‫أعلنت شركة وندسور بروكرز عن تحقيقها لنتائج قياسية لعام 2020 على الرغم من جائحة كوفيد-19.

Press Release

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ليماسول، قبرص، 29 أبريل 2021 /بي آر نيوزواير/ — أعلنت شركة وندسور بروكرز (Windsor Brokers) – وهي من أكبر شركات الاستثمار المالي في مجال تداول العملات الأجنبية – أن العمليات في عام 2020 كانت ناجحة للغاية وفقًا للنتائج المالية الأخيرة، على الرغم من التحديات العالمية التي واجهتها بسبب جائحة كوفيد.

هذا وقد أعلنت الشركة أًن عام 2020 تكلل بالنجاح بناءً على عدة زيادات في مؤشرات الأداء الرئيسية حيث بلغت هذه الزيادة 68% في الحجم في مقارنة بعام 2019. ةعلاوة على ذلك، بمقارنة عام 2020 بعام 2019، سُجِلت طفرة في الحسابات الممولة حديثًا بنسبة تصل إلى 148%، وأكثر من 65% في الودائع، وأكثر من 120% في إجمالي الحسابات النشطة.

هذا الإنجاز الكبير تحقق بفضل العديد من العوامل المهمة التي أدت إلى تحسين أداء الأعمال بمرور الوقت، وهي تتمثل في إعادة هيكلة بعض المناصب الإدارية الرئيسية ووظائف المجموعات، وظروف السوق الأكثر تقلبًا تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات، وتنويع المحافظ، كل ذلك كان مقرونًا بالثقة وثقة المستثمرين في الشركة خاصة خلال فترات الإغلاق غير المؤكدة جراء جائحة كوفيد.

ومثلها مثل العديد من الشركات الكبيرة والشركات المالية في جميع أنحاء العالم، كان موظفو شركة وندسور بروكرز لا يعملون داخل مباني الشركة.

هذا وقد ذكر أندرياس كونتوس، مدير العمليات العالمية في شركة وندسور بروكرز أنه “بفضل إدارة المخاطر والسياسات الداخلية التي نتبعها، استمرت العمليات كالمعتاد دون أي انقطاع، والأفضل من ذلك، حققت نتائج استثنائية لعام 2020. فقد كان العام الماضي مليئًا بالتحديات بالنسبة للاقتصاد العالمي بأسره، ولكن بفضل منتجات وشروط التداول التنافسية الخاصة بنا، والتوقعات الفنية المتعمقة، وفريقنا القوي تمكن المستثمرون من تمييز الاحترافية وأصبحوا يثقون بنا الآن أكثر من أي وقت مضى. تسهم مثل هذه الأمور في تكوين رابطًا أقوى بيننا وبين عملائنا وشركائنا في العمل. ونحن نتوقع حدوث نمو وتوسع مستمرين وإصدار منتجات وخدمات فيما بعد للمستثمرين في عام 2021”.

نبذة عن شركة وندسور بروكرز

وندسور بروكرز هي شركة استثمارية معترف بها عالميًا تتمتع بخبرة 33 عامًا في الأسواق المالية، وتقدم مجموعة واسعة من الأدوات المالية بما في ذلك تداول العملات الأجنبية ومؤشرات العقود مقابل الفروقات (CFD) والأسهم والمعادن والسلع والطاقات عبر منصات ميتا تريدر 4 (MT4). وخلال هذ السنوات، حصلت الشركة على العديد من الجوائز المحلية والدولية عن منتجاتها وخدماتها ودعم العملاء وبرامج الشراكة.

تبلغ نسبة كفاية رأس المال لشركة وندسور بروكرز المحدودة وفقًا لعام 2019 22.51% أي ضعف النسبة المئوية الدنيا اللازمة وفقًا للجهات التنظيمية. مجموعة وندسور بروكرز مُرخصة ومُنظمة في ولايات قضائية متعددة.

الصورة – https://mma.prnewswire.com/media/1498975/WB_HighRecord.jpg