‫أعلنت شركة Charles Monat Associatesعن هيكل جديد للقيادة العالمية لتسريع النمو الدولي

Press Release

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تم تعيين Berry Wongرئيسًا تنفيذيًا لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، وهو منصب تم إنشاؤه حديثًا

تم تعيين Nikki Kohرئيسًا تنفيذيًا لسنغافورة

تمت ترقية Klaus Kiesslingإلى منصب المدير المالي للمجموعة وLi San Tan إلى منصب مدير العمليات للمجموعة

تم إنشاء مجلس استشاري عالمي بهدف تعزيز التآزر عبر المناطق

هونغكونغ – 2 يونيو 2021 – – Media OutReach أعلنت اليوم شركة Charles Monat Associates CMA الرائدة في توفير حلول تخطيط الثروة والتأمين على الحياة، اليوم عن تغييرات رئيسية في القيادة العالمية لتحسين إستراتيجية نمو أعمال الشركة وتعزيز التآزر عبر المناطق وفئات الأصول وحلول السيولة.

للاستفادة من فرص النمو الاستثنائية في كل أنحاء منطقة آسيا والمحيط الهادئ التي تدفعها الثروة المتزايدة بسرعة في كل أنحاء المنطقة، قامت شركة CMA بتعيين Berry Wong في منصبه الجديد كرئيس تنفيذي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ. وسيتولى Wong، الذي شغل سابقًا منصب الرئيس التنفيذي لهونغ كونغ وقاد نمو الإيرادات بنسبة 300% في السنوات الأربع الماضية، مسؤولية الإشراف على العمليات في البر الرئيسي للصين وهونغ كونغ وماليزيا وسنغافورة. وفي إطار هذا المنصب الذي تم إنشاؤه حديثًا، سيواصل Wong تأدية دوره كمساعد في تحقيق أهداف تخطيط ثروة العملاء المتطورة ويعمل على إعداد إستراتيجية توسع طموحة عبر منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

سيخلف Nikki Koh سلفه Martin Wong كرئيس تنفيذي لسنغافورة، حيث سيضطلع بمسؤولية ضمان نجاح الشركة في هذه السوق المهمة على الصعيد الإستراتيجي. وسيقود Koh، الذي يتمتع بخبرة تزيد عن 25 عامًا في مجال التأمين والخدمات المصرفية، عملية وضع خارطة طريق للأسواق الناشئة عبر منطقة جنوب شرق آسيا. وبالإضافة إلى مسؤولياته القيادية الجديدة، سيواصل عمله في الشركة كمدير للشؤون التجارية للمجموعة. وقد تم تعيين Martin Wong في منصبه الجديد كرئيس تطوير الأعمال للمجموعة، حيث سيستفيد من خبرته للتوسع في كل أنحاء آسيا من أجل التركيز على تطوير الفرص المحلية في مختلف المناطق والأسواق.

بغية دعم خطط التوسع العالمية الهجومية التي تتبعها الشركة، أنشأت CMA مجلسًا استشاريًا عالميًا جديدًا لتعزيز التآزر عبر منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا والشرق الأوسط والأمريكتين. وسيرفع المجلس تقاريره إلى اللجنة التنفيذية لمجموعة CMA وسيُكلَّف بوضع مخطط لاستكشاف الفرص والتحديات التي يطرحها مشهد الثروة العالمية السريع التحول.

ويأتي إنشاء المجلس الاستشاري العالمي قبل توسع كبير يستهدف كل أنحاء أوروبا بعد النمو الاستثنائي الذي شهدته عمليات شركة CMA في منطقة الشرق الأوسط على مدار العامين الماضيين، تحت إشراف Rahul Chopra، كبير المدراء التنفيذيين والمدير العام في دبي الذي تم تعيينه عضوًا في المجلس. وفي إطار خطط النمو الإستراتيجي لشركة CMA الهادفة إلى زيادة تواجدها الجغرافي في كل أنحاء أوروبا وتقديم خدمات وحلول أكثر شمولاً لعملائها، تقوم CMA بمزيد من الاستثمارات في عملياتها المتنامية التي تتخذ من سويسرا مقرًّا لها. وقد عينت Marco Liardo رئيسًا للشركة في سويسرا ومديرًا عامًا. ويقدم Liardo تقاريره إلى Simon Lo، الرئيس التنفيذي للأعمال التجارية الدولية.

صرّح Yves Guélat، الرئيس التنفيذي لمجموعة CMA: “تشير التغييرات التي أعلنّا عنها اليوم إلى بدء فصل جديد ومثير لشركة Charles Monat Associates. نفتخر بكوننا الشركة الرائدة في السوق والوسيط الأول المفضّل بلا منازع، إذ حظينا بشرف خدمة أكثر من 8000 فرد وأسرة من ذوي الأرصدة المالية الضخمة لمدة 50 عامًا. إن هذه الخطوات هي لخير شهادة على قوة فريقنا ورؤيته، وهي تؤهلنا للاستفادة من الفرص العالمية الهامة التي تنتظرنا.

“على مدى السنوات القليلة الماضية، بدأ نظام بيئي جديد عالي التنافسية لتخطيط الثروة بالظهور. وقد سرّع وباء كوفيد-19 وتيرة هذا التغيير حيث شهد العالم بأسره جمودًا تامًا مع إغلاق الحدود وتقييد السفر. لقد سلّط عدم اليقين الضوء على أهمية تخطيط التعاقب الوظيفي، مع إعادة التأكيد على الحاجة إلى أن يتسم مستشارو الثروات بسرعة الاستجابة والرشاقة للتكيف مع البيئة سريعة الحركة وسد الفجوات في قدراتهم على الصعيد العالمي. إن إعلان اليوم يضعنا في مكانة فريدة للقيام بذلك، حيث نسعى إلى الاقتراب أكثر من عملائنا وشركائنا ونصبح “الوسيط العالمي” الأكثر شهرةً في العالم ونستمر في بناء إرثنا وإرث عملائنا.”

أفاد Berry Wong، الرئيس التنفيذي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ: “أشعر بالتواضع، لكنني متحمس لتولي هذا المنصب. لقد أبصرت CMA النور في هونغ كونغ وحظيت منطقة آسيا والمحيط الهادئ بالنصيب الأكبر من أعمالها على مدار تاريخها الممتد 50 عامًا. بينما نبدأ هذا الفصل الجديد، إنني متحمس للفرصة التي أتيحت لي لزيادة تركيز مؤسستنا وإرساء الأساس لـ 50 عامًا أخرى من النمو والتوسع في كل أنحاء القارة. لقد كان نهوض آسيا أكثر من ملفت، حيث يزداد عدد الأفراد من ذوي الأرصدة المالية الفائقة بشكل أسرع من أي مكان آخر في العالم. إنّي فخور للغاية بمساهمات فريقنا في إحداث فَرق بالنسبة إلى شركائنا وعملائنا الذين يتم وضع احتياجاتهم دائمًا في المقام الأول. بفضل هذا الفريق من المحترفين الاستثنائيين، سنواصل معًا تأدية دور مهم في مساعدة الأفراد والأسر والشركات في التخطيط للمستقبل متسلحين براحة البال التي تضمن استمرارية عملهم.”

قال Nikki Koh، الرئيس التنفيذي لسنغافورة: “لا يمكن المبالغة في أهمية الفرصة التي تنتظرنا. فسنغافورة تُعد بالفعل موطنًا لأحد أكبر تجمعات ذوي الأرصدة المالية الضخمة في العالم، وتمثل الأسواق الناشئة في جنوب شرق آسيا حقلاً جديدًا ومثيرًا. وبصفتنا مؤسسة تتمحور حول الأشخاص وتتمتع بثقافة مبنية على الثقة والشغف والقيم العائلية، فإننا نخصص دائمًا الوقت الكافي لفهم ما هو مهم بالنسبة إلى عملائنا بهدف تلبية احتياجاتهم الفريدة. ومع بدء CMA هذا الفصل الجديد، نقوم بذلك باستخدام أفضل المواهب في المجال وإدراكٍ واضح لهدف المنظمة.”

تماشيًا مع الخطوة الإستراتيجية التي اتخذتها الشركة لتسريع خطتها للنمو الدولي، تمت ترقية Klaus Kiessling من منصبه كمدير العمليات للمجموعة ليتولّى الآن مسؤولية الإستراتيجية المالية العالمية للشركة CMA بصفته المدير المالي للمجموعة. وقد تم تعيين Li San Tan مدير العمليات الجديد للمجموعة، وسيضطلع بمسؤولية تحسين العمليات التشغيلية على المستوى العالمي والإشراف على التحول الرقمي للشركة عبر الأسواق، بما في ذلك تعزيز البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والأمن والأمن السيبراني. كما سيتولى Tan قيادة عملية تكامل الأتمتة لتبسيط العمليات التجارية وضمان تقديم تجربة سلسة لعملاء CMA وشركائها في ما يتعلق بالأدوات والمنصات التي تتعامل مع المستخدمين.

تأسست CMA في عام 1971 وأصبحت رائدة في القطاع حيث حافظت على ثروة أكثر من 8000 عميل من 50 دولة وقدمت حلولاً تفوق قيمتها 40 مليار دولار خلال هذه الفترة التي امتدت 50 عامًا. وتعمل CMA في كل أنحاء آسيا مع تواجد قوي في البر الرئيسي للصين وعمليات في الشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا الشمالية. تتمتع CMA بفريق رشيق من الخبراء الميدانيين الذين يفهمون الفروق الدقيقة لكل سوق.

حول تشارلز مونات أسوشيتس

تشارلز مونات أسوشيتس (CMA) هي شركة وساطة تأمين عالمية رائدة تضم أكثر من 200 متخصص يعملون في هونغ كونغ وسنغافورة ودبي وسويسرا وميامي وكوالالمبور وليختنشتاين.تأسست في عام 1971 من قبل Charles S. Monat، وقد اكتسبت الشركة سمعة باعتبارها الشركة الرائدة للإستشارات الأكثر ثقة في آسيا. وفي ظل 50 عامًا من الخبرة، تقدم CMA خبرات عالمية في تخطيط السيولة وتحويل الثروة للأفراد والأسر والشركات من أصحاب الثروات العالية وصافي القيمة العالية. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة www.monat.com.

للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل مع Sabrina Lau على البريد الإلكتروني sabrina.lau@monat.com و Jeraldine Leong على البريد الإلكتروني jeraldine.leong@monat.com