يوان لونغ بينغ: رائد خيري وباحث عن رفاهية البشرية

بكين, 26 مايو 2021 /PRNewswire/ — تقرير إخباري من موقع China.org.cn عن يوان لونغ بينغ:

في يوم 22 مايو، توفي يوان لونغ بينغ، العالم الصيني الشهير المعروف بمساعدته على انتشال عدد لا يحصى من البشر من المجاعة، وتسبب خبر وفاته في انتشار أجواء حزينة للغاية بين عامة الصينيين. وقد نشرت العديد من وسائل الإعلام الأجنبية خبر وفاته.

اشتهر يوان لونغ بينغ، الذي أُطلق عليه لقب “أبو الأرز الهجين”، بزراعة أول سلالة أرز هجين عالية الغلة في العالم في عام 1973. ومنذ ذلك الحين، استمر محصول الأرز الهجين في تسجيل أرقام قياسية عالمية جديدة، تراوحت بين 300 كجم حتى 500 كجم ومن ثم وصلت إلى 700 كجم لكل ميون (حوالي 0.07 هكتار). وقد تجاوز الآن محصول أرز تشاويو الهجين الفائق 1000 الذي طوره فريق يوان 1,000 كجم لكل ميون. وقبل تجربة يوان، اعتقدت الأوساط العلمية في العالم أجمعه أنه لا يمكن تهجين الأرز.

هذه الشخصية الفريدة لم تساعد الصين، الدولة التي يبلغ عدد سكانها 1.4 مليار نسمة، في حل مشكلة تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي فحسب، بل قدمت أيضًا مساهمات مهمة في الأمن الغذائي العالمي.

وفي الوقت الحاضر، طُرحت تجربة الأرز الهجين الذي طوره فريق يوان للتطبيق على نطاق واسع وفي زاراعات تجريبية في عشرات البلدان والمناطق حول العالم. وفي مدغشقر، وصلت غلة الأرز الهجين إلى نسبة أعلى بمعدل 300٪ مقارنة بغلة الأصناف المحلية. أما في إندونيسيا، فقد تمكنوا من إنتاج أكثر من ضعف إنتاج السلالات المحلية. وفي عام 2018، ولأول مرة في التاريخ، أجرى فريق يوان تجارب زراعة الأرز في صحاري دبي بنجاح.

اعتقد الكثير من الناس أن يوان عالِماً سعى لتحقيق أحلامه بلا هوادة على الرغم من الوحدة والمشقة التي عانى منها. ولا تعد تجارب زراعة النباتات الهجينة من المهام السهلة على الإطلاق، ففي الأيام الأولى من بحثه، فحص يوان شخصيًا أكثر من 14000 سنبلة أرز قبل أن يجد ستة نباتات ذكور طبيعية غير مثمرة. وفي التسعين من عمره، كان لا يزال يُجري الأبحاث، ويزور الحقول كل يوم تقريبًا لمراقبة نمو الأرز الهجين.

تميز يوان أيضًا بأنه شخصية خيّرة تبحث وتسعى لتحقيق رفاهية البشرية بكل ما أوتي من جهدٍ. وبالرغم من أنه ولد في أسرة على قدرٍ عالٍ من التعليم، إلا أنه شهد المجاعة عندما كان صغيرًا، مما جعله مصممًا على تكريس نفسه للبحث الزراعي، حيث أمضى أكثر من 10 سنوات في مساعدة البلدان الأفريقية على زراعة الأرز الهجين وعمِل بلا كلل للاستفادة من محصول الأرز المرتقب لعقود طويلة. وخلال السنوات القليلة الماضية من حياته، كرس نفسه لإجراء أبحاث عن أرز البحر وتطويره. لقد بذل قصارى جهده لتحقيق أمله طيله حياته – وهي أن يمتلك البشر في جميع أنحاء العالم ما يكفيهم من الطعام.

ترك يوان لونغ بينغ وراءه إرثًا ثمينًا من بذور الأرز الصغيرة للعالم؛ وقال ذات يوم “جميعنا نشبه البذور -علينا دائما المحاولة لكي نصبح أشخاصًا صالحين” تستحق هذه الشخصية الفريدة الإشادة والتقدير.

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http://www.china.org.cn/video/node_7230027.htm

يوان لونغ بينغ: رائد خيري وباحث عن رفاهية البشرية

http://www.china.org.cn/video/2021-05/25/content_77524871.htm

فيديو- https://mma.prnewswire.com/media/1517769/video.mp4