‎تضع نُصب عينيها التوسع بشكل كبير في الشرق الأوسط

جورجاون، الهند، 24أبريل / نيسان 2021/PRNewswire/ — كشفت شركة Shipsy -وهي إحدى الشركات الرائدة في مجال البرمجيات كخدمة (SaaS) للخدمات اللوجستية- عن خططها لزيادة وجودها في الشرق الأوسط بحلول عام 2025. ومع كونها أحد شركات بتمويل من Sequoia’s Surge و InfoEdge،

‎تُبحِر Shipy عاليًا من أجل تعميق وجودها في منطقة الشرق الأوسط. وقد جاء القرار تماشيًا مع الطلب المتزايد على الخدمات اللوجستية وأتمتة سلاسل التوريد، والتي ارتفعت بشكل كبير خلال وباء كوفيد-19، ومن المتوقع أن تزدهر في السنوات القادمة. ومع وجود أكثر من 50 من عملاء الشركات الكبيرة في المنطقة بالفعل، تتطلع Shipsy إلى مضاعفة هذا الرقم ثلاث مرات خلال العام المقبل.

‎تأسست الشركة برؤية لإنشاء منصة من أجل اتخاذ القرارات القائمة على البيانات، وإبراز الرؤية والكفاءة التشغيلية في العمليات اللوجستية. ومن خلال تسهيل أتمتة العمليات اللوجستية، فقد ساعدت الشركة – كلاً من شركات الشحن وشركات الخدمات اللوجستية على تبسيط عملياتها وتوفير التكلفة اللوجستية الإجمالية.

‎ تم نشر المنشور بشكل حي على منصة Shipsy، وإليك ما قالته إحدى أكبر شركات البيع بالتجزئة في الشرق الأوسط:

“إن الألم المطول للإغلاق قد جعل استمرار العمل شبه مستحيل. ومع ذلك، فقد زاد عدد الطلبات عبر الإنترنت، والذي كان من الصعب أيضًا إدارته بالنظر إلى المعايير الجديدة مثل عمليات التسليم الغير المباشرة والمدفوعات الغير نقدية.

وقد ساعدتنا منصة الخدمات اللوجيستية الخاصة بـ Shipsy على التحكم في العمليات اللوجستية من خلال لوحة الإدارة المركزية. إنها تُوفِّر ميزات مثل إثبات التسليم (POD) الرقمي، والتتبع في الوقت الحقيقي، ورؤية العميل النهائي، والمزيد، والتي لم تساعد فقط في خدمة عملائنا بشكل أفضل، بل عززت أيضًا قاعدة العملاء بشكل كبير على مدار العام الماضي”.

‎وقد ساعد اختيار Shipy شركات الخدمات اللوجيستية وتجار التجزئة على تلبية الحاجة المتزايدة للخدمات اللوجستية للتجارة الإلكترونية في المنطقة، وأتمتة عمليات الميل الأخير عبر أسطولهم الخاص ومزودي لوجستيات الطرف الثالث (3PL). ومن خلال ميزات واضحة للمساعدة في زيادة الأعمال وتحقيق الكفاءات التشغيلية، تُعَد رؤية شركة Shipsy في مضاعفة عملياتها في الشرق الأوسط بمثابة إشارة أخرى على محاولة الشركات التوسع في التجارة الإلكترونية المتنامية.

‎وكجزء من خطة توسع الشركة، تهدف Shipsy أيضًا إلى إنشاء مقر إقليمي من أجل تلبية الحاجة المتزايدة في عالم ما بعد وباء كوفيد، إلى جانب توسيع النظام البيئي لقنوات الشركاء. وبينما تواصل Shipsy تعزيز مكانتها في الشرق الأوسط، فإن التركيز الرئيسي على مدى السنوات الخمس المقبلة هو إنشاء دعم مخصص وبنية تحتية لتكنولوجيا المعلومات من أجل تلبية الطلب المتزايد على أتمتة الخدمات اللوجستية في المنطقة.

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