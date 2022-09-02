‫يتبرع مؤسسو Quint بمبلغ 16 مليون دولار أمريكي لإنشاء مركز Quint لزراعة نخاع العظم في دبي

أول تبرع بالعملة المشفرة في العالم بهذا الحجم تلقته مؤسسة الجليلة لدعم مستشفى حمدان بن راشد الخيري للسرطان

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 2 سبتمبر / أيلول 2022/PRNewswire/ — استراتيجية دبي ميتافرس التي أطلقها مؤخراً صاحب السمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي ورئيس المجلس التنفيذي لدبي، شجعت QUINT، وهو مشروع DeFi، ومقره دبي، على جلب الأعمال الخيرية إلى عالم DeFi.

تبرع مؤسسو QUINT ، وهو المشروع الذي يناصر الاعتماد السائد لتقنيات DeFi و metavers و token و blockchain ، بقيمة تعادل 16 مليون دولار أمريكي لمؤسسة الجليلة، وهي عضو في مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، المكرسة لتحويل الحياة من خلال الابتكار الطبي.

تم التبرع، وهو الأول من نوعه في الإمارات العربية المتحدة والأكبر من نوعه في العالم، لدعم مستشفى حمدان بن راشد الخيري للسرطان من خلال آلية تأمين واستحقاق مصممة خصيصًا لتوفير الأموال المطلوبة لمؤسسة الجليلة على مدى 3 سنوات من بناء مركز زراعة نخاع العظم في المستشفى. بعد التحقيق الكامل للتبرع، سيتم تسمية المرفق “مركز QUINT لزراعة نخاع العظم” عند إطلاقه. كما ساهم فريق التطوير والشركاء الاستراتيجيون لرمز QUINT بسخاء في هذا التبرع.

وقال الدكتور عبد الكريم العلماء، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الجليلة: “ نحن كمنظمة خيرية نعتمد على التبرعات الخيرية ونبحث دائمًا عن طرق مبتكرة لتوسيع قنوات تبرعاتنا لتسهيل الراحة للجهات المانحة من جميع أنحاء العالم لدعم برامجنا. برزت الأعمال الخيرية المشفرة كمصدر مهم ومستدام لجمع الأموال للأعمال الخيرية، مما يتيح للجهات المانحة المزيد من الفرص لدعم القضايا الإنسانية. ونحن ممتنون لـ QUINT على مساهمتها السخية التي سيكون لها تأثير كبير على حياة البالغين والأطفال الذين يعانون من السرطان”.

زراعة النخاع العظمي (المعروف أيضا باسم زرع الخلايا الجذعية) هو إجراء طبي يقوم بغرس الخلايا الجذعية السليمة لتحل محل النخاع العظمي التالف أو المريض. عادة ما يكون هذا العلاج للسرطانات مثل سرطان الدم أو سرطان الغدد الليمفاوية أو غيرها من الحالات المماثلة التي تهدد الحياة. يمكن أن يأتي نخاع العظم أو الخلايا الجذعية البديلة من المريض نفسه (زرع ذاتي) أو من متبرع (زرع خيفي).

ابتكر QUINT ، وهو مشروع DeFi الرائد في سلسلة BSC ، فكرة المجمعات المذهلة التي تسمح للمستثمرين بالاستفادة من العوائد والمكافآت وفرص الاستثمار في العالم الحقيقي. متجر Quint boutique NFT يربط بين الميتافيرس والعالم المادي من خلال إطارات العملات الرقمية المبتكرة. في مايو 2022، دخل Quint في شراكة مع Galaxy Racer (GXR) ، وهي محطة طاقة عبر الوسائط تركز على الرياضات الإلكترونية ومبدعي المحتوى والموسيقى والرياضة، ومقرها دبي، وأصبحت الرمز الأصلي للنظام البيئي لـ GXR . يدعم النظام الإيكولوجي في Quint أيضًا استراتيجية سلسلة الكتل في دبي واستراتيجية سلسلة الكتل في الإمارات، ويضع معايير جديدة لـ ESG والشفافية والمساءلة وقابلية التسليم داخل النظام الإيكولوجي للعملات المشفرة.

وقال السيد محمد البلوقي، رئيس مجلس إدارة Quint : “يدعم مؤسسو Quint ومطوروها وشركاؤها هدف مؤسسة الجليلة المتمثل في تحويل الحياة من خلال البحوث الطبية، ويسعدهم أن يكونوا قادرين على المساهمة في هذه المهمة. يفخر Quint بمساهمته في رفاه المجتمع وتمسكه بمعايير الحكم والأخلاق العالية. كجزء من مهمتنا في ربط ما وراء العالم بالعالم الحقيقي، وتعزيز الاعتماد السائد للعملات المشفرة و DeFi ، يسعدنا أن نكون من بين أول من يتبنى الأعمال الخيرية المشفرة في الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط”.

فريق Quint المؤسس وشركائه الاستراتيجيين جميعهم من قدامى المحاربين في هذا المجال مع سجلات حافلة قوية. من الجدير بالذكر أن الرئيس التنفيذي لشركة Quint السيد راهول شودري يترأس شركة CG Corp Global ، وهي مجموعة متعددة الجنسيات بمليارات الدولارات تمتد على 140 عامًا من التشغيل، 160 شركة و 123 علامة تجارية في أكثر من 35 دولة.

في أقل من عام، جمعت مؤسسة الجليلة بالفعل 400 مليون درهم، نحو هدف جمع التبرعات البالغ 750 مليون درهم، مع تلقي تبرعات كبيرة من عدد من الجهات الخيرية والمنظمات الحكومية وغير الحكومية والشركات والأعمال الإماراتية لدعم تطوير أول مستشفى خيري للسرطان في الإمارات العربية المتحدة.

لمعرفة المزيد عن النظام البيئي لـ Quint ، قم بزيارة:

الموقع الإلكتروني: https://quint.io/

تليجرام: https://t.me/projectquint

تويتر: https://twitter.com/projectquint

لمزيد من المعلومات حول زيارة مؤسسة الجليلة : www.aljalilafoundation.ae

للتواصل: هشام واين، hisham@quint.io , Info@quint.io , +971509433383,