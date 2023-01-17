‫هيكفيجن تعرض حلولاً متقدمة للذكاء الاصطناعي للأشياء وتقنية العرض الرقمي ثلاثي الأبعاد في معرض إنترسك 2023 في دبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 17 يناير / كانون الثاني 2023/PRNewswire/ — تعتزم شركة هيكفيجن تقديم حلولها التكنولوجية المبتكرة في معرض إنترسك 2023. ويعد هذا الحدث أكبر معرض أمني في منطقة الشرق الأوسط، وسيقام في مركز دبي التجاري العالمي، في الفترة من 17 إلى 19 يناير 2023.

ومن خلال موضوع “التواصل والتقارب والتعاون من أجل مستقبل أكثر إشراقًا”، ستوضح هيكفيجن كيف يمكن للمؤسسات في المنطقة تسريع رحلات التحول الرقمي الخاصة بها وتحقيق أهداف أعمالها باستخدام التقنيات المتقدمة للذكاء الاصطناعي للأشياء.

ولأول مرة في إنترسك، ستعرض هيكفيجن أيضًا شاشة Naked Eye 3D بتقنية “العرض المتعدد”. وهذا يعني أنه يمكن للحاضرين عرض صور فيديو ثلاثية الأبعاد، بغض النظر عن مكانهم. وسوف تقدم هيكفيجن أيضًا العديد من طرازات شاشات العرض ثنائية الأبعاد المتقدمة الأخرى توفر تجربة مشاهدة رائدة في الصناعة.

عرض الحلول الرأسية لهيكفيجن

سيعرض فريق هيكفيجن في هذا المعرض حلولاً ذكية مبتكرة للتعليم من شأنها أن توفر فصولاً تفاعلية وتجارب تعليمية عن بُعد، إلى جانب حلول لإدارة المباني الرقمية.

وبصرف النظر عن هذا، سيعرض الفريق مجموعة كبيرة من حلول هيكفيجن الرأسية الأخرى للعملاء والعملاء المحتملين، بما في ذلك الحلول المنزلية وحلول الأعمال التجارية الصغيرة التي تستخدم تقنيات الفيديو التي تعمل بالذكاء الاصطناعي لحماية الأشخاص والأصول؛ وحلول البيع بالتجزئة واللوجستيات والتصنيع التي تعزز كفاءة العملية وأمن الموقع. هذا وسوف تشمل حلول هيكفيجن الأخرى المعروضة إدارة شؤون البلدية، وحركة المرور، والبناء، وإدارة الطاقة.

إزاحة الستار عن نهج هيكفيجن المفتوح والتعاوني لابتكارات الذكاء الاصطناعي للأشياء

في إنترسك 2023، ستعرض هيكفيجن أيضًا نهجها المفتوح والتعاوني لتقديم ابتكارات الذكاء الاصطناعي. ومن الأمور المركزية في هذه الاستراتيجية منصة هيكفيجن المضمنة المفتوحة (HEOP) 2.0 ، منح شركاء هيكفيجن بيئة موحدة ومفتوحة لتشغيل التطبيق وإدارته. باستخدام HEOP 2.0 ، يمكن لشركاء هيكفيجن نشر تطبيقاتهم وخوارزمياتهم وتشغيلها على منتجات أجهزة الذكاء الاصطناعي للأشياء المقدمة من هيكفيجن، مما يساعد العملاء في العديد من الصناعات الرأسية على تحقيق أهدافهم المتعلقة بالأمان والكفاءة والأداء بشكل أفضل.

يقول بنسون زو، الرئيس الإقليمي لشركة هيكفيجن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “نتطلع إلى مقابلة عملائنا وشركائنا في إنترسك 2023. ولا شك أن أحدث حلول الذكاء الاصطناعي للأشياء المقدمة من هيكفيجن تساعد المؤسسات في جميع أنحاء المنطقة على تحسين سلامة الموظفين والعملاء وزيادة كفاءة التشغيل وتحقيق أهداف العمل. كما يسعدنا أيضًا أن نرى كيف يمكننا دعم عملائنا لتوفير الطاقة وتقليل انبعاثات الكربون”.

لاكتشاف المزيد عن حلول هيكفيجن ومنتجاتها، يُرجى زيارة الفريق في جناح SA-C11 في مركز دبي التجاري العالمي.