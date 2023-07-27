وكالة أنباء ميديا أوتريتش نيوزواير تطلق تقريرها الإستخباري عن حملة توزيع البيانات الصحفية الأول من نوعه في الصناعة.

Press Release

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هونغ كونغ- منطقة إدارية خاصة- Media OutReach– 27 يوليو 2023 – أطلقت وكالة أنباء ميديا أوتريتش نيوزواير، أول وكالة أنباء عالمية في آسيا، خدمة جديدة هي بوابة الاتصالات المتكاملة بنظام البرمجيات من الجيل التالي، والتي تعرض ثلاث خطوات بسيطة تشمل تقديم البيانات الصحفية، وإعداد تقارير ما بعد النشر المركزة، وإعداد تقرير إستخباري مبتكر عن حملة توزيع البيانات الصحفية الذي يقدم لأول مرة رؤى شاملة حول أداء حملة توزيع البيانات الصحفية في ميدان وكالات الأنباء. جينيفر كوك ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Media OutReach Newswire

باستخدام التكنولوجيا الخاصة بالوكالة كنقطة انطلاق، يعمل التقرير الإستخباري لحملة توزيع البيانات الصحفية على تزويد محترفي العلاقات العامة برؤية كاملة وشاملة لأداء حملة توزيع البيانات الصحفية على مدار فترة مخصصة.

تتمثل إحدى التحديات التي يواجهها محترفو العلاقات العامة في رفع تقارير حول أداء حملة توزيع البيانات الصحفية للأطراف المعنية والمسؤولين التنفيذيين في المؤسسة. وباعتبار وكالة أنباء ميديا أوتريتش نيوزواير متخصصة في تقديم حلول لصناعة العلاقات العامة، يقيس التقرير أداء توزيع البيانات الصحفية من خلال تقييم التفاعلات بين الصحفيين والبيان الصحفي.

قام فريق وكالة أنباء ميديا أوتريتش نيوزواير المكون من مبرمجين ومصممي واجهة المستخدم بتطوير حل ابتكاري داخل مقار الشركة يحدد معيارًا جديدًا في صناعة العلاقات العامة لرصد وقياس تأثير وفعالية حملة توزيع البيانات الصحفية للعملاء مع الكشف عن العائد من استثمارهم.

تقول جينيفر كوك، مؤسس وكالة أنباء ميديا أوتريتش نيوزواير والرئيس التنفيذي لها: “تقاريرنا الاستخبارية تمكن محترفي العلاقات العامة من اكتساب رؤية متعمقة لعدد المنشورات التي تناولت أخبارهم وأفضل المنشورات التي تطالع بياناتهم”.

“يوفر هذا التقرير الاستخباري لمحترفي العلاقات العامة المعلومات التي يحتاجونها لتحديد وسائل الإعلام التي تدعم علامتهم التجارية، والتي لا تدعمها، وبفضله، يستطيع هؤلاء الآن العمل على بصيرة لتخطيط حملتهم الاعلامية للوصول إلى قائمة وسائل الإعلام المستهدفة.”

يمكن لمحترفي العلاقات العامة إنشاء تقرير استخباري من خلال اختيار فترة مخصصة وتصديره إلى برنامج باوربوينت باستخدام تنسيق تقارير جاهزة، حيث يمثل ذلك نقطة تحول تساعد العلاقات العامة على إعداد التقارير بذكاء وسرعة وكفاءة.

تقول كوك، “تركز تقاريرنا عن حملات توزيع البيانات الصحفية على الاحتياجات الحقيقية لمحترفي العلاقات العامة كما تعزز قيمة العلاقات العامة في صناعة الاتصالات.

“من المنتظر أن يعيد هذا التقرير صياغة كيفية اكتساب محترفي الاتصالات والوكالات لرؤى حول فعالية حملاتهم في الوصول إلى الصحفيين ووسائل الإعلام المستهدفة من خلال التغطية الإعلامية للصحفيين وتحديد تلك الوسائل الإعلامية التي تتابع أخبار شركتهم وأداء حملات البيانات الصحفية بمرور الوقت.”

وتضيف كوك أن وكالة أنباء ميديا أوتريتش نيوزواير مستمرة في وضع معايير جديدة للصناعة وريادة الابتكار في مجال وكالات الأنباء.

يعزز إطلاق هذه الخدمة مكانة وكالة أنباء ميديا أوتريتش نيوزواير باعتبارها أفضل خدمة لتوزيع البيانات الصحفية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ فضلًا عن سعيها للابتكار والتغلب على التحديات التي تواجهها صناعة العلاقات العامة.

تقول بن لونغ، المدير في مجموعة كرييتف كونسالتنج (Creative Consulting Group)، وهي شركة استشارية في مجال العلاقات العامة دخلت في شراكة مع وكالة أنباء ميديا أوتريتش نيوزواير منذ عام 2016، إن الخدمة الاستخبارية الجديدة ستحول طريقة التخطيط والإبلاغ عن فعالية حملة توزيع البيانات الصحفية للعملاء.

وتضيف بن لونغ: “من خلال توفير رؤى شاملة حول أداء حملتنا لتوزيع البيانات الصحفية، يمكننا أن نتبادل مع الإدارة التنفيذية حوارًا أكثر جدوى ودلالة حول تأثير وقيمة استثمارهم في العلاقات العامة”.

“بفضل هذا التقرير الاستخباري الجديد المقدم من وكالة أنباء ميديا أوتريتش نيوزواير، يمكننا الآن تصنيف أداء عدة بيانات صحفية بطريقة سريعة وفعالة من حيث التكلفة، مما يعزز سرعة وجودة تقاريرنا المقدمة إلى عملائنا.”

منذ عام 2009، كانت وكالة أنباء ميديا أوتريتش نيوزواير الصوت المعبر عن الشركات الآسيوية، تساعدهم في بناء سمعتهم العالمية في الأسواق العالمية في كندا، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والدول الأوربية مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا، ودول الشرق الأوسط مثل الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وأفريقيا، ودول أمريكا اللاتينية مثل البرازيل والأرجنتين، بالإضافة إلى أسواق جنوب شرق آسيا مثل تايلاند وفيتنام وسنغافورة وماليزيا وإندونيسيا والفلبين، وكذلك الصين وهونغ كونغ واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلندا، والدول المشاركة في مبادرة الحزام والطريق.

تقدم شبكة توزيع البيانات الصحفية العالمية لوكالة أنباء ميديا أوتريتش نيوزواير خدمة فعالة تربط العملاء بالصحفيين لتحسين إعداد التقارير الإخبارية، وبناء علاقات إعلامية، ونشر أخبارهم على مواقع إعلامية حقيقية، والوصول إلى المستثمرين. أما بالنسبة للبيانات المالية، تنشر وكالة أنباء ميديا أوتريتش نيوزواير البيانات الصحفية لعملائها باللغة الإنجليزية مع خيارات إضافية باللغة الصينية التقليدية والبسيطة في جميع خدمات الأخبار المالية والدولية الرائدة في العالم مثل بلومبرغ، وريفينيتيف إيكون، وريفينيتيف الشرق الأوسط – زاوية، وداو جونز نيوزواير، وفاكتسيت، وإنفرونت، ومورنينغ ستار، ووكالة أنباء رويترز، وأسوشيتد برس، ووكالة فرانس برس.

معلومات عن وكالة أنباء ميديا أوتريتش نيوزواير

تأسست وكالة أنباء ميديا أوتريتش نيوزواير في عام 2009، وهي أول وكالة أنباء عالمية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ولها مكاتبها في سنغافورة، وماليزيا، وفيتنام، واليابان، وبر الصين الرئيسي، وهونغ كونغ، وتايلاند، وتايوان.

تعد وكالة أنباء ميديا أوتريتش نيوزواير الوحيدة التي تملك شبكة توزيعها الخاصة، والتي تشمل أكثر من 140,000 صحفي و400 فئة تجارية و65,000 منشور إعلامي و600 شراكة إعلامية تمتد عبر 26 دولة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

بصفتها حلاً متكاملًا للاتصالات، تعيد وكالة أنباء ميديا أوتريتش تعريف توزيع البيانات الصحفية. فباستخدام تقنيتها الخاصة كنقطة انطلاق لها، توزع وكالة أنباء ميديا أوتريتش نيوزواير محتوى البيانات الصحفية بلغات ووسائط متعددة مباشرةً إلى صناديق بريد الصحفيين والمحررين المستهدفين لتحسين كتابة التقرير الإخباري، وبناء العلاقات مع وسائل الإعلام، وتقديم التقارير آليًا وفقًا لمعايير أداء رئيسية.

تقدم تقارير ما بعد النشر الرائدة التي تقدمها وكالة أنباء ميديا أوتريتش رؤية متعمقة حول كيفية تفاعل الصحفيين مع بياناتك الصحفية مرتبة وفقًا للمنشور والدولة.

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