‫وحدات الذاكرة العشوائية DDR5 من Innodisk ترتقي بمستوى حواسيب محطات العمل

تايبي, 12 مارس 2022/PRNewswire/ — أعلنت Innodisk عن طرح وحداتها من الذاكرة العشوائية الجديدة DDR5 في حواسيب محطات العمل، وهي أجهزة كمبيوتر قوية مخصصة للاستخدامات التقنية والعلمية المتخصصة. إن طرح هذه التكنولوجيا الجديدة في السوق الآن يمنح المستخدمين الأوائل الفرصة للاستفادة من السرعة الحقيقية ومكاسب الأداء التي وعدت بها الشركة أثناء الضجة التي صاحبت الإعلان عن DDR5 في عام 2021. والآن، مع بدء شركة Innodisk في الإنتاج على مستوى كبير، يتم استخدام التقنيات الجديدة التي قدمتها DDR5، مثل مجموعات بنوك الذاكرة المزدوجة، وتحديث بنك الذاكرة نفسه، وتصحيح الخطأ أثناء التشغيل ‎(ECC)، والقنوات الفرعية المزدوجة في محطات العمل التي تزيد من السرعة والسعة والموثوقية بما يعزز الأداء في الاستخدامات ذات الطبيعة المهنية.

تحتل Innodisk المقدمة بالفعل في مجال تنفيذ ذاكرة DDR5 في حواسب محطات العمل. وكان من بين العملاء الذين اختبروا بالفعل ذاكرة DDR5 بطريقة جادة، شركة عالمية تقوم بتصميم وتصنيع محطات عمل للأغراض الهندسية وتصميم المنتجات والهندسة المعمارية وعلوم البيانات والمؤثرات البصرية. وقررت هذه الشركة استخدام 4800MT/s 32GB DDR5 UDIMM من إنتاج Innodisk لأجهزة حواسيب محطات العمل الخاصة بهم. وتُعتبر محطات العمل هذه هي البيئة المثالية للاعتماد المبكر للذاكرة DDR5 لأنها تقدم أداءً بنفس مستوى أداء الخادم، علاوة على أنها مزودة بمعالجات متطورة، وذاكرة كبيرة، تأتي كلها في شكل قياسي للكمبيوتر فيما يتعلق بوحدة المعالجة المركزية والتطبيقات كثيفة الاستخدام لذاكرة الوصول العشوائي مثل الرسومات والتصميم ثلاثي الأبعاد والفيديو التحرير.

ولقد تمكن هذا العميل، الذي لديه عملاء من مجالات متعددة بما في ذلك العلوم والطب والأفلام وتطبيقات المهام الحرجة، فضلاً عن التصنيع والتصميم، من الاستفادة مما توفره DDR5 من زيادة في عرض النطاق الترددي وكفاءة أفضل للطاقة وكفاءة أعلى للذاكرة، مع ضمان مستقبلي لمحطات العمل التي قاموا ببنائها بأحدث وأكبر معيار في تقنية DRAM . وستسمح التحسينات المذكورة أعلاه التي أُدخلت على DDR4 للعملاء بالعمل بشكل أسرع وأكثر كفاءة دون داع للقلق بشأن فقدان البيانات، بسبب طبقة الحماية الإضافية من خلال فحص مستوى IC الذي يوفره تقنية تصحيح الخطأ أثناء التشغيل ( on-die ECC ) المتوفرة في DDR5.

وتقدم Innodisk حاليًا المجموعة الأكثر شمولاً من حلول DDR5 من الرتبة الصناعية في السوق، بما في ذلك UDIMM و SODIMM و RDIMM و UDIMM ECC و SODIMM ECC . وتشتمل وحدات الذاكرة هذه أيضًا على ميزات Innodisk الأخرى التي تركز على الصناعة، مثل الإصبع الذهبي بمقاس 30 مايكرون وتقنية مقاومة الكبريت التي تضيف طبقة واقية لحماية سبائك الفضة الموجودة في وحدات DRAM . وبالإضافة إلى ذلك، تتوفر الآن عينات تجريبية من UDIMM و SODIMM DDR5 اللذين يتحملان درجة حرارة أعلى.