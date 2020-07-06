وثائقي جديد من إنتاج فاينانشال تايمز يكشف عن تأثير برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار في تغيير وجه سانت كيتس ونيفيس

لندن، 6 يوليو/ تموز، 2020 /PRNewswire/ — أصدرت مجلة بروفيشنال ويلث مانجمنت (بي دبليو إم) “Professional Wealth Management (PWM)“، وهي مطبوعة تتبع مؤسسة فاينانشال تايمز “Financial Times“، وثائقيًا جديدًا في الثاني من يوليو/ تموز. وهو جزء من سلسلة سبوتلايت سيريس “Spotlight Series“، التي تسلط الضوء على اتحاد سانت كيتس ونيفيس وبرنامج الجنسية عن طريق الاستثمار التابع له، الذي تأسس في عام 1984. ويقع الوثائقي في خمسة أجزاء، ويوضح كيف جذبت هذه الدولة الكاريبية كبار المستثمرين الأجانب الساعين لنيل جنسية ثانية.

صورة – https://mma.prnewswire.com/media/1200075/PWM_Spotlight.jpg

ويركز يوري بيندر “Yuri Bender“، رئيس تحرير مجلة بروفيشنال ويلث مانجمنت، على التأثير الاقتصادي لبرنامج الجنسية عن طريق الاستثمار. وفي الفصل الأول، يقترح أن لدولة سانت كيتس ونيفس كنوزًا مخفية تجتذب المستثمرين الأجانب. وبدوره يشير معالي رئيس الوزراء د/ تيموثي هاريس “Dr Timothy Harris” أن تنويع القطاع الزراعي أحد المجالات الجديدة للاستفادة من مساهمات برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار.

ويكشف بيندر قائلاً: “لقد حضرنا إلى سانت كيتس ونيفيس للتعرف على دور برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار في مساعدة الجزيرة على تحويل اقتصادها والتكيف مع عالمنا المتغير”. ويضيف، “وكما الحال في الماضي، لم تزل الكنوز المخفية للجزر الكاريبية مصدر جاذبية كبيرة للزوار الأجانب”.

ومن جانبه أشار معالي رئيس الوزراء تيموثي هاريس، قائلاً: “عندما جرى تأسيس برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار في البداية، كان يستهدف أن يمهد لبلدنا مسارًا جديدًا للتنمية الاقتصادية”. ويضيف، “لقد شهدنا ادراك مزايا هذه الرؤية، مع توفير عدد كبير من فرص العمل، وتحقيق أرباح كبيرة للأفراد المنخرطين في قطاع الإنشاءات، وإضافة بعض الفنادق من الطراز الأول […] ونتطلع إلى جوانب جديدة لمشاركة برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار ومجالات جديدة يمكننا استهدافها لاستثمار تدفقات برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار، وبطبيعة الحال سيكون تنويع الزراعة أحد هذه المجالات”.

وباعتبارها الدولة ذات أقدم برامج الجنسية عن طريق الاستثمار في العالم، تعرف سانت كيتس ونيفيس بشكل عام بأنها تمثل “المعيار البلاتيني”، وهي تقدم للمستثمرين الأجانب المسار الأسرع لنيل جنسية ثانية من خلال خيار صندوق التمويل. وللأهلية، يجب على مقدمي الطلبات اجتياز تدقيقات التقصي اللازم، واستكمال الوثائق الضرورية والمساهمة بمبلغ لا يقل عن 150,000 دولار أمريكي في صندوق التنمية المستدامة.

وفي المقابل، يكتسب “المواطن الاقتصادي” الحق في الإقامة، والعمل، والدراسة في سانت كيتس ونيفيس. ويمكنهم السفر دون تأشيرة أو بنيل التأشيرة عند الوصول إلى 156 دولة ومنطقة، وهي قائمة تواصل نموها بفضل الجهود الدبلوماسية لمعالي وزير الخارجية مارك برانتلي “Mark Brantley“. ويمكن للأجيال المستقبلية أن ترث الجنسية.

صورة – https://mma.prnewswire.com/media/1200075/PWM_Spotlight.jpg

pr@csglobalpartners.com

www.csglobalpartners.com