقنية تغليف OSU لدمج 3 طبقات في 2، ومقارنة بـ SDH، فإنها تقلل من زمن كمون الجهاز بنسبة 30٪.

ثانيًا، تتميز ببنية متقاربة تجمع بين تقنيات SDH و OTN لتوفير شرائح حبيبية صغيرة ونطاق عريض للغاية. يمكن ضبط حجم الشريحة عند الطلب في الوقت الفعلي من 2 ميغابت / ثانية إلى 100 غيغابت / ثانية دون التأثير على الخدمات.

حاليًا، تم استخدام هواوي OptiXtrans E6600، وهي أول منصة نقل ضوئية في الصناعة مع تقنية التشريح الضوئي السائل OTN، على نطاق واسع في قطاعات الطاقة والنقل والتمويل والتعليم والحكومة. سوف تدعم منصة هواوي OptiXtrans E6600 الخدمات التي تحمل على منافذ إيثرنت على شبكة الطاقة وشبكات إنتاج النقل، مما يوفر تجربة حتمية حقيقية تعتمد على العزلة المادية. ستستمر هواوي في ابتكار تقنيات التشريح الضوئي القائمة على Liquid OTN، وقيادة الاتصالات الذكية إلى العصر الحتمي.

من 24 إلى 26 آذار/مارس، تستضيف هواوي مؤتمر التحول الرقمي الصناعي 2021، والذي سيتم بثه عبر الإنترنت على مستوى العالم. للحصول على مزيد من المعلومات، يُرجى زيارة

https://e.huawei.com/en/events/industry-digital-transformation/2021