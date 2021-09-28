يعد اليوم أطول كابل بحري للإنترنت في العالم

الكابل البحري للإنترنت 2Africa يمتد إلى منطقة الخليج العربي والهند وباكستان

28 سبتمبر 2021: أعلن تحالف 2Africa الذي يتكون من “شركة الصين الدولية لخدمات المحمول” و”فيسبوك” وشركة “إم.تي.إن جلوبال كونكت” وشركة “أورنج” وشركة الاتصالات السعودية والشركة المصرية للاتصالات وشركة “فودافون” وشركة “وايوك” اليوم، إضافة قطاع جديدة للكابل البحري للإنترنت 2Africa تحت اسم2Africa PEARLS ، والذي سيمتد نحو منطقة الخليج العربية والهند وباكستان. وبهذه الإضافة الجديدة، سيزيد طول كابل 2Africa لأكثر من 45 ألف كيلومتر، ما يجعله اليوم أطول نظام كابلات بحرية لخدمات الإنترنت على مستوى العالم.

ويربط كابل 2Africa حالياً ثلاث قارات هي أفريقيا وأوروبا وآسيا عبر مصر، وسيضيف نقاط إنزال حيوية في كل من؛ عُمان (بركاء) ودولة الإمارات (أبو ظبي وكلباء) وقطر (الدوحة) والبحرين (المنامة) والكويت (الكويت) والعراق (الفاو) وباكستان (كراتشي) والهند (مومباي) ونقطة إنزال رابعة في السعودية (الخبر). وينضم القطاع الجديد من كابل 2Africa إلى الامتدادات التي تم الإعلان عنها مؤخرًا في جزر الكناري وسيشيل وجزر القمر وأنغولا ومنطقة إنزال جديدة في جنوب شرق نيجيريا.

وكما هو الحال مع عمليات التمديد السابقة من كابل 2Africa، ستكون خدمات القطاع الجديد2Africa PEARLS متاحة حيث نقاط الإنزال التي سيشملها في منشآت نقل محايدة أو محطات مفتوحة لإنزال الكابلات وفق سياسات استخدام عادلة ومنصفة للخدمات، والتي ستدعم وتطور المنظومات الشاملة لخدمات الإنترنت في تلك الدول.

ومن شأن مشروع التمديد الجديد تقديم خدمات إنترنت أوسع نطاقًا لدعم جهود تنمية الاقتصاد الرقمي العالمي والمجتمعات التي تعتمد على الإنترنت لتوفير خدمات التعليم والرعاية الصحية والأعمال التجارية وغيرها، بما يعود بالمزيد من الفوائد الاقتصادية والاجتماعية. كما تم الإعلان في مايو شهر 2020، أن تحالف 2Africa يخطط لتوفير ربط دولي سلس إلى نحو 1,2 مليار شخص. واليوم ومع القطاع الجديد 2Africa PEARLS، سيوفر كابل 2Africa ربطًا دوليًا إلى 1,8 مليار شخص إضافي، بإجمالي نحو 3 مليارات شخص يمثلون 36% من سكان العالم.

وستقوم شركة “الكاتيل للشبكات البحرية” بتنفيذ وإنشاء نظام القطاع الجديد من الكابل البحري والاستفادة من التقنيات الحديثة مثل SDM والتي ستتيح نشر 16 زوجًا من كابلات الألياف البصرية، وهو ضعف قدرة التقنيات السابقة بما يعزز فعالية وتكلفة عمليات التمديد.

نبذة عن تشاينا موبايل إنترناشيونال ليميتد

تشاينا موبايل الدولية المحدودة (CMI) هي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة تشاينا موبايل، المسؤولة أساسا عن تشغيل الأعمال التجارية الدولية لشركة تشاينا موبايل. بهدف تقديم خدمات أفضل لتلبية الطلب المتزايد في سوق الاتصالات الدولية، أنشأت تشاينا موبايل شركة تابعة، CMI، في ديسمبر 2010. تمتلك CMI حاليا أكثر من 70 مورداً من موارد الكابلات الأرضية والبحرية في جميع أنحاء العالم، مع إجمالي نطاق ترددي دولي يبلغ 98T، وأكثر من 180 نقطة حضور. ومع جعل هونغ كونغ، الصين، منصة انطلاقها، عجلت شركة CMI بشكل كبير من تطوير IDC العالمي، مما خلق شبكة قوية من مراكز البيانات السحابية.

بالاستفادة من الدعم القوي الذي توفره تشاينا موبايل، CMI هي شريك موثوق به يقدم خدمات المعلومات الدولية والحلول الشاملة للشركات الدولية وشركات الاتصالات ومستخدمي الهاتف المحمول. عبر مقرها الرئيسي في هونغ كونغ، الصين، وسعت CMI تواجدها في 37 بلداً ومنطقة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.cmi.chinamobile.com .

نبذة عن فيسبوك

تأسست فيسبوك في عام 2004، وتتمثل مهمتها في منح الناس القدرة على بناء المجتمع وتقريب العالم من بعضه البعض. يستخدم أكثر من ملياري شخص فيسبوك، إنستجرام، واتساب، أو Messenger كل شهر للبقاء على اتصال مع الأصدقاء والعائلة، واكتشاف ما يحدث في العالم، ومشاركة ما يهمهم والتعبير عنه. يتم تعريف فيسبوك من خلال ثقافته الفريدة – ثقافة تكافئ التأثير. تشجع الشركة الناس على أن يكونوا جريئين ويحلون المشاكل التي يهتمون بها أكثر من غيرهم. تذكر عبارة “هذه الرحلة انتهت بنسبة 1٪” فريق عمل الشركة بأنهم بدأوا فقط في تحقيق مهمة فيسبوك. ومع تطور الشركة في رحلتها لتقريب العالم من بعضه البعض، فإنها تظل وفية لنفس القيم الأساسية التي ترشد منهج عملها والقرارات التي تتخذها في كل خطوة على الطريق: كن منفتحاً، وجريئاً، وتحرك بسرعة، وركز على التأثير، وبناء قيمة اجتماعية. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة https://www.linkedin.com/company/facebook/about/ .

حول MTN GlobalConnect

GlobalConnect هي شركة خدمات الجملة والبنية التحتية الرقمية لعموم أفريقيا، وشركة عاملة في مجموعة MTN. تدير GlobalConnect أنشطة الجملة الدولية والمحلية الرئيسية الخاصة بمجموعة MTN، بالإضافة إلى تقديم حلول موثوقة للبيع بالجملة والبنية التحتية لحلول الاتصال الثابت والمتنقل التي تشمل خدمات الهاتف المحمول الدولية، إشارات الصوت، الرسائل القصيرة، التجوال، والترابط. مجموعة MTN التي تم إطلاقها في عام 1994 هي مشغل رائد في الأسواق الناشئة مع رؤية واضحة لقيادة تقديم عالم رقمي جديد جريء ومستوحاة من الاعتقاد بأن الجميع يستحقون فوائد حياة حديثة متصلة. مع تبني استراتيجية الطموح 2025، ترتكز MTN على بناء أكبر وأثمن منصة أعمال، مع التركيز بشكل واضح على أفريقيا. مجموعة MTN مدرجة في بورصة JSE للأوراق المالية في جنوب أفريقيا تحت رمز أسهم “MTN“. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.globalconnect.solutions – https://www.mtn.com

حول أورانج

أورانج هي واحدة من شركات الاتصالات الرائدة في العالم مع مبيعات بلغت 42.3 مليار يورو في عام 2020 و139,000 موظف في جميع أنحاء العالم في 30 يونيو 2021، بما في ذلك 80,000 موظف في فرنسا. ويبلغ إجمالي عدد عملاء المجموعة 263 مليون عميل في جميع أنحاء العالم في 30 يونيو 2021، بما في ذلك 218 مليون عميل للهاتف المحمول و22 مليون عميل ثابت لخطوط الاتصال الثابت واسع النطاق. تتواجد المجموعة في 26 بلداً. أورانج هي أيضا مزود رائد لخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات العالمية للشركات متعددة الجنسيات، تحت العلامة التجارية “أورانج لخدمات الأعمال”. وفي ديسمبر 2019، قدمت المجموعة خطتها الاستراتيجية الجديدة “Engage 2025″، والتي تهدف، مسترشدة بالمسئولية الاجتماعية والبيئية، إلى إعادة اختراع نموذج المشغل الخاص بها. وفي الوقت الذي تتسارع فيه المجموعة في مجالات النمو، وتضع بيانات الذكاء الاصطناعي في صميم نموذج الابتكار، فإنها ستكون جهة توظيف جذابة ومسؤولة، تتكيف مع المهن الناشئة.

أورانج مدرجة في بورصة يورونكست باريس (رمز ORA) وفي بورصة نيويورك (رمز ORAN).

لمزيد من المعلومات على الإنترنت وعلى هاتفك المحمول: www.orange.com ، www.orange-business.com أو متابعتنا على تويتر: @orangegrouppr.

حول شركة الاتصالات السعودية STC

مقرها الرئيسي في الرياض، مجموعة الاتصالات السعودية هي شركة الاتصالات الأكبر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفقاً للقيمة السوقية. بلغت إيرادات الشركة لعام 2020 ما قيمته 58,953 مليون ريال سعودي (15,721 مليون دولار أمريكي) وبلغ صافي الربح 10,995 مليون ريال سعودي (2,932 مليون دولار أمريكي). تأسست شركة الاتصالات السعودية في عام 1998 ولديها حالياً عملاء في جميع أنحاء العالم، ومصنفة من بين أكبر 50 شركة رقمية في العالم والأولى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفقاً لمجلة فوربس. وهي تركز على تقديم الخدمات لعملاء الشركات والمستهلكين من خلال شبكة الألياف البصرية التي تمتد على مسافة 217,000 كيلومتر. مجموعة الاتصالات السعودية من بين أوائل مجموعات الاتصالات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي أطلقت شبكات الجيل الخامس 5G، وتعتبر واحدة من أسرع الشركات على مستوى العالم في نشر شبكة 5G، حيث نشرت بالفعل حوالي 4000 برج 5G في نهاية عام 2020. تمتلك مجموعة STC 14 شركة تابعة في المملكة والخليج وحول العالم، وتمتلك 100٪ من شركة الاتصالات السعودية البحرين، و51.8٪ في شركة الاتصالات السعودية الكويت، و25٪ في Binariang GSM Holding في ماليزيا التي تمتلك 62٪ من Maxis في ماليزيا.

في المملكة العربية السعودية (موقع التشغيل الرئيسي للمجموعة) تدير شركة الاتصالات السعودية أكبر شبكة حديثة للهاتف المحمول في الشرق الأوسط حيث تغطي أكثر من 99٪ من المناطق المأهولة بالسكان في البلاد بالإضافة إلى توفير شبكات المحمول 4G ذات النطاق العريض لحوالي 90٪ من السكان في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية. بالإضافة إلى ما سبق ذكره، تعد STC لاعباً إقليمياً قوياً في مجال تكنولوجيا المعلومات، الخدمات المدارة، تكامل النظم، الحوسبة السحابية، أمن المعلومات، وتكنولوجيا تحليلات البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارةhttps://www.stc.com.sa؛ أو لمتابعتنا على تويتر: @stc، @stc_ksa

نبذة عن شركة المصرية للاتصالات

تعتبر شركة المصرية للاتصالات أول مشغل اتصالات إجمالي في مصر وتقدم جميع خدمات الاتصالات لعملائها بما في ذلك خدمات الصوت والبيانات الثابتة والمحمولة. تمتلك شركة المصرية للاتصالات تاريخاً طويلاً في خدمة العملاء المصريين لأكثر من 160 عاماً وتحافظ على مكانتها الريادية في سوق الاتصالات المصرية من خلال تقديم أكثر التقنيات تقدماً لعملائها من الشركات والمستهلكين، وحلول البنية التحتية الموثوقة، وأوسع شبكة من الكابلات البحرية. وإلى جانب شركة خدمات الهواتف المحمولة “WE“، تمتلك الشركة حصة 45٪ في فودافون مصر. يتم تداول أسهم وإيصالات الإيداع الدولية لشركة المصرية للاتصالات (مؤشر: ETEL.CA; TEEG.LN) في البورصة المصرية وبورصة لندن. يرجى الرجوع إلى الإفصاح المالي الكامل لشركة المصرية للاتصالات علىir.te.eg

نبذة عن فودافون

فودافون هي شركة اتصالات رائدة في أوروبا وأفريقيا. هدفنا هو “التواصل من أجل مستقبل أفضل” لتمكين مجتمع رقمي شامل ومستدام. إن خبرتنا وحجمنا يمنحاننا فرصة فريدة لدفع التغيير الإيجابي للمجتمع. تحافظ شبكاتنا على تواصل العائلة والأصدقاء والشركات والحكومات – كما أثبتت أزمة فيروس كورونا المستجد بوضوح – فإننا نلعب دوراً حيوياً في الحفاظ على تشغيل الاقتصادات وأداء القطاعات الحيوية مثل التعليم والرعاية الصحية.

فودافون هي أكبر مشغل للهاتف المحمول والشبكة الثابتة في أوروبا ومزود اتصال دولي رائد في مجال الاتصالات. تمكن منصة M-Pesa التكنولوجية في أفريقيا 50 مليون شخص من الاستفادة من الوصول إلى المدفوعات عبر الهاتف المحمول والخدمات المالية. نقوم بتشغيل شبكات الهاتف المحمول والثابت في 21 دولة، والشراكة مع شبكات الهاتف المحمول في 49 دولة أخرى. اعتبارا من 30 يونيو 2021 ، لدينا أكثر من ٣٠٠ مليون عميل هواتف محمولة، وأكثر من ٢٨ مليون عميل النطاق العريض الثابت، وأكثر من ٢٢ مليون عميل التلفزيون، وربطنا ١٣٠ مليون جهاز إنترنت الأشياء.

نحن ندعم التنوع والشمول من خلال سياسات إجازة الأمومة والوالدين، وتمكين المرأة من خلال الاتصال وتحسين فرص الحصول على التعليم والمهارات الرقمية للنساء والفتيات والمجتمع ككل. ونحن نحترم جميع الأفراد، بغض النظر عن العرق أو الإعاقة أو العمر أو التوجه الجنسي أو الهوية الجنسانية أو المعتقد أو الثقافة أو الدين.

كما تتخذ فودافون خطوات هامة للحد من تأثيرنا على كوكبنا من خلال خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 50٪ بحلول عام 2025 ليصبح الصافي صفر بحلول عام 2040، وشراء 100٪ من الكهرباء من مصادر متجددة في أوروبا عبر عملياتنا بأكملها بحلول عام 2025، وإعادة استخدام أو إعادة بيع أو إعادة تدوير 100٪ من معدات شبكتنا الزائدة عن الحاجة.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارةwww.vodafone.com، تابعونا على تويتر على @VodafoneGroup أو تواصلوا معنا على LinkedIn على www.linkedin.com/company/vodafone.

حول WIOCC

تقوم WIOCC ببناء أول بنية تحتية للشبكة على نطاق واسع في أفريقيا. مع القدرة على تقديم كفاءة بقدرة 100 جيجابايت في الثانية، وبرنامج استثماري واسع لتطوير حلولنا في عموم أفريقيا لأبعد من ذلك، WIOCC هي الشريك الطبيعي لمقدمي خدمات الـOTT، ومقدمي المحتوى، ومشغلي الاتصالات، ومقدمي خدمات الإنترنت الذين يتطلعون إلى الاستفادة من الفرص في أفريقيا. وتستخدم الشركة أكثر من 55,000 كم من الألياف الأرضية وأكثر من 75,000 كم من أصول الكابلات البحرية لتوفير اتصال منظم وموثوق به بأسعار معقولة لأكثر من 550 موقعا في 30 دولة أفريقية. يمتد نطاق وصول WIOCC الدولي إلى المراكز التجارية الرئيسية في أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية، مما يوفر محطة واحدة للاتصال الدولي القابل للتوسع بالكامل داخل أفريقيا وخارجها. تعمل الشركة حصريا كتاجر جملة، وتركز على وضعك، عميلنا، أولا. بناء والحفاظ على علاقات قوية وطويلة الأجل يعني أن WIOCC يمكن أن تطور حلولا مخصصة لتلبية متطلباتك الحالية، مع المرونة لتتناسب مع الطلبات المستقبلية للنمو والمرونة الإضافية والتوسع الجغرافي. سوف تجد أن WIOCC فقط لديها عمق الخبرة والخبرة المحلية والقدرة والمرونة وقابلية التوسع لتأخذك إلى المكان الذي تريد أن تكون فيه. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارةhttp://wiocc.net/.

نبذة عن شبكات غواصات ألكاتيل

تقود شبكة ألكاتيل للغواصات، وهي جزء من نوكيا، هذه الصناعة من حيث سعة الإرسال والقاعدة المثبتة مع أكثر من 650,000 كيلومتر من أنظمة الغواصات البصرية المنتشرة في جميع أنحاء العالم، وهو ما يكفي للتنقل حول العالم 15 مرة. من تطبيقات الاتصالات التقليدية إلى المحتوى والبنية التحتية لمقدمي خدمات “Over The Top“، وكذلك تطبيقات النفط والغاز البحرية، توفر ASN جميع عناصر أنظمة النقل العالمية الجاهزة تحت سطح البحر ، مصممة خصيصا لاحتياجات العملاء الفرديين. وتكمل شركة “بورلوليو” للخدمات الواسعة نطاق عروضها الشاملة لأعمال الغواصات، بما في ذلك إدارة المشاريع وتركيبها وتشغيلها، إلى جانب العمليات البحرية وعمليات الصيانة التي يقوم بها أسطول سفن الكابلات المملوك بالكامل لشركة ASN. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة https://web.asn.com/en/ .

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/1636977/2Africa_Pearls_Map.jpg