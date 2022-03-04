‫هواوي تكشف النقاب عن “الحل الذكي لفحص خطوط نقل الطاقة؛ الإصدار 2.0” — لكشف المخاطر وحماية الخطوط

Press Release

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برشلونة، إسبانيا, 4 مارس 2022– /PRNewswire/ في المؤتمر العالمي للجوَّال لعام 2022، وفي أثناء قمة التحول الرقمي الصناعي، كشفت هواوي النقاب عن الحل الذكي لفحص خطوط نقل الطاقة؛ الإصدار 2.0 (Intelligent Power Transmission Line Inspection Solution 2.0). ومن خلال حلين فرعيين — الإظهار المرئي للقناة وأمان إنشاءات أبراج الكهرباء — فهو يعالج بعض المشاكل الرئيسية في الفحص اليدوي للخطوط وأمان محيط إنشاءات الأبراج. وقد تم إعداد الحل خصيصًا من أجل مساعدة شركات الطاقة الكهربائية على اكتشاف كل خطر وحماية كل خط من خطوط الطاقة.

يواجه الفحص اليدوي التقليدي لخطوط نقل الطاقة عددًا كبيرًا من المشكلات، مثل الأمان، والإدارة، والكفاءة، والاستجابة، والأداء في الوقت الحقيقي، والمخاطر التشغيلية. ومن أجل معالجة هذه المشاكل، فقد طورت هواوي الحل الذكي لفحص خطوط نقل الطاقة؛ الإصدار 1.0، والذي يقوم بالدمج بين الرؤية الذكية، وطاقة الموقع، ومعدات إرسال واستقبال الميكروويف (الموجات الدقيقة). وهو يضمن وجود بيانات موثوقة والإظهار المرئي لحالة خطوط نقل الطاقة في البيئات التي تكون فيها الإشارة مفقودة، ومصدر الطاقة غير متاح، والتصوير المرئي صعب. ويضيف الإصدار 2.0 المطوَّر العديد من الوظائف الرئيسية. ويشمل ذلك الربط بين الرادار والفيديو الذي يراقب باستمرار الأجواء حول إنشاءات الأبراج، وتأمين شبكة الطاقة.

وتُعَد إنشاءات الأبراج بمثابة الهيكل العظمي الذي يدعم التشغيل المستقر والموثوق لخطوط نقل الطاقة. ومع ذلك، فإنها تواجه العديد من التهديدات الاصطناعية والطبيعية. وفي نفس الوقت، يُعَد الفحص اليدوي خطيرًا ويتم إجراؤه في بيئات قاسية. لهذا السبب، فقد أضافت هواوي أمان إنشاءات الأبراج إلى حل الفحص المطوَّر. والآن، يمكن لهذا الحل التكيف مع حلول الخطوط لمسافات مختلفة، وإدارة ما يصل إلى 600000 كاميرا، ومعالجة ثروة من البيانات. كما يتعاون مركز الفحص والفِرَق من أجل دعم الفحص في كل خطوة. ويُكمِل ذلك الربط بين الرادار والفيديو، مما يتيح إجراء فحص كامل التغطية وكشف أية تدخلات يقوم بها أفراد غير مصرح لهم في الوقت الحقيقي.

ويدمج الحل الذكي لفحص خطوط نقل الطاقة؛ الإصدار 2.0 من هواوي أربعة إمكانيات أساسية: مجموعة واسعة من الخوارزميات عالية الدقة، وتقنيات الشبكات الذاتية الآمنة والقابلة للتحكم فيها، والمنتجات المتكاملة خفيفة الوزن وسهلة التركيب، وكفاءة التشغيل والصيانة، مع التكرار السريع والعمر الطويل للبطارية. ويحمي هذا الحل كل خط من خطوط نقل الطاقة من خلال جعلها آمنة، وذات كفاءة عالية، وصديقة للبيئة، ويركز على التجربة.

آمن: استبدال زيارات الموقع من أجل الفحص اليدوي بفحص ذكي، وتشخيص المخاطر المحتملة عن بُعد، وتحسين كثافة تغطية الفحص من 60٪ إلى 100٪، وتقليل المعدل السنوي لانقطاع التيار الكهربائي، ومنع 90٪ من انقطاعات التيار الكهربائي المؤقتة الغير متوقعة، وضمان استهلاك مستقر وآمن للطاقة من أجل جميع الصناعات.

استبدال زيارات الموقع من أجل الفحص اليدوي بفحص ذكي، وتشخيص المخاطر المحتملة عن بُعد، وتحسين كثافة تغطية الفحص من 60٪ إلى 100٪، وتقليل المعدل السنوي لانقطاع التيار الكهربائي، ومنع 90٪ من انقطاعات التيار الكهربائي المؤقتة الغير متوقعة، وضمان استهلاك مستقر وآمن للطاقة من أجل جميع الصناعات. ذو كفاءة: تقليل وقت الفحص من 20 يومًا إلى ساعتين، مما يجعل الفحص أكثر كفاءة 80 مرة. بالإضافة إلى ربط المنصة الذكية والتطبيقات الذكية من أجل رقمنة الخدمات، وتحسين سرعة الاستجابة وكفاءة معالجة المهام بنسبة 30٪.

تقليل وقت الفحص من 20 يومًا إلى ساعتين، مما يجعل الفحص أكثر كفاءة 80 مرة. بالإضافة إلى ربط المنصة الذكية والتطبيقات الذكية من أجل رقمنة الخدمات، وتحسين سرعة الاستجابة وكفاءة معالجة المهام بنسبة 30٪. صديق للبيئة: تقليل عدد موظفي الفحص والمَركبات، وخفض انبعاثات الكربون. على سبيل المثال، لكل 5000 كيلومتر من الخطوط، من المتوقع أن يؤدي الحل إلى تخفيض انبعاثات الكربون بمقدار 16.2 طن سنويًا لكل مَركبة. بالإضافة إلى ذلك، يساعد الحل في اكتشاف حالات الطوارئ بسرعة (مثل حرائق الجبال)، وحماية الطبيعة، وتحسين موثوقية إمدادات الطاقة.

تقليل عدد موظفي الفحص والمَركبات، وخفض انبعاثات الكربون. على سبيل المثال، لكل 5000 كيلومتر من الخطوط، من المتوقع أن يؤدي الحل إلى تخفيض انبعاثات الكربون بمقدار 16.2 طن سنويًا لكل مَركبة. بالإضافة إلى ذلك، يساعد الحل في اكتشاف حالات الطوارئ بسرعة (مثل حرائق الجبال)، وحماية الطبيعة، وتحسين موثوقية إمدادات الطاقة. يركز على التجربة: لا يتعين على الموظفين العمل في بيئات قاسية كما هو الحال في كثير من الأحيان بفضل الأجهزة الذكية؛ وعندما يضطرون إلى العمل في تلك البيئات، فإن الحل يوفر بيئة أكثر أمانًا، مما يحسن من تجربة الموظفين.

تَستخدم هواوي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) من أجل التكامل مع أنظمة الطاقة، والتي هي أساس الحل الذكي للفحص؛ الإصدار 2.0. وهو يتميز بفحص لا يحتاج إلى متابعة، وقنوات مرئية، وصيانة مبسطة، وأعمال خفيفة. في المستقبل، ستواصل هواوي التعمق في سيناريوهات الصناعة وإطلاق منتجات وحلول موثوقة، وفعالة من حيث التكلفة، ومناسبة لصناعة الطاقة الكهربائية. نحن نهدف إلى مساعدة شبكات الطاقة على الوصول إلى عمليات تشغيل آمنة، وذات كفاءة، وصديقة للبيئة.

يُعقَد المؤتمر العالمي للجوَّال لعام 2022 (MWC 2022 ) في الفترة من 28 فبراير إلى 3 مارس في برشلونة بإسبانيا. وسيكون جناح شركة هواوي للأعمال التجارية في 1H50 ، القاعة 1، في مركز Fira Gran Via . لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: https://e.huawei.com/en/events/huawei-enterprise-mwc-2022

حول شركة هواوي

تأسست هواوي في عام 1987، وهي مزود عالمي رائد للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT ) والأجهزة الذكية، وهي ملتزمة بجلب التكنولوجيا الرقمية إلى كل شخص ومنزل ومؤسسة من أجل عالم ذكي متصل بالكامل. لدينا أكثر من 197000 موظف، ونعمل في أكثر من 170 دولة ومنطقة، ونخدم أكثر من ثلاثة مليارات شخص حول العالم. وتُركِّز هواوي على سيناريوهات الأعمال التجارية للعملاء من فئة الشركات، وتُواصِل الاستثمار في البحث والتطوير وابتكار البِنية التحتية الرقمية. وبالتعاون مع العملاء والشركاء العالميين، تعمل هواوي على دمج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على نطاق واسع مع الشركات الصناعية، وتسريع التحول الرقمي الصناعي، ودفع الترقيات الرقمية للصناعة، وتعزيز التنمية الاقتصادية الرقمية، ومساعدة التنمية الاجتماعية المستدامة، والقيمة الجديدة معًا. ومع نهاية عام 2021 فقد اختارت أكثر من 700 مدينة و 267 شركة من شركات قائمة “فورتشن جلوبال 500” على مستوى العالم شركة هواوي كشريك للتحول الرقمي لها. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة هواوي عبر الإنترنت على

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