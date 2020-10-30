يانغتسي للألياف البصرية والكابلات تشارك رؤيتها للصناعة البصرية المستقبلية في المؤتمر الافتراضي العالمي للألياف الضوئية والكابلات 2020

ووهان، الصين، 29 أكتوبر 2020 /PRNewswire/ — يانغتسي للألياف البصرية والكابلات (“الشركة” و “واي أو أف سي”، 601869.SH، 06869.HK)، شركة عالمية رائدة في صناعة الألياف البصرية والكابلات، تسلط الضوء على اتجاهات أسواق الألياف والكابلات العالمية في المؤتمر الافتراضي العالمي للألياف الضوئية والكابلات 2020 من سي آر يو جروب الذي حضره قادة الصناعة العالميين.

وفي الخطاب الرئيسي، دعا الدكتور تشوانغ دان، المدير التنفيذي ورئيس شركة واي أو أف سي، الشركات العالمية إلى تبني تحديات وفرص الصناعة في حقبة ما بعد الجائحة لتسريع تطوير جميع الشبكات البصرية. وفي وقت لاحق في لوحة القيادة، التي اجتمع فيها كبار المديرين التنفيذيين الثلاثة الكبار في صناعة الألياف البصرية والكابلات العالمية، شارك الدكتور تشوانغ رؤيته حول كيفية استجابة صناعة الاتصالات الضوئية للوباء وناقش كيفية تحرك السوق للأمام في السنوات الـ 5 المقبلة مع قادة من شركة كورنينج (Corning Inc.) وشركة برايسمان جروب (Prysmian Group).

وصرح الدكتور تشوانغ دان: “على الرغم من أن تفشي كوفيد-19 قد أحدث تأثيرًا كبيرًا على حياتنا اليومية والاقتصاد العالمي، إلا أن الطلب على الألياف الضوئية والكابلات لا يزال مستقرًا. وعلى الرغم من استمرار الطلب، لا تزال الصناعة تواجه هزة وشيكة حيث أدى عدم التوازن بين العرض والطلب إلى انخفاض أسعار المنتجات البصرية. في مواجهة هذا الوباء، شهدنا ارتفاعًا في تكييف الاتصالات السلكية واللاسلكية التي تلعب دورًا مهمًا في وقف انتشار الفيروس وربط الناس والشركات. مما أدى إلى زيادة هائلة في استخدام الإنترنت للعمل عن بُعد والتعليم والرعاية الصحية، مما فرض مطالب كبيرة على جميع الشبكات الضوئية الجديدة ومراكز البيانات، فضلاً عن البنى التحتية الجديدة التي تدعمها تقنية الجيل الخامس (5G) وشبكات المعلومات من الجيل التالي”.

وأردف الدكتور دان قائلًا: “في مواجهة التحديات والفرص، عززت واي أو أف سي جهودها في ريادة تطوير تقنيات ومنتجات جديدة لجميع الشبكات البصرية من خلال التركيز على الجيل الخامس الثابت (F5G) و (5G). ومن أجل بناء خدمات إنترنت الأشياء مدعومة بتكامل شبكات 5G الثابتة والمتنقلة، نواصل تقديم حلول جديدة لشركاء الصناعة لتسهيل ابتكاراتهم التجارية والتعاون في المشروع، وكذلك نسعى جاهدين لمساعدة الصناعة في تسريع الانتقال إلى جميع الشبكات البصرية في حقبة ما بعد الجائحة”.

تركز شركة واي أو أف سي على بناء مراكز بيانات مرنة وذكية وخضراء وبصرية بالكامل قابلة للتطبيق على جميع سيناريوهات الإنتاج والأعمال بهدف إنشاء جميع الشبكات الضوئية لتحويل الإنتاج الصناعي والعمل والحياة اليومية للناس رقميًا. كما توفر الشركة حلول دورة الحياة الكاملة لتلبية متطلبات الصناعات المختلفة للحوسبة السحابية في عصر 5G.

وتكرس الشركة جهودها لتمكين التحول الرقمي للنقل بالسكك الحديدية في المناطق الحضرية من خلال المساعدة في بناء أنظمة نقل ذكية تحت الأرض مدعومة بإنترنت جيجابت. وفي الوقت نفسه، من أجل الدخول في حقبة جديدة للبنية التحتية للاتصالات الإلكترونية، أنشأت شركة واي أو أف سي نظامًا عصبيًا للشبكة الرقمية تم تطبيقه على مشاريع النقل في الفراغ المرتفع للغاية (UHV) في الصين وبنى إنترنت صناعي بصري بالكامل بتقنية 5G+ لتعزيز التحول الذكي للمؤسسات. وبالإضافة إلى ذلك، تحولت واي أو أف سي من شركة مصنعة إلى مزود حلول شامل قام ببناء شبكات 5G fronthaul بالتعاون مع المشغلين. وباستغلال هذا الزخم، تسعى واي أو أف سي جاهدة لدفع صناعة البصريات بالكامل في عالم ما بعد الجائحة.

اُبتكرت فكرة المؤتمر السنوي العالمي للألياف الضوئية والكابلات بالتعاون مع سي آر يو جروب باعتباره الحدث الأول لكبار المسؤولين التنفيذيين من سلسلة توريد الألياف البصرية وكابلات الاتصالات العالمية. تُعد سي آر يو جروب (CRU Group)، وهي الجهة المنظمة لهذا الحدث، شركة ذكاء أعمال رائدة على مستوى العالم تقدم تحليل السوق للصناعة البصرية. تحظى تقارير هذه الشركة بتقدير كبير في صناعة الاتصالات العالمية وتوفر بيانات وتحليلات مهمة لموردي المراحل الأولى وأنشطة ما بعد التنفيذ عبر سلاسل التوريد.

ومن خلال الشراكة مع سي آر يو، جلبت شركة واي أو أف سي هذا المؤتمر العالمي لأول مرة إلى آسيا من خلال عقد مؤتمر آسيا والمحيط الهادئ للألياف الضوئية والكابلات في الصين في عام 2015. وفي عامي 2016 و 2017، عُقد المؤتمر العالمي للألياف الضوئية والكابلات رسميًا في الصين وآسيا من خلال جهد مشترك من واي أو أف سي و سي آر يو وتم تحويله لاحقًا إلى واحدة من أكثر منصات الاتصال تأثيرًا في صناعة البصريات العالمية.

وفي العامين التاليين، واصلت شركة واي أو أف سي لعب دور مهم في الارتقاء بالمؤتمر العالمي للألياف الضوئية والكابلات بالتعاون مع شركة كورنينج وشركة برايسمان جروب. وسوف يمثل عام 2021 التعاون الرابع بين واي أو أف سي و سي آر يو، مما يدل على تقدير سي آر يو العالي لريادة واي أو أف سي لصناعة الألياف البصرية والكابلات العالمية.