‫”أحجار بيروت”: تيريتوري تطلق حملة تبرعات عبر وسائل الإعلام إحياءً لذكرى انفجار بيروت

– تسعى تيريتوري من خلال حملتها لجمع التبرعات إلى زيادة الوعي بشأن الوضع في بيروت عبر قنوات الوسائط المتعددة في ألمانيا وأوروبا وجميع أنحاء العالم.

– بالتعاون مع مؤسسة Stern e.V.، تجمع الحملة تبرعات نيابةً عن المنظمة اللبنانية غير الحكومية بيت البركة

– يرتكز هذا المشروع ارتكازًا أساسيًا على كتاب أحجار بيروت الذي يتناول الحديث عن مصير المتضررين وعن المشهد الحضري الفريد لبيروت وثقافتها.

– يأتي الكتاب مطبوعًا على ورق حجري مصنوع من أنقاض منازل بيروت التي لحقها الدمار في أغسطس 2020.

– يقتصر الإصدار على 1500 نسخة. يمكن طلب الكتاب مسبقًا اعتبارًا من 4 أغسطس 2021، وسيتم نشره في نوفمبر 2021.

هامبورغ، ألمانيا، 5 أغسطس 2021 /PRNewswire/ –في الرابع من أغسطس 2020، هز انفجار هائل وسط مدينة بيروت؛ حيث انفجر نحو 2700 طن من نترات الامونيوم في ميناء العاصمة اللبنانية، مما أودى بحياة 190 شخصًا، وأسفر عن إصابة ما يزيد عن 6500. كما لحق بحوالي 800 مبنى أضرار جسيمة، وخسائر مادية تجاوزت قيمتها 4 مليار يورو. وبالرغم من توثيق وقوع هذا الحادث في الوقت الفعلي عبر الشبكات الاجتماعية، ولكن سرعان ما تضاءل الاهتمام العالمي. لماذا تراجع الاهتمام الإعلامي بتلك السرعة؟ يعود السبب وراء ذلك إلى أن كلا من الجائحة والانتخابات الرئاسية الأمريكية قد تصدرت عناوين الأخبار في عام 2020، وهو عام مختلف عن غيره.

ترغب شركة تيريتوري (TERRITORY)، بصفتها وكالة معنية بمحتوى العلامات التجارية، في تقديم بيانًا قويًا بالتعاون مع دار النشر Gruner + Jahr سعيًا للحفاظ على إحياء هذه الذكرى. ومن ثم، أُطلقت حملة أحجار بيروت (Stones of Beirut) عبر وسائل الإعلام بهدف زيادة الوعي واسترعاء انتباه وسائل الإعلام وقادة الرأي والمواطنين إلى العواقب الوخيمة التي خلفّتها كارثة 4 أغسطس 2020.

يحوي صميم هذا المشروع كتابًا من 250 صفحة يحمل نفس الاسم، ويروي هذا الكتاب قصصًا مؤثرة لمجموعة محددة من الأشخاص والمباني المتضررين بموقع الانفجار في مرفأ العاصمة. وقد أعدَّ هذا الكتاب صحفيون مشهورون وهم، ثور شرودر (Thore Schröder – مراسل أجنبي، أعدَّ النص)، و فانيسا شليزييه و تيريزا بروير (Vanessa Schlesier و Theresa Breuer – مراسلتان أجنبيتان، صمّمتا الصور المتحركة)، وميكو هيرمان (Meiko Herrmann– مصور). تعكس كل قصة وجهًا مختلفًا من المدينة الرائعة، التي كانت تتصدى لأزمات سياسية واقتصادية. تجعل حالة الطوارئ الراهنة التي تعصف ببيروت مشروع أحجار بيروت ذا أهمية خاصة. تتوفر جميع القصص أيضًا عبر مركز المحتوى على www.stones-of-beirut.de وقناة وسائل التواصل الاجتماعي @stonesofbeirut .

ذكرت ساندرا هارزر كوكس (Sandra Harzer-Kux)، المتحدثة الرسمية لإدارة وكالة تيريتوري: “تُحْسِن تيريتوري استغلال شبكتها للمساعدة في وضع جدول الأعمال وتوفير المعونة والدعم الذين تشتد الحاجة إليهما في بيروت من خلال بذل ما بوسعنا، ويتمثل ذلك في: إنشاء محتوى ذي صلة وزيادة الوعي مستعينين بقنوات واتصالات متعددة تصل إلى الأشخاص أينما كانوا”.

يكمن ما يميز هذا الكتاب في طباعته على ورق حجري. فقد اُستخدِم الحجر الجيري بدلاً من السليلوز لصنع هذا الورق المميزة. فعادة ما تستخدم الشركة المنتجة ستون بيبر (Stonepaper) الجير المستخرج من المحاجر لصناعة هذا الورق، ولكنها اعتمدت في هذا التعاون مع تيريتوري على المواد المستخرجة من المنازل التي أصابها الدمار في بيروت؛ حيث شُحِن حوالي نصف طن من الركام من لبنان إلى فناء المطبعة الألمانية. وهكذا، تحتوي كل صفحة من صفحات كتاب أحجار بيروت على قطعة من المدينة.

صرحت مارليس بايها (Marlies Bayha)، المديرة التنفيذية لوكالة تيريتوري والقيادة الرئيسية للمشروع “تخدم حملة محتوى الكتاب والوسائط المتعددة أغراضًا متعددة تتمثل في: التنقيب بالمعنى الحرفي للكلمة عن الأصول الثقافية لمدينة بيروت من تحت الأنقاض، وإذكاء الوعي، والحصول على بعض المساعدات التي تمس حاجة شعب بيروت إليها”.

وأضاف أدريان بيكشوس (Adrian Pickshaus)، المدير الإبداعي التنفيذي لدى وكالة تيريتوري ورئيس تحرير المشروع: “نتواصل في تيريتوري عادةً من أجل العلامات التجارية، ولكن عندما يتعلق الأمر بكتاب أحجار بيروت، يبدو الوضع مختلفًا قليلاً؛ حيث نتحدث ونبث في سبيل خدمة الإنسانية، وعندما نسرد أحداثًا حقيقية شهدتها المدينة المُثخنة بالجراح، ونستعين على ذلك بأدوات الصحافة النوعية، فإننا نُسهم بذلك في زيادة الوعي وجمع الأموال للسكان المحليين”.

سيتوفر كتاب أحجار بيروت في نوفمبر 2021 ويمكن طلبه مسبقًا ابتداءً من 4 أغسطس 2021 باللغتين الألمانية والإنجليزية. ونظرًا لطريقة طباعته المميزة، فسيتم نشره في إصدار محدود يبلغ عدده 1500 نسخة. وستذهب عائدات بيع الكتاب، وكذلك جميع التبرعات الأخرى، إلى منظمة الإغاثة ومنظمة بيت البركة غير الحكومية في بيروت.

لا يمثل الكتاب سوى بداية حملة أوسع نطاقًا عبر وسائل الإعلام. وحيث يتمثل هدفنا في الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأشخاص وجمع التبرعات، يتوفر المحتوى أيضًا عبر مركز المحتوى www.stones-of-beirut.de ،وقناة وسائل التواصل الاجتماعي @stonesofbeirut ،ومحتوى الفيديو، وإعلانات خارج المنزل، والتسويق المؤثر، والعلاقات العامة. لقد طُوِّرت الحملة تطويرًا شاملًا بفضل مجموعة كاملة من المهارات التي يحظى بها جميع أعضاء فرق وكالة تيريتوري.

صور عالية الدقة ومواد الفيديو متاحة للتنزيل من هنا .

يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول المشروع على https://www.stones-of-beirut.com

الشركاء:

· مؤسسة Stern e.V.

· بيت البركة

· ستون بيير

نبذة عن تيريتوري

نحن وكالة محتوى ذات علامة تجارية تتمتع بالشغف والقناعة، ونسعى لتحديد مناطق المحتوى للشركات وعلاماتها التجارية حتى يتسنى لنا باستمرار تجديد محتواها وإجراءاتها وخدماتها من أجل تعزيز الصلة والاهتمام. حيثما يكون للمحتوى تأثير حاسم على نجاح الشركة، نريد أن نكون الشريك الأفضل لعملائنا: بصفتنا مزود إنشاء محتوى، ومؤثر، ومتخصص في التسويق الاجتماعي والرقمي، ووكالة إعلامية، ومسوِّق، وخبير بيع بالتجزئة، ومستشار العلامة التجارية لصاحب العمل ومشغل منصة.

نبذة عن مؤسسة Stern e.V .

تسهم مؤسسة Stern e.V في إرسال التبرعات من خلالها إلى منظمات الإغاثة المختارة في الميدان، والتي تقدم مساعدة مباشرة للمتضررين؛ فقد جمعت STERN في أعقاب الانفجار المدمر في بيروت 50,000 يورو من قراء مجلة STERN العام الماضي، والتي تم استخدامها لإعادة بناء مستشفى في المنطقة.

اتصالات الإعلام

TERRITORY Content to Results GmbH

نينا ستوفيل (Nina Stoffel)

البريد الإلكتروني: [email protected]

هاتف: 711 046 809 40 49+

شالي شتاينبرينك (Chally Steinbrink)

البريد الإلكتروني: [email protected]

هاتف: 712 046 809 40 49+