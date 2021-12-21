ويلثفيس تطلق منصة استثمار متقدمة

● توفر المنصة تطبيق إستثمار سهل الاستخدام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

● تقدم المنصة Face X للتحويلات المحلية المجانية بالدرهم الإماراتي

● تقدم المنصة محافظ استثمارية مخصصة مع خيار الأسهم الحلال الإسلامية

دبي، الإمارات العربية المتحدة – 21ديسمبر 2021 : أعلنت ويلثفيس، وهي شركة لإدارة الاستثمار، اليوم عن إطلاق تطبيق الاستثمار للمستثمرين السلبيين في الشرق الأوسط والولايات المتحدة على Android و IOS.

تقدم ويلثفيس خدمات استثمارية متخصصة من خلال مزيج من خيارات الاستثمار والتكنولوجيا المالية المتقدمة والخبرة البشرية المهنية. تم ترخيصها من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، وهيئة تنظيم الخدمات المالية في ADGM (FSRA). علاوة على ذلك، فإن شراكتها الأخيرة مع شركة “Drivewealth” الأمريكية المرموقة ستمكن عملاء ويلثفيس من الوصول إلى محافظهم المالية بشكل يومي والحصول على كشف شهري مجاني.

تقدم منصة ويلثفيس للمستثمرين أنواعًا متعددة من الحسابات المرتبطة بأهدافهم المالية مثل التقاعد والتعليم وبناء الثروة والعديد من الاختيارات الأخرى كالمحافظ التي تستند الى مستوى مخاطر العميل، وهو خيار غير متاح عادةً لعملاء التجزئة، وذلك لبدء الاستثمار بتكلفة منخفضة من دون أي رسوم خفية.

المنصة سهلة الاستخدام متاحة الآن على الويب وبهيئة تطبيق (store Apple وGoogle Play)، مما يوفر لعملاء التجزئة إمكانية البدء في الاستثمار بدون رسوم حساب ويمكنهم البدء في الاستثمار بدون حد أدنى. يمكن للمستخدمين أيضًا الوصول إلى محفظتهم، وإعادة موازنتها بشكل مجاني واطلاقها مباشرة في السوق باستخدام أحدث التقنيات.

وقال بلال مجبور، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ويلثفيس: “مهمتنا في ويلثفيس هي تزويد المستخدمين النهائيين بتطبيق استثمار آمن عبر الإنترنت والسماح لهم بالاستمتاع بحياتهم بينما نهتمّ باستثماراتهم. لقد حرصنا على تطوير تطبيق بسيط وآمن وسهل الاستخدام بحيث يمكن لأي مستخدم فتح حساب في غضون دقائق والبدء في الاستثمار بتكلفة منخفضة. نحن موجودون لحل المشاكل التي واجهها المستخدمون منذ سنوات عديدة والتأكد من خلق الوعي وتثقيف المستثمرين خلال رحلتهم الاستثمارية.

وقد أعلنت ويلثفيس مؤخرًا عن منتجها الجديد Face X، حيث جاء إطلاق هذا المنتج استجابة لطلب المستخدم في الحصول على خدمات تحويل أكثر سهولة وسلاسة، مما يسمح بالتحويلات المحلية المجانية بالدرهم الإماراتي، دون أي رسوم تحويل مصرفي أو أي رسوم تحويل، وذلك عبر استخدام طرق متعددة. لا تعكس إضافة هذه الميزة تغييرًا في نظام الوساطة للمنصة حيث تم التعاون مع الرواد في هذا المجال للاستفادة من الأداة باستخدام أكثر التقنيات تقدمًا.

يأتي هذا ضمن الطرق التقليدية المقترحة لتمويل الحسابات من خلال التحويل البنكي والعديد من الخيارات الأخرى المناسبة مثل التحويل البنكي وبطاقات الائتمان وTransferWise وWestern Union.

بالإضافة إلى الابتكار والتجديد، تتمثل رؤية ويلثفيس في توفير كل ما هو ممكن للإبقاء على الاستثمار كأمر سهل ومتاح للجميع، في كل مكان وبتكلفة منخفضة.

عن ويلثفيس

تأسست ويلثفيس في يونيو 2018، وهي عبارة عن منصة استثمار عبر الإنترنت، مقرها في الإمارات العربية المتحدة، وتقدم خدمات الاستثمار السلبي واستثمار العوامل. تم تطوير منصة Robo-Advice الخاصة بالشركة داخليًا بواسطة فريق من المحللين الكميين ذوي الخبرة واستنادًا إلى الأبحاث الأكاديمية المتقدمة الحائزة على جائزة نوبل. تهدف ويلثفيس إلى تقديم حلول الاستثمار المؤسساتي إلى الجميع من خلال تسهيل عملية الاستثمار والتداول وتقديم خدمات التكنولوجيا المالية الحديثة لمجموعة متنوعة من المستثمرين، من دون حدّ أدنى من المعرفة المسبقة حول التداول وتقديم حل تكميلي لأي منصة تداول أخرى. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة موقعنا www.wealthface.com .

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