‫أبرز ما جاء من شركة أوتو شنغهاي – تتقدم شركة GWM على نحو مطرد من خلال التوسع عالميًا بخمس علامات تجارية

شنغهاي، 20 أبريل 2021، /PRNewswire/ — في 19 أبريل، أُعلن رسميًا عن معرض شنغهاي الدولي التاسع عشر لصناعة السيارات (أوتو شنغهاي 2021). وفي هذه المناسبة، أطلقت شركة GWM رسميًا العلامة التجارية الجديدة TANK، وهي العلامة التجارية الخامسة بعد علاماتHAVAL، وWEY، وORA، وGWM PICKUP. بعد ذلك، ستعمل شركة GWM على تعميق استراتيجيتها العالمية والتقدم بخطوات ثابتة نحو التوسع العالمي من خلال العلامات التجارية الخمس الكبرى لديها.

لقد شاركت كل من علامتي HAVAL وPickup بعمق في العديد من الأسواق حول العالم على مدار عدة سنوات، واكتسبتا شعبية. أُطلقت العلامة POER Pickups في العديد من الأسواق حول العالم خلال العام الماضي. وفي الشرق الأوسط، حيث تحظى سيارة بيك أب بشعبية كبيرة، اشتهرت شركة GWM كعلامة تجارية معروفة. وعلى مدار أكثر من 20 عامًا متتالية، احتلت علامة Pickup المرتبة الأولى بين مُصدّري السيارات في الصين. كما ستُعرض أيضًا علامتي HAVAL H6 وJOLION من الجيل الثالث في هذا المعرض، حيث تنتقل إلى العالمية من خلال هذا المعرض. لقد جذب مفهوم سيارات باك أب بالحجم الكامل، والمتعددة الأنيقة وavant-garde HAVAL الكثير من انتباه وسائل الإعلام في المعرض.

تمثل العلامة التجارية الجديدة والموديلات الجديدة مخططًا استراتيجيًا جديدًا لشركة GWM. تلتزم شركة GWM بمبدأ التركيز على المستخدم وتعمل على تسريع وتيرة تحولها إلى “شركة عالمية في تكنولوجيا التنقل”. أطلقت الشركة ثلاث منصات تكنولوجية: العلامات التجارية L.E.M.O.N. وTANK وCOFIS. تتبع شركة GWM مفهوم “الإفراط في الاستثمار” للبحث والتطوير وتُصر على الفاعلية. لقد انتشر نظامها العالمي للبحث والتطوير في أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا، لتشكل نمط للأبحاث والتطوير في 10 مواقع في 7 دول. لاحقًا، ستواصل الشركة استثمارها في الابحاث والتطوير للحفاظ على مكانتها الريادية في التكنولوجيا المتطورة.

ومع التقدم في الاستراتيجية العالمية، أطلقت شركة GWM العديد من الموديلات في جميع أنحاء العالم، وشكلت أيضًا نظامًا للإنتاج العالمي يشمل 12 قاعدة رئيسية لعملية كاملة لإنتاج السيارات و5 مصانع متكاملة. إلى الآن، تملك شركة GWM مصانع في تايلاند وروسيا والهند وغيرها. وقد أنشأت شبكة مبيعات مكونة من أكثر من 500 وكيل في أكثر من 60 دولة حول العالم، لتغطي مناطق الأعمال الرئيسية في المدن الكبرى في روسيا واستراليا وجنوب أفريقيا وأمريكا الوسطى والجنوبية والشرق الأوسط. لقد باعت شركة GWM أكثر من 700,000 سيارة في السوق الخارجية.

تساعد كل من منصة التكنولوجيا الجديدة والفئة الجديدة للمنتج والتسمية الجديدة له شركة GWM في الازدهار في شتى النواحي. في عام 2020، باعت شركة GWM 1.11 مليون سيارة في جميع أنحاء العالم، وارتفعت حصتها في المبيعات الخارجية إلى 8%. وفي المستقبل، ستجمع العلامات التجارية الخمس تحت مظلة شركة GWM قواها وستُكمل بعضها البعض لتقدم للمستهلكين من جميع أنحاء العالم المزيد من الموديلات الأنيقة بجودة العالية.

صورة – https://mma.prnewswire.com/media/1490434/image_1.jpg