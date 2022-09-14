‫وصول أول شحنة من العنب المصري إلى البرازيل وسط أزمة المناخ عبر Tridge

اشترى تاجر جملة كبير للأغذية في ساو باولو بالبرازيل مؤخرًا حاويتين – أي ما يعادل 28 طنًا – من العنب المصري عبر منصة Tridge . وهذه هي الشحنة الأولى من العنب المصري المستورد إلى البرازيل، وفقًا للسجلات التجارية البرازيلية.

البرازيل، كدولة رئيسية منتجة للزراعة، نادرًا ما تستورد العنب الأجنبي، حيث احتل حجم وارداتها من العنب المرتبة 67 في العام الماضي. ومع ذلك، فإن الطلب على العنب الأجنبي يتزايد بسبب الظروف الجوية القاسية الأخيرة. تدهورت كمية كبيرة من العنب البرازيلي هذا الموسم حيث ضربت الأمطار الغزيرة والجبهات الباردة جنوب البرازيل.

“الآن هو الوقت المثالي لتصدير العنب المصري، الذي هو حاليًا في خضم حصاد العنب”، هذا ما قاله أوه كوانغ، مدير التجارة في Tridge. “فتحت اتفاقية التجارة الحرة بين السوق المشتركة لبلدان المخروط الجنوبي ومصر ( FTA ) في عام 2020 طريقًا لتصدير العنب المصري إلى البرازيل، مما جعل هذه الصفقة التجارية الفريدة ناجحة.”

وفقًا لبيانات Tridge ، تشير التقديرات إلى أن صادرات العنب البرازيلية قد انخفضت بأكثر من 45% على أساس سنوي في الأشهر الستة الأولى من عام 2022. ارتفع سعر العنب البرازيلي بنسبة تصل إلى 20% على أساس سنوي في بعض المناطق، وفقًا لتجميع بيانات Tridge .

في خضم أزمة الغذاء العالمية، تبحث Tridge بنشاط عن مشترين وموردين بديلين لمنتجاتهم القابلة للتلف مع نجاحات ملحوظة. على سبيل المثال، عندما أوقفت العقوبات التجارية بسبب الحرب في أوكرانيا صادرات المنتجات الطازجة إلى روسيا، أعاد Tridge توجيهها إلى أوروبا عندما كانت بالفعل في طريقها عن طريق البحر.

Tridge هي عبارة عن منصة تجارة زراعية عالمية تجعل التجارة عبر الحدود سهلة وخالية من الاحتكاك. من خلال مركز المصادر العالمي الخاص بها، تتجاوز Tridge مطابقة المشترين والبائعين لـ 15000 سلعة زراعية. يتم تسهيل ذلك من خلال خدمة الإيفاء الشاملة التي نقدمها والتي تشمل العناية الواجبة، والتحقق من شهادة المورد، والتفاوض على العقود، والتعبئة، والشحن، والجمارك، وغيرها الكثير.