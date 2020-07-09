هولبورن أسيتس تتبع معايير جديدة في تقديم استشارات المعاشات التقاعدية

– شركة الخدمات المالية التي تديرها عائلة تحصل على “المعيار الذهبي لتحويل المعاشات التقاعدية” في المملكة المتحدة كدليل على جودة الخدمة والاستشارات

– جائزة المعيار الذهبي تثمين للإطار الرقابي للشركة وعمليات تحويل المعاشات التقاعدية بها

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 8 يوليو 2020 /PRNewswire/ — حصلت شركة “هولبورن أسيتس” على جائزة “المعيار الذهبي لتحويل المعاشات” المرموقة كإشادة بالتزامها بتقديم أعلى معايير الخدمة والاستشارات لعملائها فيما يتعلق بتحويل المعاشات التقاعدية المحددة.

بوب باركر الرئيس التنفيذي لشركة هولبورن أسيتس

يعكس هذا التكريم جهودًا متواصلة تبذلها هذه الشركة المتخصصة في الخدمات المالية العالمية من أجل:

التحسين المستمر لإطارها الرقابي

ترقية عمليات تحويل المعاشات التقاعدية المحددة التي تجريها الشركة

ضمان الشفافية والامتثال الرقابي

اجتازت شركة “هولبورن أسيتس” بالمملكة المتحدة عملية تقييم صارمة للحصول على المعيار الذهبي لتحويل المعاشات التقاعدية، وخضعت العمليات الاستشارية ومهام النظم والأعمال المكتبية بالشركة إلى فحص دقيق خلال مرحلة التقييم.

وبذلك تكون هولبورن واحدة من بين عدد قليل من الشركات بالمملكة المتحدة التي تعتمد المعيار الذهبي لتحويل المعاشات التقاعدية الذي وضعته مجموعة عمل الاستشارات التقاعدية (PAT). وقد أُنشئت هذه الهيئة من قبل جمعية التمويل الشخصي (Personal Finance Society) التي يتمثل دورها في تعزيز المعايير الفائقة للاحترافية والسلوك الأخلاقي والتميز في خدمة العملاء لصالح العملاء الباحثين عن الاستشارات المالية الاحترافية. ويتمثل الهدف من هذه المبادرة المدعومة من أقطاب المجال في توفير معيار فعال يتوافق مع القواعد التي وضعتها هيئة مراقبة السلوكيات المالية البريطانية (FCA).

وصرح كريس ويكس العضو المنتدب للشركة قائلاً: “نحن في هولبورن أسيتس المملكة المتحدة نسعى باستمرار لتحسين أسلوب تقديم خدماتنا مع استيفاء أعلى المعايير الممكنة. كما يؤكد فوزنا بالمعيار الذهبي لتحويل المعاشات التقاعدية أن فريقنا من المستشارين الخبراء يطورون مهاراتهم الفنية لتلبية توقعات عملائنا، بل وتجاوزها.”

ما هو المعيار الذهبي لتحويل المعاشات التقاعدية؟

المعيار الذهبي هو مجموعة طوعية من قواعد الممارسات المهنية الجيدة لتقديم الاستشارات المتعلقة بتحويل المعاشات التقاعدية المحمية والمحددة، ويستند إلى تسعة مبادئ[i].

يهدف هذا المعيار إلى رفع ثقة العملاء في مجال الخدمات المالية وتشجيع الشركات على الانفتاح والشفافية عند تقديم الدعم للعملاء الراغبين في تحويل معاشاتهم التقاعدية.

وتستطيع الشركات اعتماد هذه المبادئ والعمل بها وصولاً إلى فهم أفضل من جانب المستهلكين وحصولهم على خدمة استشارية جيدة. ويُتوج ذلك في نهاية الأمر بزيادة ثقتهم في تعاملهم مع شركة لا تكتفي بتوفير الحد الأدنى من المتطلبات عند تقديم المشورة المالية، بل وتتجاوزه.

تحسين الإطار الرقابي للشركة

إن بناء العلاقات القوية مع العملاء هو أحد المكونات الرئيسة في نجاح هولبورن أسيتس، وهو ما تحقق على مدار ما يربو على 20 عامًا. وقد أشاد المعيار الذهبي بتركيز الشركة على كسب ثقة العملاء عن طريق إضافة خدمات جديدة ومُبتكرة وتحسين مستوى العمليات المعروفة وخاصة تلك المتعلقة بالأطر الرقابية وتأمين الصناديق.

ترقية عمليات تحويل المعاشات التقاعدية المحددة التي تجريها الشركة

تفخر شركة هولبورن أسيتس أيضًا بإعلانها أن مراجعة الحسابات التي أجرتها مؤسسة ATEB لاستشارات الامتثال أظهرت أن عمليات تحويل المعاشات التقاعدية لدى الشركة قد فاقت التوقعات بسبب التزام الشركة بالشفافية وامتثالها للمعايير الرقابية.

وأشار تقرير ATEB إلى أنه: “من الواضح أن شركة هولبورن أسيتس قد تبنت نهجًا استباقيًا تجاه الامتثال، وهو ما ينعكس في التغييرات التي أُجريت. وقد رأينا تحولات واضحة من جانب الشركة سواء من حيث الثقافة المؤسسية الأنظمة والعمليات على نطاق أوسع، ما أدى إلى تحقيق نتائج عالية الجودة لفحص الملفات. وتجدر الإشارة إلى أن الشركة قد أبدت تعاونًا كاملاً وإيجابيًا مع كل من الهيئة الرقابية ومؤسسة ATEB بغرض تحسين العمليات والضوابط.”

وذكر روبرت باركر الرئيس التنفيذي لشركة هولبورن أسيتس أن تقرير مؤسسة ATEB هو دليل على أن أعمال التطوير التي استمرت على مدار عامين مع مؤسسة ATEB وهيئة الرقابة على السلوكيات المالية قد آتت ثمارها. وقال باركر “لا يزال تركيزنا موجهًا نحو الارتقاء بأعمالنا لتكون شركتنا هي الأولى في تقديم استشارات تحويل المعاشات التقاعدية في المملكة المتحدة.”

وأضاف سيمون باركر مدير العمليات وعضو مجلس إدارة شركة هولبورن أسيتس قائلاً: “إن العملية المُنقّحة توفر هيكلًا لتقديم الاستشارة المناسبة وتضمن وجود إرشادات تفصيلية يستطيع جميع الموظفين والمستشارين فهمها. ويكمن الهدف العام من هذه العملية في ضمان تقديم الاستشارة المناسبة فحسب والانتباه إلى أية مشكلات ومعالجتها قبل الانتهاء من الحالة. فنحن ندرس باهتمام جميع الخيارات المتاحة أمام العميل قبل التوصل إلى الخيار النهائي، ولا نوصي بإجراء التحويل إلا عندما يكون ذلك في مصلحته.”

نُبذة عن هولبورن أسيتس

تأسست هولبورن أسيتس في عام 1998، وهي شركة خدمات مالية عالمية رائدة تقدم تجربة فائقة لعملائها البالغ عددهم حوالي 20 ألف عميل من خلال مكاتبها التي يبلغ عددها 11 مكتبًا دوليًا.

وهي شركة بريطانية مملوكة للعائلة التي تديرها أيضًا، ولديها أكثر من 450 موظفًا في أنحاء العالم، منهم 200 مستشار مالي. تلتزم الشركة بتقديم أفضل خدمة ممكنة، حيث يتلقى كل مستشار تدريبًا وتأهيلاً وفق المعايير المعمول بها في المملكة المتحدة، وقد حصل العديد منهم على مؤهلات من معهد التأمين المُعتمد (CII) بالمملكة المتحدة أو من المعهد المُعتمد للأوراق المالية والاستثمار (CISI).

[i] المبادئ التسعة للمعيار الذهبي:

مساعدة العملاء في فهم مدى فائدة الاستشارة لهم

ضمان أن الاستشارة المُقدمة تدعم رفاهية العملاء بوجه عام في سياق أهدافهم المعلنة

ضمان فهم العميل وقبوله سداد جميع الرسوم

ضمان تطبيق أنسب المهارات التقنية المُنقّحة

تحقيق الشفافية في إدارة تضارب المصالح

مساعدة العملاء في فهم تكلفة تحويل المعاشات

تجنب الاستثمارات الخارجة عن نطاق الرقابة وموظفي التعريف بالشركات غير الخاضعين للجهات الرقابية

إتباع الشفافية في عمليات تقديم الاستشارات وما يتحقق من نتائج

ترقية دليل المستهلك إلى المعيار الذهبي لتحويل المعاشات التقاعدية

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