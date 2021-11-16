يمكن للطلاب الآن الحصول على الدرجات البريطانية/الأوروبية رفيعة المستوى من خلال كلية بريتس إمبريال الجامعية أثناء وجودهم داخل الإمارات العربية المتحدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة16 /نوفمبر/2021/PRNewswire/ — كلية بريتس إمبريال الجامعية , تمثل الإمارات العربي المتحدة مركز أكاديمي، وشريك تعليمي لجامعات بريطانية وأوروبية رفيعة المستوى، ومعترف بها عالميًا، وتقدم متعلمين متحمسين من جميع أنحاء العالم، وبرامج درجة الدكتوراة التي تمنحها هذه الجامعات

تضمن كلية بريتس إمبريال الجامعية جاهزية الطلاب للوظيفة بمهارات العصر الجديد التي تطلع إليها الصناعة مع التخصصات الحرفية في مجالات الأعمال والإدارة، والإدارة الهندسية، والذكاء الاصطناعي، وعلوم البيانات، وتكنولوجيا المعلومات، والفعاليات والرياضة، وإدارة الضيافة والرعاية الصحية، وما إلى ذلك.

تعد كلية بريتس إمبريال الجامعية منصة عالمية فعلية لدعم أحلام الطلاب وطموحاتهم العالمية، وتضم أعضاء هيئة تدريس وطلاب من جنسيات مختلفة، وشهادات معترف بها دوليًا من جامعات دولية مرموقة رفيعة المستوى، إلى جانب خيارات التنقل العالمية.

قال السيد فينيت روغاني: “نحن في مهمة لجعل هذه الدرجات العالمية عالية الجودة وذات السمعة الطيبة متاحة للجميع بأسعار معقولة ومرنة وقابلة للتحقيق للمتعلمين. ونقدر دور التعلم التجريبي ومهارات العالم الحقيقي لجعل المتعلمين جاهزين للصناعة.

الشريك الجامعات:

كلية EUCLEA للأعمال، فرنسا الجامعة الدولية للعلوم التطبيقية، ألمانيا، لندن ساوث بانك جامعة، المملكة المتحدة (الدرجة المزدوجة) يونيفرسيداد كاتوليكا سان أنطونيو دي مورسيا، أسبانيا

أسباب اختيار كلية بريتس إمبريال الجامعية:

الدرجة المزدوجة يمكن للطلاب الحصول على شهادات مزدوجة ألمانية وبريطانية في دولة الإمارات العربية المتحدة دون دراسات إضافية وانتقال إلى الجامعة الدولية للعلوم التطبيقية معتمدة دوليًا: تم الاعتراف بهذه الدرجات من قبل هيئات الاختبارات الأكاديمية المرموقة معتمدة من WES كندا والمملكة المتحدة ENIC (المركز الوطني للمعلومات عن الاعتراف الأكاديمي المملكة المتحدة) نقل سلس في الحرم الجامعي، عبر العالم: خيارات نقل الحرم الجامعي للآباء، مع مكافأة فرص العودة بعد الدراسة في البلدان التي تخرجو فيها. خيارات مرنة للتعلم والعمل والدراسة: تجربة فصول دراسية رائعة داخل الحرم الجامعي مع محاضرات مباشرة عبر الإنترنت للتواصل بين النظراء التدريبات الداخلية والمساعدة في التوظيف ستساعدك خلية التنسيب المخصصة لدينا في التخطيط لمسارك الوظيفي يُسمح بالعمل بدوام جزئي في الإمارات العربية المتحدة أثناء الحصول على تأشيرة إقامة طالب قابل للتحقيق وبأسعار معقولة احصل على نفس الدرجة البريطانية /الأوروبية مقابل جزء بسيط من التكلفة في الإمارات العربية المتحدة ووفر ما يصل إلى 20.000 يورو أعضاء هيئة تدريس من حول العالم يأتي أعضاء هيئة التدريس المتميزين بالخبرة الصناعية لدينا من جميع أنحاء العالم ويقدمون مهارات قابلة للنقل.

لمزيد من المعلومات:

للتواصل:

كلية بريتس إمبريال، مجمع إن، المنطقة الحرة، مدينة الشارقة للنشر، الشارقة، الإمارات العربية المتحدة.

‎+971 (06) 7675511

+971 522161590