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‫يقدم معرض كانتون رقم 131 أعمال أجهزة منزلية جديدة “لاقتصاد البقاء في المنزل”

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غوانغتشو، الصين، 15 أبريل 2022 / PRNewswire / — سيقدم معرض الصين للاستيراد والتصدير رقم 131 القادم (معرض كانتون) أكثر من 2.9 مليون منتج تغطي ثمانية قطاعات رئيسية، من بينها منطقة معرض الأجهزة الإلكترونية والمنزلية التي تضم ما يقرب من 2600 شركة مع 140000 منتج.

ستجمع منطقة معرض الأجهزة المنزلية العلامات التجارية الرائدة في الصين مثل هاير، هايسنس، غري، ميديا، تشانغهونغ، تي سي إل، إلى جانب الشركات الصغيرة والمتوسطة المصنعة والمصدرة، لمزيد من استكشاف السوق المتنوعة.

وقال آلان ليو، نائب المدير العام لمكتب الشؤون الخارجية في معرض كانتون: “إن التجمع الحي لكامل السلسلة الصناعية للتصنيع الذكي في الصين في معرض كانتون سيتيح العرض الشامل للتكنولوجيا المتطورة في هذا القطاع بالإضافة إلى تعزيز كفاءة الأعمال عبر الحدود.”

يقدم معرض كانتون عمل جديد للبقاء في المنزل

منذ عام 2021، لعبت الشركات القائمة على المنزل والتي عبر الإنترنت دورًا مهمًا في الاقتصادات الرئيسية، مما حفز سوق الأجهزة المنزلية العالمية. وفقًا لـ GFK ، من يناير إلى نوفمبر 2021، حافظت مبيعات التجزئة العالمية للأجهزة البيضاء على نمو متزايد مع زيادة المبيعات بنسبة 14.8 في المائة، وزادت الأجهزة المنزلية الصغيرة بنسبة 11.1 في المائة.

واصلت صناعة الأجهزة المنزلية في الصين، مع سلسلة التوريد المستقرة والمرافق الصناعية، في تطوير سوقها عبر معرض كانتون.

قامت شركات المواقد وآلات التدخين، بالإضافة إلى الشركات الصغيرة المصنعة لأجهزة المطبخ، بترقية منتجاتها لتمكين حياة أكثر صحة في المنزل. تزيد الأغطية النطاق ذات السعة الكبيرة، ومواقد الغاز عالية الكفاءة الحرارية، وسخانات الغاز الخالية من الماء البارد من شعبية السوق، بما في ذلك شفّاط سكاي AI الكبير من شندلر، والذي يمكنه مراقبة قوة النيران في الوقت الفعلي وضبط قوة الشفط تلقائيًا أثناء الطهي.

تركز الشركات الرائدة مثل ميديا وهاير وفاتي وساكون أيضًا على تطوير أنظمة ذكية لأجهزة المطبخ، والتي يمكنها توصيل أجهزة معزولة متعددة على محطة فائقة واحدة لتتيح تجربة أكثر ذكاءً من خلال شبكة التوزيع والتركيب الخالي من التطبيقات وخدمة الدعم المباشر.

يجلب معرض كانتون تكنولوجيا جديدة لتعزيز التطوير عالي الجودة

وفقًا لغرفة التجارة الصينية للأجهزة الكهربائية والميكانيكية، بلغ إجمالي صادرات الصين من الأجهزة الكهربائية المنزلية 118.45 مليار دولار أمريكي في عام 2021، بزيادة قدرها 26.4 في المائة عن عام 2020.

مع ارتفاع حجم الصادرات ومعدل نمو القطاع بشكل قياسي في السنوات العشر الماضية، تطورت منطقة معرض كانتون للأجهزة المنزلية بسرعة لتكرر الابتكار الذكي في الصناعة، وجلبت مجموعة متنوعة من المنتجات مع تكنولوجيا البحث والتطوير المستقلة للمشترين العالميين.

ستشمل المنتجات المميزة في المعرض أجهزة تلفزيون مزودة بشاشة عرض جديدة وتقنية شاشة كبيرة، مثل تلفزيون OLED القابل للتحويل مع شاشة مرنة مقدمة من Skyworth

كما أصبحت أجهزة التنظيف أكثر ذكاءً. ستعرض Ecovacs روبوت التنظيف متعددة الأغراض للكنس والمسح، والذي تحتوي على التنظيف الذاتي للممسحة وتجفيف الهواء الساخن، وجمع الغبار التلقائي، وتعقيم الأنيونات، ووظائف الملء الذاتي لخزان المياه. أتاح الروبوت المكنسة التحكم الصوتي مع 12 وضعية تنظيف ومسح.

يرجى التسجيل https://www.cantonfair.org.cn/en-US/register/index#/foreign-email للحصول على المزيد من فرص العمل.

الصورة – https://mma.prnewswire.com/media/1797024/image1.jpg