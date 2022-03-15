ويلثفيس تطلق حساب بريميوم للتداول في الشرق الأوسط والولايات المتحدة

يأتي الإعلان بعد إطلاق “المستشار الروبوتي” Robo-Advisor

تقدم المنصة للمستثمرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منصة تداول سهلة الاستخدام

تقدم المنصة التداول في الأسهم الأميركية بتكلفة منخفضة

تقدم المنصة حل الأسهم الكسرية وسلة من الأسهم

تقدم المنصة محافظ اسلامية للتداول والاستثمار حلال

تقدم المنصة تحليل الذكاء الاصطناعي ومراقبة الأسهم

تقدم المنصة تداولًا فوريًا وفق الوقت الحقيقي

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 15 مارس / آذار 2022 /PRNewswire/ — أعلنت ويلثفيس، وهي شركة لإدارة الاستثمار، اليوم عن إطلاق حساب بريميوم للتداول للمستثمرين في الشرق الأوسط والولايات المتحدة.

تقدم ويلثفيس خدمات استثمارية متخصصة من خلال مزيج من خيارات الاستثمار والتكنولوجيا المالية المتقدمة والخبرة البشرية المهنية. تم ترخيصها من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، وهيئة تنظيم الخدمات المالية في ADGM (FSRA). علاوة على ذلك، فإن شراكتها الأخيرة مع شركة “Drivewealth” الأمريكية المرموقة ستمكن عملاء ويلثفيس من التداول بأهم الأسهم في السوق الأمريكية بكلفة منخفضة.

تداول بعمولة 0%

نجحت ويلثفيس في إرساء تحوّل وتقدم كبير في مستقبل التداول من خلال الكشف عن حساب بريميوم للتداول. إذ جعلت من التداول تجربة احترافية لا مثيل لها من خلال توفير تداول يبدأ من دولار واحد فقط، بعمولة 0٪ (0 دولار / بيع و 0.01 دولار / شراء).

تحليل الذكاء الاصطناعي للأسهم العالمية

بالإضافة إلى التداول منخفض التكلفة، بادرت ويلثفيس إلى توفير تحليل الأسهم، وهو خيار لم يكن متاحًا للعملاء من قبل. بالتالي سيتمكن المتداولون الآن من الاستفادة من تحليل الذكاء الاصطناعي، والوصول إلى متابعة مباشرة للأسهم العالمية بهدف البقاء على اطلاع دائم على أداء الأسهم.

حل تجزئة الأسهم

يوفر حساب ويلثفيس بريميوم للتداول حلول تجزئة الأسهم، حيث يمكن للمتداولين الوصول إلى آلاف الأسهم، بما في ذلك الأسهم عالية القيمة مثل Apple و Google و Tesla وغيرها؛ وتداول هذه الأسهم مباشرةً في السوق وفق الوقت الفعلي من دون أي تأخير.

كما يضمن هذا الحساب خيار التداول الحلال، بحيث يمكن للمتداولين الاستثمار في أكثر من 2000 سهم وصناديق الاستثمار المتداولة التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية.

استراتيجيات فعّالة ومربحة

إنّ ويلثفيس، من خلال تقديم حساب بريميوم، تطرح التداول في محفظة استثمار متعددة العوامل، حيث يمكن للمستخدمين اختيار استراتيجيات المحفظة، واختبار استراتيجيات الاستثمار المدعومة بالأبحاث الحائزة على جائزة نوبل. كما تسمح للمستخدم بتحديد الأسهم بناءً على مستوى المخاطرة الذي يختاره.

وحول حساب بريميوم للتداول، يقول بلال مجبور الرئيس التنفيذي لشركة ويلثفيس: “سواء كنت تتداول في الأسهم أو صناديق الاستثمار المتداولة، فإن حلولنا الحائزة على جوائز تقدم تجربة تداول قوية تستند إلى الاستراتيجيات والتحليلات. كما أنها تجعل عملية التداول أسهل وأسرع وأكثر احترافًا من خلال تقديم الحل المؤسسي المتقدم بالكامل عبر منصة ذكية سهلة الاستخدام”.

عن ويلثفيس

تأسست ويلثفيس في يونيو 2018، وهي عبارة عن منصة استثمار عبر الإنترنت، مقرها في الإمارات العربية المتحدة، وتقدم خدمات الاستثمار السلبي واستثمار العوامل. تم تطوير منصة Robo-Advice الخاصة بالشركة داخليًا بواسطة فريق من المحللين الكميين ذوي الخبرة واستنادًا إلى الأبحاث الأكاديمية المتقدمة الحائزة على جائزة نوبل. تهدف ويلثفيس إلى تقديم حلول الاستثمار المؤسساتي إلى الجميع من خلال تسهيل عملية الاستثمار والتداول وتقديم خدمات التكنولوجيا المالية الحديثة لمجموعة متنوعة من المستثمرين، من دون حدّ أدنى من المعرفة المسبقة حول التداول وتقديم حل تكميلي لأي منصة تداول أخرى. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة موقعنا www.wealthface.com .

Sara Nasrallah, +971 2 694 8501, press@wealthface.com

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