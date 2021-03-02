‫أحد البنوك الاستثمارية العالمية الـ 20 الأولى يختار منصة “فولت دي بي” لتشغيل قدرات صنع القرار في الوقت الحقيقي

Press Release

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VoltDB فولت دي بي أعلنت اليوم شركة فولت دي بي، وهي الشركة صاحبة منصة البيانات الوحيدة على مستوى المؤسسات التي تلبي متطلبات البيانات في الوقت الفعلي للتطبيقات الحديثة، أن أحد البنوك الاستثمارية العالمية الرائدة في العالم قد اختار منصة فولت دي بيVoltDB

نتيجة لذلك، ستكون شركة الخدمات المالية هذه قادرة على اتخاذ قرارات سريعة للغاية تعتمد على البيانات في الوقت الفعلي، ما يمكنها من تقديم تجارب مستخدم استثنائية مع الاستجابة السريعة للأسواق المتغيرة – على غرار الطريقة التي تتحول بها شركات الاتصالات إلى منصة VoltDB لفتح الإمكانات الكاملة لنشر شبكة الـ 5 جي. وستكون هذه الشركات قادرة أيضًا على توفير النفقات وتقليل المخاطر من خلال الامتثال الأفضل للوائح الهيئات التنظيمية.

يوضح مايك هولكروفت، نائب الرئيس المساعد لنجاح العملاء العالميين وتطوير شركاء القنوات في VoltDB: “هذا مثال رائع على ما تستطيع VoltDB القيام به.” “بالنسبة للمؤسسات التي تحتاج إلى موازنة امتثالها لشروط “أسيد ACID” (الأصول، الاتساق، العزلة، المتانة) على نطاق واسع مع السرعة والأداء وقابلية التوسع في الوقت الفعلي، تقدم منصتنا فرصًا لا مثيل لها لتحقيق أهدافها وتجاوزها.”

يتطلب مقدمو الخدمات والمؤسسات المالية على حد سواء الآن معالجة البيانات في الوقت الفعلي لتحقيق الدخل من الفرص الجديدة ومنع خسارة الإيرادات نتيجة الاحتيال. من خلال الشراكة مع VoltDB، يمكن لهذه الشركات تلبية هذه المتطلبات في الوقت الفعلي مع وضع نفسها لتكون في طليعة تكنولوجيا قاعدة البيانات ومنصات البيانات.

صُممت VoltDB للتعامل مع كميات هائلة من البيانات المعقدة على نطاق واسع بزمن كمون منخفض يمكن التنبؤ به ودون المساومة على دقة البيانات، وهي منصة البيانات الوحيدة المصممة لإدارة مجموعة متنوعة من أنواع الأدوات المالية وتمكين المؤسسات المالية من التصرف بذكاء بناء على البيانات الواردة في أقل من 10 مللي ثانية. وهذا يمكّنها من الحفاظ على امتثالها، ومنع الاحتيال، وحماية البنية التحتية التقنية الخاصة بها في المستقبل، وتأمين بياناتها.

لمزيد من المعلومات حول سبب اختيار المؤسسات في جميع الصناعات لمنصة VoltDB لتشغيل عملياتها، يرجى زيارة https://www.voltdb.com/ .

حول VoltDB فولت دي بي

VoltDB هي منصة البيانات الوحيدة المصممة لدعم تطبيقات الاتصالات في عصر الـ 5 جي. نحن نجمع بين تخزين البيانات في الذاكرة مع زمن الكمون المنخفض الذي يمكن التنبؤ به وقدرات رئيسية أخرى لإدارة العملاء BSS / OSS وتطبيقات ضمان الإيرادات التي تحتاج إلى التصرف على أساسها في أجزاء قليلة من الثانية لزيادة الإيرادات أو منع خسارة الإيرادات، دون المساومة على دقة البيانات. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة voltdb.com.

الشعار – https://mma.prnewswire.com/media/1334383/VoltDB_Logo.jpg