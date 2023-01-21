يتم طرح اسم النطاق الأكثر قيمة على الإنترنت للبيع في المزاد

نيويورك، 20 كانون الثاني (يناير) 2023 / PRNewswire / — عرض موقع Sex.com للبيع رسميًا. تم بيعه سابقًا بمبلغ 13 مليون دولار في عام 2013، وسعر الافتتاح اليوم هو 20 مليون دولار. قالت إلناز جيرامي، مديرة التسويق في شركة Digital Nomad في بيان: “يعد موقع Sex.com أحد أكثر أسماء النطاقات قيمة وتميزًا في العالم، ويسعدنا أن نعرضه للبيع لمن يدفع أعلى سعر. بعد إعادة إطلاقنا مؤخرًا كمزيج مبتكر من المنصات الاجتماعية الشهيرة، شهدنا تدفقًا كبيرًا من منشئي المحتويات الجدد الذين يستفيدون من 1.5 مليون زائر فردي يوميًا. نتيجة لذلك، قدمت أطراف بارزة عرضًا لشراء اسم النطاق. لهذا السبب، قررنا طرحه في المزاد. إننا نتطلع إلى معرفة المالك التالي لعلامة sex.com التجارية”.

هذه فرصة نادرة لأي فرد أو شركة أو علامة تجارية لامتلاك جزء من تاريخ الإنترنت. النطاق الأيقوني هو أول منصة تتطلب تحديد الهوية الشخصية من أجل انضمام منشئي المحتويات. وهذا يجعله أحد أكثر مواقع الويب أمانًا واحترامًا في مجال عمله.

من المقرر أن تبدأ عملية المزايدة على الفور وسيتم إجراؤها من خلال مزاد مغلق خاص. يمكن للأطراف المهتمة معرفة المزيد على الموقع sex.com/auction أو عن طريق البريد الإلكتروني auction@sex.com