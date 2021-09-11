وينر ميديكال تحتفل بالذكرى الثلاثين مع التركيز المستمر على التنمية المستدامة

شينزين، الصين, 10 سبتمبر 2021 — /PRNewswire/ تحتفل هذا العام شركة وينر ميديكال المحدودة ((Winner Medical Co., Ltd ذات رمز التداول (SZ.300888) -وهي الشركة الرائدة في مجال المنتجات الطبية والاستهلاكية عالية الجودة- بالذكرى السنوية الثلاثين لتأسيسها، إلى جانب إصدار أول تقرير سنوي للمسؤولية الاجتماعية للشركات يسلط الضوء على التزامها المستمر بالتنمية المستدامة والمبتكرة والصديقة للبيئة.

قال الرئيس التنفيذي لشركة وينر ميديكال، جيانكوان لي، “لقد تأصل ‘الضمير الأخضر ‘لـ وينر ميديكال في حمضنا النووي منذ البداية منذ 30 عامًا، وقد ثبت ذلك من خلال التزامنا العميق ببناء شركات مستدامة وخضراء وصديقة للبيئة. ومن خلال خبرتنا التكنولوجية والعلمية، نعمل باستمرار على خفض استهلاك الطاقة وانبعاثات الكربون طوال سلسلة الإنتاج بأكملها. كما سنستمر في الحفاظ على العقلية المستدامة والمركِّزة على البيئة التي لطالما كانت لدينا”.

يبدأ الالتزام من المواد الخام من أجل الإنتاج. منتجات Purcotton -وهي شركة فرعية تابعة لشركة وينر ميديكال- كلها مصنوعة من القطن. القطن، وهو أحد أكثر الألياف الطبيعية استدامة، يحتاج فقط ستة أشهر من الزراعة إلى الحصاد. كما أن منتجات القطن قابلة للتحلل الطبيعي بشكل طبيعي في غضون 3 أشهر، وتصبح سمادًا عضويًا دون عبء لا داعي له على البيئة. بالإضافة إلى ذلك، يُعتبر القطن من أكثر المحاصيل مقاومة للجفاف، ولا تستهلك الزراعة سوى 2.3٪ من المياه اللازمة للإنتاج الزراعي و 3٪ من المساحات المزروعة ذات الصلة، مما يوفر 36٪ من ألياف العالم بينما يكافح تآكل التربة ويكافح التصحر.

تُدرِك وينر ميديكال مسؤولياتها البيئية تمامًا، وتعمل باستمرار على تقليل الآثار البيئية السلبية أثناء عملية تصنيع منتجاتها من خلال استبدال الفحم بالغاز الطبيعي وإعادة تدوير المياه وغيرها من التدابير. ومن خلال التحسين المستمر لعمليات وتقنيات الإنتاج، تم خفض استهلاك الطاقة والموارد من أجل إنشاء شركة صديقة للبيئة. إن وينر ميديكال مكرسة لتزويد العملاء بالالتزام بالخبرة وراحة البال كشركة رائدة في الصناعة جديرة بالثقة تلتزم بمبدأها الأساسي المتمثل في “الجودة أهم من الربح”.

وفي أبريل من هذا العام، كشفت وينر ميديكال النقاب عن أول تقرير سنوي للمسؤولية الاجتماعية للشركة، والذي أَوجَز بشكل شامل ممارسات الشركة وإنجازاتها في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG). ومنذ بداية عام 2021، تم إجراء استطلاعات رأي من أجل حساب قيمة استخدام الطاقة، والحفاظ على الطاقة، وتدابير حماية البيئة للشركة بأكملها، بما في ذلك الشركات الفرعية التابعة لها. ويتم استخدام البيانات المجمعة لصياغة إطار زمني واقعي وقابل للقياس من أجل تحقيق أهداف الشركة بخصوص أقصى مستوى للكربون وحياد الكربون. وقد وضعت الشركة موضع التنفيذ ودمجت مفهوم خفض الانبعاثات خلال سلسلة التوريد الخاصة بها بأكملها.

حول شركة وينر ميديكال

شركة وينر ميديكال المحدودة (رمز التداول: 300888)، والتي تأسست في عام 1991 ومقرها الرئيسي في شينزين، بالصين، هي شركة صحية واسعة النطاق تُحقِّق التطوير المنسق للقطاعات الطبية والاستهلاكية من خلال علاماتها التجارية الثلاث الرئيسية: “Winner“، و”Purcotton“، و”PureH2B“. وتلتزم الشركة بتقديم المزيد من خيارات الحياة عالية الجودة للمستخدمين والمستهلكين، وخلق قيمة لحياة أفضل.

مع 30 عامًا من الخبرة في إنتاج المستلزمات الطبية، تُعد وينر علامة تجارية رائدة في مجال المواد الاستهلاكية الطبية في السوق الصينية، بالإضافة إلى كونها علامة تجارية ذات رؤية عالمية. لقد ورثت Purcotton -كعلامة تجارية لضروريات الحياة اليومية- خبرة الشركة التي تبلغ 30 عامًا في تصنيع المستلزمات الطبية. وباستخدام القطن الخالص كمادة خام، تهدف العلامة التجارية إلى إنشاء سلسلة من الضروريات اليومية الصحية والمريحة والصديقة للبيئة من القطن الراقي. كما تم إنشاء PureH2B كمنصة حياة لتزويد المستهلكين بأشياء مختارة عالية الجودة وصحية وجميلة من جميع أنحاء العالم.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: https://www.winnermedical.com/

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