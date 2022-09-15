‫ يساعد 1 Level Up TLC في تسريع ظهور العلامة التجارية FintechCashier من خلال حضور سباق الرالي الشهير «غامبول – Gumball» في جميع أنحاء الشرق الأوسط في الفترة من 12 إلى 20 نوفمبر 2022

Press Release

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لندن, 15 سبتمبر / أيلول 2022/ PRNewswire / – يحضر الرئيس التنفيذي لشركة FintechCashier، شالوم دودون، سباق الرالي الشهير «غامبول 3000 – Gumball» الذي يُقام في جميع أنحاء الشرق الأوسط ويبدأ في دبي والجبل الأخضر وصلالة ومسقط ورأس الخيمة وينتهي في أبوظبي مع عطلة نهاية أسبوع من استضافة كبار الشخصيات في ختام موسم 2022 للفورمولا 1، سباق جائزة أبوظبي الكبرى – أحد أكثر الأحداث إثارة في العام الرياضي.

السيارات الجميلة والطرق الطويلة والمدن المستقبلية وروح “غامبول” ستكون مغامرة رائعة مع شركائهم الحاليين والمستقبليين.

الدعوة الحصرية لسباق الرالي الأول «غامبول 3000 – Gumball» التي عُقدت في الشرق الأوسط من أجل شالوم دودون بصفته الرئيس التنفيذي ومؤسس FintechCashier رتبتها شركة الاستشارات المرموقة 1 Level Up TLC في محاولة لتعزيز صورة FintechCashier وعرض العلامة التجارية للأسواق والمستخدمين والمستثمرين الجدد. تحتفل الشركة بتوسعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تعمل على زيادة الوعي بعلامتها التجارية بشكل استراتيجي مع ترك بصمة قوية على الطرق في الشرق الأوسط. وتماشيًا مع هذا التوسع، تستكشف الشركة أيضًا فرص الدخول في سوق ناسداك الأمريكية بحلول العام المقبل.

تلعب شركة “Fintechcashier” دورًا كبيرًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وترى ان هناك الكثير من الفرص هنا. نحن نريد زيادة الوعي بالعلامة التجارية وأن نكون شركة رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نتيجة لتوسعنا. وقد صرح شالوم دودون، الرئيس التنفيذي ومؤسس “FintechCashier”: “والأهم من ذلك، أن هذا يساعد على توسيع نطاق شبكاتنا ويجمع بين ثقافتي الشرق الأوسط وأوروبا وبين معرفتنا المتخصصة بقطاع التكنولوجيا المالية والقطاع المصرفي”.

شركة “FintechCashier” في طريقها لتوسيع نطاقها الديموغرافي، وتقديم حلول مبتكرة في القطاع المصرفي، ومساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة، والمكاتب العائلية، وشركات الجيل التالي للوصول إلى العالم. تُعد فعالية «غامبول 3000 – Gumball» في الشرق الأوسط لعام 2022 المكان المناسب للالتقاء والتواصل مع رواد الأعمال الطموحين في مجال التكنولوجيا المالية بالإضافة إلى تلبية احتياجات الشركات المحلية.

يقول مؤسس فعالية «غامبول 3000 – Gumball» والرئيس التنفيذي لها، ماكسيمليون كوبر: “يدور هذا الحدث حول تحدي التقاليد واتخاذ نهج غير تقليدي لاستكشاف وتطوير الحدود الثقافية والإبداعية.”

إن خطة عمل شالوم دودون واضحة، فالأمر كله يتعلق بتطور صناعة التكنولوجيا المالية و من خلال الجمع بين مهاراته وشبكاته التي ترفع الخدمات المصرفية في الشرق الأوسط إلى مستوى أعلى معًا بالشراكة مع 1 Level Up TLC.

نبذة عن FintechCashier

مؤسسة FintechCashier Group هي شركة تكنولوجيا مالية دولية تقدم مجموعة واسعة من خدمات الدفع، بدءًا من معالجة بطاقات الائتمان والمحافظ الإلكترونية والصرف الأجنبي والحلول السلكية. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الخاص بهم https://www.fintechcashier.com/

نبذة عن شركة 1 Level Up TLC

شركة 1 Level Up TLC شريك استراتيجي لإستراتيجية الأعمال والعلامات التجارية لشركة FintechCashier لزيادة تعرضها للأسواق الجديدة والمستثمرين وصناعة التكنولوجيا المالية. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الخاص بهم https://1leveluptlc.com

نبذة عن «غامبول 3000 – Gumball»

«غامبول 3000 – Gumball» هو سباق من آلاف السيارات الخارقة والمشاركين في رحلة ملحمية عبر أكثر من 50 دولة في 22 سباقًا. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الخاص بهم https://gumball3000.com

اتصلوا على:

كريستين كولباس

رئيس قسم التسويق

marketing@fintechcashier.com

+447786973664

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