هيكفيجن تعلن عن دخولها لأول مرة في صناعة كاميرات الويب

هانغتشو، الصين، 7 يونيو 2021 /PRNewswire/ — أعلنت اليوم هيكفيجن -مزودة حلول إنترنت الأشياء مع الفيديو باعتباره جدارتها الأساسية- عن إطلاق منتجات كاميرات الويب الجديدة الخاصة بها إلى السوق العالمية. وتتكون عائلة المنتَج حاليًا من أربعة سلاسل مختلفة – Ultra و Pro و Live و Value – مصمَّمة من أجل سيناريوهات مختلفة ومجموعات مستخدمين مختلفة ومع مجموعات ميزات مخصصة.

وفقًا للشركات التحليلية في المجال، فإن سوق البث المباشر العالمي من المتوقع أن يستمر في النمو بشكل ملحوظ في السنوات القادمة. تم ذِكر الزيادة في بث الفيديو بين المواطنين والشركات في جميع القطاعات باعتبارها المحرك الرئيسي لنمو السوق، حيث يقوم منشئو المحتوى بتنويع موادهم وأنشطتهم، والتواصل مع الجماهير بطرق جديدة. بالإضافة إلى ذلك، فقد أثرت عمليات الإغلاق الكاملة والجزئية خلال أزمة كوفيد-19 بشكل إيجابي على صناعة البث المباشر.

ومن أجل توفير مؤتمرات فيديو غامرة وتجارب بث غامرة، يحتاج المستخدمون إلى كاميرات الويب التي تُوفِّر تصويرًا عالي الدقة وصوتًا بجودة ممتازة في مجموعة من السيناريوهات. وقد قامت هيكفيجن بتصميم وتطوير مجموعة كاميرات الويب الجديدة الخاصة بها من أجل تلبية هذه الحاجة.

كاميرات ويب لمجموعة من التطبيقات والسيناريوهات

كاميرات ويب هيكفيجن Ultra و Pro لعَقد المؤتمرات عن بُعد

تم تصميم سلسلة كاميرات ويب هيكفيجن Ultra خصيصًا من أجل عَقد المؤتمرات عن بُعد. أهم ما يُميز هذه السلسلة هو إمكانية التحكم في التحريك والإمالة والتكبير (PTZ) الخاصة بها، والتي تُوفِّر إمكانيات تكبير بصري 5x. هذا يعني أنه يمكن للمستخدمين مشاهدة عروض الاجتماعات أو المناقشات دون إجهاد أعينهم. بالإضافة إلى ذلك، يسمح التحكم في التحريك والإمالة والتكبير للمستخدمين بالتحريك عبر 330 درجة، مما يساعدهم على ضبط زاوية الرؤية الخاصة بهم بسهولة دون تفويت أي شيء.

وتشتمل مجموعة كاميرات الويب الجديدة من هيكفيجن أيضًا على كاميرات الويب Pro من أجل عَقد المؤتمرات عن بُعد. إنها مثالية لمحترفي الأعمال، حيث تُقدِّم تجربة صوت وفيديو رائعة وغامرة، مع تصميم أنيق وتشطيب أنيق بالأكسدة. كما تُوفِّر كاميرات الويب Pro ميزة التركيز التلقائي وميكروفون مزدوج مدمج، مما يضمن أن الصوت والفيديو دائمًا واضحان تمامًا أثناء العروض التقديمية أو المؤتمرات أو المناقشات الجماعية.

كاميرات ويب هيكفيجن Live للبث المباشر

تم تصميم سلسلة كاميرات ويب هيكفيجن Live على شكل مكعب لتطبيقات البث المباشر والتجارة الإلكترونية والألعاب. إذا تم تقديم منتَج في برنامج مباشر، على سبيل المثال، يمكن تغيير رؤية كاميرا الويب – أفقيًا وعموديًا – بفضل التركيبات المغناطيسية على الجوانب الأربعة للهيكل الخارجي.

تُوفِّر كاميرات الويب هذه أيضًا ميزة التركيز التلقائي الحاد، والتي تضمن أن تكون صور الأشخاص والأشياء واضحة ونقية في جميع الأوقات. الأهم من ذلك، هو أن ميزة “ضوء الليد الإضافي الملموس” لكاميرات الويب تتيح للمستخدمين ضبط السطوع وفقًا للبيئة المحيطة.

كاميرات ويب هيكفيجن Value للتعلم عبر الإنترنت

سلسلة هيكفيجن Value هي مجموعتنا من كاميرات الويب للمبتدئين. تتميز بتصميم مدمج، مما يجعلها مثالية لتطبيقات التعلم عبر الإنترنت التي تربط معلمي المدارس والطلاب.

تأتي كاميرا الويب مع ميكروفون مدمج، والذي يشتمل على خوارزميات متقدمة من أجل تقليل الضوضاء وتحسين جودة الصوت. تُوفِّر العدسة ذات الزاوية العريضة أقصى تغطية، بدون تشويه للصورة. هذا مفيد بشكل خاص للمعلمين الذين يقدمون دروسًا في الفصول الدراسية، حيث يمكن عرض كل من المعلم والسبورة أو الشاشة المثبتة على الحائط بوضوح في إطار واحد.

تركيب سهل ومرن

جميع كاميرات ويب هيكفيجن لا تحتاج إلى برامج تشغيل، وتُوفِّر تثبيتًا بنظام “التوصيل والتشغيل” عبر واجهة USB قياسية. يتيح ذلك للمستخدمين بدء عَقد المؤتمرات أو البث في ثوانٍ.

يمكن أيضًا تثبيت جميع كاميرات ويب هيكفيجن بمرونة على معدات المستخدمين أو على الطاولات أو أجهزة الكمبيوتر المحمولة أو الشاشات أو الحوامل الثلاثية.

الأهم من ذلك، هو أن كاميرات ويب هيكفيجن مجهزة ببرنامج عميل مخصص للكمبيوتر، يُسمَّى HIKIN. يمكن للمستخدمين استخدام هذا البرنامج لمعاينات الفيديو، ولتهيئة خصائص الصورة والصوت. وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن استخدام كاميرات الويب مع جميع منصات المؤتمرات الرائدة التابعة لجهات خارجية مع تهيئة خصائص الفيديو باستخدام قائمة منسدلة بسيطة.

اتصل بـ هيكفيجن لمزيد من التفاصيل

يتم تسليم جميع كاميرات ويب هيكفيجن بضمان قياسي لمدة عامين، مما يمنح المستخدمين النهائيين الموثوقية وراحة البال.

لمعرفة المزيد حول كاميرات ويب هيكفيجن، وكيف يمكنها تلبية احتياجات التطبيق الخاصة بك، قم بزيارة صفحة منتجاتنا, أو اتصل بنا اليوم!

حول شركة هيكفيجن

هيكفيجن هي مزودة حلول إنترنت الأشياء التي يُعتبر الفيديو بمثابة جدارتها الأساسية. تتميز هيكفيجن بقوة عاملة شاملة وذات مهارات عالية في مجال البحث والتطوير، وتقوم بتصنيع مجموعة كاملة من المنتجات والحلول الشاملة لمجموعة واسعة من الأسواق الرأسية. وبالإضافة إلى صناعة الأمن، تقوم هيكفيجن بتوسيع نطاقها لكي يشمل تقنيات المنازل الذكية والأتمتة الصناعية وصناعات إلكترونيات السيارات، من أجل تحقيق رؤيتها طويلة المدى. كما تُوفِّر منتجات هيكفيجن أيضًا معلومات تجارية قوية للمستخدمين النهائيين، والتي يمكن أن تتيح عمليات تشغيلية أكثر كفاءة ونجاح تجاري أكبر. وتلتزم هيكفيجن بأقصى درجات الجودة والسلامة لمنتجاتها، كما تُشجِّع الشركاء على الاستفادة من العديد من موارد الأمن الإلكتروني التي تُقدِّمها هيكفيجن، بما في ذلك “مركز هيكفيجن للأمن الإلكتروني”. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارتنا على www.hikvision.com.

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