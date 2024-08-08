‫يشارك متداولو برنامج “اكسي سيليكت” تجربتهم في برنامج تخصيص رأس المال التابع لشركة “اكسي” في سلسلة بودكاست جديدة بعنوان “AXI SELECT TALKS”

سيدني، أستراليا, Aug. 08, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — في الصيف الماضي، أطلقت شركة “اكسي” الرائدة عالميًا في مجال تداول العملات الأجنبية والعقود مقابل الفروقات، برنامج “اكسي سيليكت”، وهو برنامج رائد لتخصيص رأس المال يوفر للمتداولين الطموحين الفرصة للتقدم نحو التداول الاحترافي. على مدار العام الماضي، انضم آلاف المتداولين إلى برنامج “اكسي سيليكت”، وهم الآن يشاركون قصص نجاحهم من خلال سلسلة جديدة بعنوان “Axi Select Talks“.

“أولاً، ليس عليك دفع رسوم اشتراك، فقط إيداع حد أدنى.

وهم يمنحونك حقًا فرصة لكسب المال… لديهم بعض القواعد الواضحة التي تناسب الطرفين، وليس فقط الوسيط”، هذا ما يقوله “جيرالد وينترسبيرجر”، مهندس البرمجيات، عند الحديث عن برنامج “اكسي سيليكت”. بصفته متداولًا متمرسًا، فهو أول من وصل إلى مرحلة “برو” (Pro) في البرنامج والان يحرز تقدمًا ثابتًا نحو تأمين تمويل بقيمة 1,000,000 دولار. سيتم عرض قصص متداولين آخرين مثل “جيرالد” في سلسلة بودكاست “Axi Select Talks“.

في أعقاب الاحداث الأخيرة التي هزت صناعة التداول الممول وأدت إلى إغلاق العديد من الشركات، يبدو أن برنامج “اكسي سيليكت” هو الخيار الأكثر صدقا. تم تصميم نموذج البرنامج الذي يركز على تجربة المتداول بهدف توفير مسار عادل لهم للوصول إلى تمويل رأسمالي يصل إلى 1,000,000 دولار أمريكي وفرصة لكسب ما يصل إلى 90٪ من أرباحهم. علاوة على ذلك، يستطيع المتداولون الانضمام إلى البرنامج دون رسوم تسجيل، بالإضافة إلى الاستفادة من ظروف تداول غير مقيدة وغرفة تداول حصرية.

للاستماع إلى بودكاست جيرالد، قم بزيارة: https://youtu.be/bVpYca39e9U

برنامج “اكسي سيليكت” متاح فقط لعملاء شركة AxiTrader Limited. تحمل العقود مقابل الفروقات (CFDs) مخاطر عالية لخسارة الاستثمار. في تعاملاتنا معك، سنكون الطرف المقابل الرئيسي لجميع مراكزك. هذا المحتوى غير متاح للمقيمين في أستراليا، نيوزيلندا، الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. لمزيد من المعلومات، يُرجى الرجوع إلى شروط الخدمة الخاصة بنا. تطبق رسوم التداول الاعتيادية.

عن شركة “اكسي”

شركة “اكسي” هي شركة وساطة عالمية لتداول العملات الأجنبية والعقود مقابل الفروقات عبر الإنترنت، وتضم الآلاف من العملاء في أكثر من 100 دولة حول العالم.

تقدم شركة “اكسي” العقود مقابل الفروقات للعديد من فئات الأصول بما في ذلك تداول العملات الأجنبية والأسهم والذهب والنفط والقهوة والمزيد من الأصول الأخرى.

في شركة “اكسي”، نحن نفخر بسمعتنا كوسيط صادق وعادل، حيث نقدم لعملائنا خدمة وظروف تداول متميزة منذ عام 2007. بالإضافة إلى ذلك، فإننا نعمل مع السلطات التنظيمية الحاكمة في جميع أنحاء العالم لضمان تجاوزنا لأعلى معايير الصناعة.

لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل معنا عبر: mediaenquiries@axi.com

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