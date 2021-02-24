‫أخبار حصرية لعُشاق سيارات رولز رويس: الليموزين رولز رويس فانتوم الجديدة كليًا طراز 2021 متاحة الآن للطلب: تفرُّد وجمال ومساحة إضافية رحبة وراحة لا مثيل لها وخصوصية رائعة

استرخِ أو اعمل داخل الليموزين الخاصة بك.

سان فرانسيسكو، 24 فبراير 2021 /PRNewswire/ — صُمِّمَت الليموزين رولز رويس فانتوم الجديدة كليًا طراز 2021 (نسخة كبار الشخصيات، والنسخة المميزة) المُقدَّمَة من مصنع ليموزينز وورلد “LimousinesWorld” تصميمًا فريدًا يُرضي أذواق السائقين والركاب على حدٍ سواء بطريقة لا يمكن أن تضاهيها أي سيارة أخرى.

وسواء كنت تسافر وحدك أو برفقة ضيوف داخل السيارة الليموزين طراز رولز رويس هذه، إليك القليل من الميزات التي يمكنك الاستمتاع بها:

فريدة وجميلة: الليموزين رولز رويس فانتوم.

راحة لا مثيل لها، ومساحة إضافية: مقاعد مريحة جدًا، ومساحة إضافية داخل الليموزين، ومُكيف هواء متطور، كلها تضفي شعورًا رائعًا على الركاب.

خصوصية لك ولضيوفك: تحكم كهربائي للسائق، ونظام عازل للصوت.

استرخِ مع العائلة أو أثناء العمل: تلفزيون ونظام صوتي مُتطور ومشروبات وثلاجة وأكثر من ذلك.

لا شك أن الليموزين رولز رويس فانتوم هذه ستلهب حماس عملائنا الحصريين وتلقى رضاهم (العائلات الملكية والحكومات وكبار الشخصيات والمسؤولون التنفيذيون ورواد الأعمال والمنتجعات الفاخرة).

لمعاينة المزيد من الميزات أو لطلب الليموزين رولز رويس الخاصة بك، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني التالي: www.limousinesworld.com/rolls-royce-limousines/

ولقد كَشَفَ مصنع ليموزينز وورلد أيضًا الستار عن الليموزين بنتلي لكبار الشخصيات طراز 2021.

نبذة حول مصنع ليموزينز وورلد:

على مدار الخمس وعشرين عامًا الماضية، تخصص مصنع ليموزينز وورلد في صناعة سيارات الليموزين الفاخرة (طراز رولز رويس وبنتلي ومرسيدس) لمجموعة حصرية من العملاء (العائلات الملكية والحكومات وكبار الشخصيات والمسؤولون التنفيذيون ورواد الأعمال والمنتجعات الفاخرة).

وتتمتع منشأة تصنيع المصنع بالمعدات التقنية الضرورية لبناء تلك السيارات الفريدة بما يرقى لمستوى وتوقعات صفوة عملائه. ويقدم المصنع خدمة عملاء على أعلى مستوى من الجودة لتيسير التجربة وجعلها ممتعة.

سيشحن المصنع الليموزين طراز رولرز رويس الخاصة بك إما على متن طائرة أو سفينة شحن عابرة للمحيطات في شتى أنحاء العالم.

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