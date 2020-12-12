‫أجهزة تعقب سكاي لاين من شركة أركتيك تساهم في الاتصال في الوقت المحدد بمحطة طاقة شمسية بقدرة 3.2 جيجا واط

شنغهاي، 12 ديسمبر/ كانون الأول، 2020 /PRNewswire/ — سلمت شركة أركتيك سولار (Arctech Solar)، الشركة الرائدة في مجال تتبع الطاقة الشمسية ومورد نظام خلايا الطاقة الشمسية المتكاملة المستخدمة في البناء (BIPV)، جهاز تعقب سكاي لاين (SkyLine) بي 1 (1P) المتقدم إلى محطة طاقة شمسية بقدرة 3.2 جيجا واط، أكبر محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية في العالم في مقاطعة تشينغهاي النائية بالصين التي تم توصيلها بنجاح بالشبكة.

محطة الطاقة الشمسية بقدرة 3.2 جيجا واط متصلة بأول خط طاقة عالي الجهد (UHV) في العالم يوفر طاقة متجددة بنسبة 100٪ من الشمال الغربي المقفر إلى المقاطعات الشرقية المكتظة بالسكان. كما أنه أكبر مشروع للطاقة المتجددة في موقع واحد في العالم في أقصر وقت بناء مستغرق. يقع على متوسط ارتفاعيبلغ 3200 متر في طقس متقلب، يتطلب المجمع المترامي الأطراف نظام التتبع الشمسي للعمل في المواقع ذات التضاريس الصعبة والطقس القاسي.

توفر شركة أركتيك بصفتها المورد الرئيسي لتعقب هذه المزارع الشمسية أنظمة تتبع سكاي لاين بقدرة تقريبية 1.3 جيجا واط. بقدرة كبيرة على التكيف مع التضاريس، يمكن لسكاي لاين العمل على المنحدرات الشمالية/الجنوبية بنسبة تصل إلى 20٪. مجهزة بصندوق التحكم الذكي بالذكاء الاصطناعي الذي طورته شركة أركتيك بشكل مستقل، يمكن لسكاي لاين زيادة ناتج الطاقة بشكل كبير من خلال التغلب على تأثير الظل بشكل فعال. وفي هذه الأثناء، يوفر نظام التتبع أداءً مستقرًا في ظل الظروف الجوية القاسية نظرًا لتعديل هيكله بناءً على بيانات نفق الرياح.

وعلاوة على ما سبق، حظت شركة أركتيك بالثناء من الذراع الهندسية لشركة هوانج لتنمية الطاقة الكهرومائية (Huanghe Hydropower Development) نظرًا لتسليمها الكامل في الوقت المحدد ودعمها الممتاز في موقع العمل. وفي هذا الإطار، صرح شيويه وينمينغ (Xue Wenming)، نائب المدير العام للشركة، قائلًا: “سلمت شركة أركتيك المجموعة الأولى من أجهزة التتبع في غضون شهر واحد فقط بعد الانتهاء من تخطيط البناء. يضمن تسليمها في الوقت المحدد ودعم التركيب والتشغيل عالي الكفاءة اتصال مشروع توليد الطاقة العملاق بالشبكة في الموعد المحدد”.

ومن جهته، صرح جاي رونج (Guy Rong)، رئيس الأعمال العالمية في شركة أركتيك، “نحن فخورون للغاية بتقديم أجهزة التتبع المتفوقة الخاصة بنا إلى مثل هذا المشروع الهام في الصين، والأهم من ذلك، “سوف نعزز نهجنا الذي يركز على العميل أولاً، ونتطلع إلى تقديم المزيد من القيمة إلى العملاء من خلال منتجاتنا الموثوق بها والدعم المكين للعملاء.”

[عن أركتيك سولار]

أركتيك سولار (SSE-STAR: 688408) بمجلس الابتكار التكنولوجي والعلمي لبورصة شنغهاي هي أحد الشركات المصنعة الرائدة في العالم ومزودي الحلول لأنظمة تتبع الطاقة الشمسية والرص وأنظمة خلايا الطاقة الشمسية المتكاملة المستخدمة في البناء. في العقد الماضي، أنشأت شركة أركتيك بنجاح شركات فرعية/مراكز خدمات أعمال في الصين واليابان والهند والولايات المتحدة وإسبانيا وأستراليا والإمارات العربية المتحدة والمكسيك وتشيلي والبرازيل وفيتنام. اعتبارًا من نهاية عام 2019، قامت الشركة بزيادة السعة حوالي 24 جيجا واط بشكل تراكمي وأكملت حوالي 900 مشروع في 24 دولة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.arctechsolar.com.

صورة – https://mma.prnewswire.com/media/1373643/The_Major_Solar_Tracker_Supplier_World_s_First_UHV_Line_Transmit.jpg