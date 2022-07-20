‫هواوي Huawei تنضم إلى مجموعة براءات الاختراع سيسفيل Wi-Fi 6 كعضو مؤسس

قال آلان فان، رئيس قسم حقوق الملكية الفكرية في هواوي Huawei : “إن هواوي Huawei متحمسة لمشاركة تقنيات Wi-Fi المبتكرة الخاصة بنا مع الصناعة”. “تُستخدم تقنيات Wi-Fi على نطاق واسع في مجالات مثل الإلكترونيات الاستهلاكية، والمنازل الذكية، والمؤسسات الصناعية. ستزيد مجموعة البراءات شفافية ترخيص البراءات ويقلل من نزاعات الترخيص. يمكن للمنفذين الحصول على ترخيص بموجب جميع براءات الاختراع في المجموعة في وقت واحد، مما يزيد من كفاءة الترخيص ويقلل من تكاليفه”.

وأضاف فان أن هواوي Huawei لطالما دعت إلى مكافأة الابتكارات بشكل مناسب. يمكن لمجموعات براءات الاختراع أن تساعد الشركات، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، على ترخيص براءات الاختراع الخاصة بها، وبالتالي استثمار عائدات الترخيص في المزيد من أنشطة الابتكار. تأمل هواوي Huawei أن يؤدي التشغيل الناجح لمجموعة براءات الاختراع هذه إلى تشجيع المزيد من الشركات على الاستثمار في الجيل التالي من تقنيات Wi-Fi .

علق ماتيا فوغلياكو، رئيس Sisvel International : “يسعدنا الترحيب بشركة هواوي Huawei بين مالكي براءات الاختراع في مجموعتنا الجديدة. خلال العامين الماضيين من التيسير، قمنا بإنشاء إطار عمل نشعر أنه سيفيد أسواق التكنولوجيا ككل، وإزالة الاحتكاك ومواءمة اهتمامات المبتكرين والمنفذين: قبول هواوي Huawei أن تصبح عضوًا مؤسسًا ويقدم المرخص له/المرخص تأكيدًا قويًا على صحة هذا النهج. نحن على ثقة من أن هذا، جنبًا إلى جنب مع جودة الملكية الفكرية التي تساهم بها هواوي Huawei وأصحاب براءات الاختراع الآخرين المشاركين، سوف يجتذب بسرعة مرخصين إضافيين وربما أصحاب براءات اختراع إضافيين “.

تظل هواوي Huawei منفتحة للدخول في تراخيص مباشرة مع شركات أخرى من خلال المناقشات الثنائية، مما يمنح المنفذين خيار الحصول على ترخيص براءات اختراع هواوي Wi-Fi 6 من خلال مجموعة براءات الاختراع سيسفيل Wi-Fi 6 أو الترخيص المباشر مع هواوي Huawei .