هويست فاينانس تختار النظام الأساسي للخدمات المصرفية الرقمية من لارسين آند توبرو إنفوتك لتحقيق النمو المتسارع في أوروبا

منصة لدعم النمو في قطاع أداء القروض

مومباي، الهند 19 مايو2021/PRNewswire/ — دخلت شركة لارسين آند توبرو إنفوتك (في بورصة بومباي: 540005) (وفي البورصة الوطنية الهندية: إل تي آي)، وهي شركة استشارات تقنية وحلول رقمية عالمية في شراكة استراتيجية مع هويست فاينانس، وهي شركة خدمات مالية أوروبية، لتوفير الخدمات المصرفية كخدمة لأداء القروض من خلال Digital Banking Platform .

ستمكن منصة الخدمات المصرفية الرقمية (Digital Banking Platform) من إل تي آي (LTI – لارسين آند توبرو إنفوتك)، المدعومة من تيمينوس، شركة هويست فاينانس من أن تكون أكثر قابلية للتطوير مع استيعاب أسرع لفئات الأصول الجديدة عبر المناطق. كما يوفر النظام الأساسي إمكانية تشغيل متداخل وسلس وخفة حركة وأمان أعلى بتكلفة إجمالية أقل للملكية.

صرح كلاوس أندرس نيستين، الرئيس التنفيذي لشركة هويست فاينانس: “تتماشى الشراكة الإستراتيجية مع شركة لارسين آند توبرو إنفوتك مع إستراتيجية النمو الخاصة بنا لقطاع القروض المؤدية في أوروبا. وسيساعدنا ذلك على تعزيز مكانة شركة هويست فاينانس كشركة رائدة في هذا القطاع باستخدام استراتيجيات رقمية أولاً. ولقد كانت شركة لارسين آند توبرو إنفوتك شريكًا استراتيجيًا لشركة هويست فاينانس منذ عام 2019 وقد دعمت العديد من مبادرات التحول التي تشمل تحول مكان العمل وتحويل البنية التحتية والترحيل إلى السحابة. لقد كان إعداد منصة الخدمات المصرفية الرقمية لشركة لارسين آند توبرو إنفوتك امتدادًا طبيعيًا لشراكتنا الإستراتيجية “.

وبفضل قدراتها الشاملة، تُوفِّر منصة الخدمات المصرفية الرقمية من لارسين آند توبرو إنفوتك تكاملاً شاملاً مع Temenos Transact و Temenos Infinity و Temenos Payments و Temenos Financial Crime Mitigation بالإضافة إلى حلول التكنولوجيا المالية مثل التقارير التنظيمية والمصادقة وحلول “اعرف عميلك” وخدمات البطاقات، وحلول الدفع المتاحة على سوق Temenos.

كما صرح سانجاي جالونا، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، لشركة لارسين آند توبرو إنفوتك “تجمع منصة الخدمات المصرفية الرقمية الخاصة بشركة لارسين آند توبرو إنفوتك بين خبرتنا الوظيفية والتكنولوجية لتحديث العمليات دون استثمار كبير مقدمًا أو تكلفة ترخيص. وسوف يمكن النموذج القائم على الاستهلاك الذي تقدمه المنصة البنوك من الحفاظ على قدرتها التنافسية دون أي مخاوف بشأن دورات التكنولوجيا. إننا فخورون بشراكتنا مع هويست، ونتطلع إلى تمكين توسعها في جميع أنحاء أوروبا”.

وستعمل منصة الخدمات المصرفية الرقمية الخاصة بشركة لارسين آند توبرو إنفوتك بسلاسة عبر تطبيقات الرافعة الحالية والبنية التحتية من خلال واجهة تعتمد على واجهة برمجة التطبيقات للاتصال بأنظمة الطرف الثالث.

وصرحت أيضًا جوليا إيرهاردت، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد ومسؤول تطوير الأعمال في شركة هويست فاينانس: “ستسهل منصة الخدمات المصرفية الرقمية الحديثة الخاصة بشركة لارسين آند توبرو إنفوتك على شركة هويست تحقيق هدفها الاستراتيجي المتمثل في تعزيز حصتها السوقية في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد والتي من المتوقع أن تنمو من 700 مليون كرونة سويدية في الوقت الحالي إلى 4 مليارات كرونة سويدية بحلول عام 2023. كما تُعد منصة إل تي آي منصة قابلة للتطوير بالكامل، مما يوفر لشركة هويست المرونة لتوسيع عروض القروض والودائع العاملة في جميع أسواقنا”.

ومع انتشارها في جميع أنحاء السويد والدنمارك والنرويج وفنلندا، تُعد شركة إل تي أي (لارسين آند توبرو إنفوتك) واحدة من الشركات الرائدة في تقديم استشارات تكنولوجيا المعلومات والحلول الرقمية في منطقة الشمال. اعترفت recent study (دراسة حديثة) أجرتها منظمة وايت لاين ريسيرش (Whitelane Research) ومجموعة بي اي (PA) للاستشارات، بالشركة بأنها من بين أفضل الشركات أداءً في منطقة الشمال والمركز الأول في إرضاء العملاء في السويد. كما تُعَدّ الشركة من البنوك والمؤسسات المالية الرائدة بين عملائها في المنطقة.

نبذة عن شركة إل تي آي

شركة إل تي آي (في البورصة الوطنية الهندية: شركة إل تي أي) هي شركة استشارات تقنية وحلول رقمية عالمية تساعد أكثر من 400 عميل على النجاح في عالم متقارب. ومن خلال عملياتنا في 31 دولة، فإننا نقطع شوطًا إضافيًا من أجل عملائنا ونُسرِّع من تحولهم الرقمي من خلال منصة Mosaic من LTI التي تقوم بإتاحة خدماتهم على الأجهزة الجوّالة، ووسائل التواصل الاجتماعي، والخدمات التحليلية، وإنترنت الأشياء، والسحابة. وقد تأسست في عام 1997 كشركة تابعة لشركة Larsen & Toubro Limited، كما يمنحنا تراثنا الفريد خبرة لا مثيل لها في العالم الحقيقي لحل أكثر التحديات تعقيدًا للشركات في جميع المجالات. ويقوم فريقنا المكون من أكثر من 33000 موظف في LTI بتمكين عملائنا من تحسين فعالية أعمالهم وعملياتهم التقنية وتقديم قيمة لعملائهم وموظفيهم ومساهميهم كل يوم. تابعنا على @LTI_Global

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