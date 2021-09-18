‫آي سي سي بي بي تطلق تقنية التحلل “الخالية من البودرة” بالجيل التالي من تقنية نواة السيراميك GENE TREE

شنجن، الصين, 18 أيلول/سبتمبر، 2021 / PRNewswire/ — كشفت شركة آي سي سي بي بي، وهي شركة عالمية للتحلل، عن أول علامة تجارية لتقنية تواة السيراميك على الإطلاق GENE TREE في مؤتمر الإطلاق العالمي عبر الإنترنت للعام 2021 بتقنية النانو نواة السيراميك في 16 أيلول/سبتمبر. يمثل إصدار تقنية GENE TREE ثورة في أبحاث وتطوير الانحلال الكهربائي مع تقديم جيل جديد من منتجات نواة السيراميك في الصناعة.

وشدد المؤتمر الذي عقد تحت شعار “مستقبل النواة” على التطوير المستمر والابتكارات لتقنية الانحلال الإلكتروني، بالإضافة إلى إظهار عزم آي سي سي بي بي على تشكيل مستقبل الصناعة. تعد منتجات الشركة الأساسية الجديدة من السيراميك بتقنية النانو GENE TREE بتحسين كفاءة واستقرار الانحلال وزيادة عمر المنتج.

“تعتبر GENE TREE تتويجًا لساعات لا حصر لها من البحث والتطوير وما يقرب من عقد من الخبرة في تقنية الانحلال الكهربائي. يسعدنا إطلاق إنجازاتنا البحثية وتشاركها مع المجتمع الدولي والدخول في مستقبل نوى السيراميك”، كما قال الرئيس التنفيذي لـ أي سي سي بي بي أيفرست جاو،

أنشأت آي سي سي بي بي فريق بحث وتطوير مكونا من 300 فرد. تم إنتاج منتجات أساسية من نواة السيراميك بتقنية النانو GENE TREE من قبل الفريق بعد أكثر من 1000 يوم تم فيها تكرار الاستكشافات التقنية والتجارب العلمية وعشرات الآلاف من الساعات التي قضاها في تنقية ألف مجموعة من تركيبات مواد نواة السيراميك. بالإضافة إلى ذلك، تغلب فريق البحث والتطوير على سلسلة من تحديات الإنتاج التقنية لضمان أن نوى السيراميك المنتجة بكميات كبيرة كانت على مستوى عالمي من حيث اتساق المقاومة والمظهر.

من خلال مفهوم “التقنية الخالية من البودرة”، تستخدم منتجات GENE TREE المواد الخام المصنوعة من مواد معدنية جديدة صديقة للبيئة، والتي تنتقل وتنتشر في الهيكل الخزفي للشبكة ثلاثية الأبعاد عند درجة حرارة عالية. بعد ذلك، يتم إعادة بناء الهيكل الدقيق للحبيبات ويحسن هيكل التعايش متعدد الأطوار من صلابة السيراميك. وفي الوقت نفسه، يتم توزيع التشتت في الهيكل الخزفي ثلاثي الأبعاد لتشكيل طبقة مصفوفة محبة للدهون، والتي يمكن أن تحسن من ظاهرة استقبال الدهون وتخزين الزيت للسيراميك المسامي. أثبتت اختبارات الانحلال أن درجة حرارة سطح التسخين الخزفي والانحلال تظل مستقرة بين 4 إلى 11 واط.

على عكس المنتجات الأخرى، يمكن أيضًا رفع نطاق طاقة التشغيل الآمن لـ GENE TREE من 8 واط إلى 11 واط لتلبية متطلبات المنتجات المختلفة بشكل كامل. يظل فيلم التسخين مستقرًا في درجة الحرارة وتدعم GENE TREE الانحلال المستمر لمدة 4000 ثانية – مما يزيد من عمره بمقدار خمس مرات مقارنة بالمنتجات السائدة الأخرى.

كأول منتج لنواة السيراميك من آي سي سي بي بي، حظيت GENE TREE باهتمام واسع من الصناعة منذ إطلاقها. من خلال خطط لزيادة الطاقة الإنتاجية والمبيعات لعملاء الأعمال للأعمال، أثبتت GENE TREE نفسها كلاعب رئيسي خارج البوابة مباشرةً، فضلاً عن كونها رائدة في تقنية الانحلال الكهربائي.

حول آي سي سي بي بي

آي سي سي بي بي هي مجموعة تكنولوجية عالمية تتمتع بما يقرب من عقد من الخبرة في مجال البحث والتطوير التكنولوجي وتصميم المنتجات والتصنيع وبناء العلامة التجارية وغيرها من المجالات. يتم توزيع منتجات GENE TREE وخدماتها في أكثر من 70 دولة ومنطقة، ولديها فيها ما يقرب من 30 مليون مستخدم.

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