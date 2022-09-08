‫يرحب تريبرت روجوغيرو أياباتوا بمحكمة العدل لشرق أفريقيا التي قضت بأن استيلاء حكومة رواندا على مركز تسوقه النقابي كان غير قانوني

تورنتو، 7 سبتمبر 2022 / PRNewswire / — يسر صاحب المشروع والمحب للخير تريبرت روجوجوغيرو أياباتوا أن يعلن أنه في 30 أغسطس 2022، قضت محكمة العدل لشرق أفريقيا ( EACJ ) بأن استيلاء حكومة رواندا على مول مركز التجارة الاتحادي ( UTC ) الخاص به ومزاده غير قانوني. منحت EACJ أياباتوا مليون دولار أمريكي، و 6% فائدة وتكاليف المحكمة. استولت الحكومة على مركز تسوق بقيمة 20 مليون دولار أمريكي في عام 2013، مدعية أن UTC “تم التخلي عنها” لأن أياباتوا المولود في رواندا كان يقيم خارج رواندا. كانت UTC في ذلك الوقت شركة مزدهرة، تستضيف 80 شركة يعمل بها ما يقرب من 500 موظف، ويديرها فريق محلي قوي في وضع جيد مع السلطات الرواندية. ثم في أغسطس 2015، أعلنت الحكومة أن UTC مفلس ضريبي بقيمة 1.4 مليون دولار أمريكي، وهو ادعاء سخيف، حيث كانت الدولة الرواندية تدير المركز التجاري. بعد عامين، قامت الحكومة بمزاد UTC مقابل 8 ملايين دولار أمريكي فقط، أي أقل من نصف قيمتها الفعلية.

أخذ أيباتوا الحكومة إلى EACJ ، التي حكمت في عام 2020 بأن الاستيلاء على UTC وبيعها بالمزاد العلني غير قانوني. أُمرت الحكومة بحساب عائدات تأجير وبيع UTC من عام 2013 وتعويض أياباتوا عن أضرار تصل إلى 500000 دولار أمريكي و 6% فائدة سنوية من تاريخ الحكم. غير أن أياباتوا استأنف الحكم لأن المحكمة لم تسترد ملكيته لاتحاد المحاكم التونسية. وذلك عندما اختلقت الحكومة ادعاءً سخيفاً جديداً مفاده أن أياباتوا وشركاءه اختلسوا مبلغاً قدره 458058 دولارًا من دولارات الولايات المتحدة من شركة UTC في عام 2011. كانت “الجريمة” المذكورة في الواقع قرضًا تم الحصول عليه أثناء بناء UTC Mall . الآن، خسرت الحكومة الرواندية مرة أخرى قضية UTC Mall . رحبت أياباتوا بحكم المحكمة الصادر في 30 أغسطس 2022، مشيرة إلى أنه “هناك أوقات نكون فيها عاجزين عن منع الظلم، ولكن مع الحقيقة من جانبك، تسود العدالة دائمًا”.

نبذة عن تريبيرت روجوغيرو أياباتوا

تريبرت روجوجوغيرو أياباتوا رجل أعمال ناجح و محب للأعمال الخيرية من رواندا. وهو مؤسس مجموعة البلدان الأفريقية للتبغ، وهي أكبر شركة محلية لتصنيع منتجات التبغ في أفريقيا في تسعة بلدان أفريقية وفي الإمارات العربية المتحدة، وتتاجر عبر شرق وغرب وجنوب أفريقيا. وآياباتوا هو واحد من أبرز الأشخاص الخيريين في أفريقيا، حيث يساعد المجتمعات على الارتقاء بنفسها في مجالات الأمن الغذائي، والحصول على المياه النظيفة، وإعادة زراعة الغابات، والتعليم، والتدريب الهندسي.

مجموعة Pan-African Tobacco

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David Himbara , مجموعة Pan-African Tobacco, info@ptg-hld.com, www.ptg-hld.com