‫أقل من 20 يومًا تفصلنا عن معرض الصين الدولي الرابع للاستيراد (CIIE)

شنغهاي، الصين، 20 أبريل 2021، /PRNewswire/– تسير التجهيزات الخاصة بمعرض الصين الدولي الرابع للاستيراد على قدم وساق. لا يتبقى سوى أقل من 200 يومًا اعتبارًا من 19 أبريل حتى ينطلق أكبر معرض في العالم للاستيراد.

لقد توافدت الآلاف من الشركات العارضة ومئات الآلاف من المشترين من جميع أنحاء العالم إلى شنغهاي خلال الثلاثة أعوام الماضية للحصول على المزايا التي يقدمها المعرض. ومع نمو مساحة العرض والتأثير، أصبح معرض الصين الدولي للاستيراد حدثًا يجب على جميع الشركات العالمية حضوره في شهر نوفمبر من كل عام.

إليك الأسباب التي تجعلك لا تستطيع تفويت الفرص الحقيقية المميزة التي يقدمها معرض الصين الدولي للاستيراد.

أولًا، يتميز المعرض بحجمه الكبير وتغطيته لمعظم الصناعات واسعة النطاق. يزداد المعرض وينمو من حيث حجمه وتأثره كل عام. في عام 2020، غطى المعرض مساحة 360,000 متر مربع، بما يعادل تقريبًا حجم 70 ملعبًا لكرة القدم.

تُلبي المعارض التجارية العالمية نطاق كامل من الصناعات، بما في ذلك المنتجات الغذائية والصناعية والسيارات والتكنولوجيا الذكية وتكنولوجيا المعلومات والبضائع الاستهلاكية والأجهزة الطبية، ومنتجات الرعاية الصحية والتجارة في مجال الخدمات.

ثانيًا، يتميز المعرض بمشاركين ومعارض عالية الجودة. حيث تحضر الآلاف من الشركات العارضة، بما فيهم شركات فورتشن غلوبال 500 (أكبر 500 شركة في جميع أنحاء العالم) ورواد الصناعات، المعرض كل سنة. لقد أصبح الحدث أمرًا ضروريًا لرواد الصناعات المؤثرين، مثل أعلى 10 شركات أدوية العالم ورواد شركات صناعة السيارات.

ثالثًا، يمكن من خلاله أم تلتقي الشركات بالمشترين وإبرام المعاملات، والدخول في السوق الصينية وإنشاء المشاريع. لقد حضر نحو 1.3 مليون مشتري في أول ثلاث نسخ من المعرض. تجني المنظمات المشاركة في المعرض كل عام مليارات الدولارات من الصفقات التي تنفذها في معرض الصين الدولي للاستيراد، وتواصل الأرقام ارتفاعها مع كل حدث. وعلى مدار السنوات الثلاث الماضية، أُبرمت صفقات تقدر بأكثر من 200 مليار دولار.

وعقب إبرام هذه الصفقات، بدأ ما مجموعه 319 مشروع من أول معرضين تدعمها استثمارات أجنبية تقدر بقيمة 15 مليار دولار، وأُطلقت بنجاح في الصين.

رابعًا، يعتبر هذا المشروع بوابة دخول إلى الصين وطريق سريع نحو النجاح. يوفر معرض الصين الدولي للاستيراد بوابة مثالية لفهم ثروة السوق الصينية والاستفادة منها، من خلال 1.4 مليار من المشترين بها. كما يُعد معرض الصين الدولي للاستيراد فرصة ممتازة للشركات للالتقاء بشركاء أوجه التضافر في الأعمال عبر سلسلة القيمة، في المرحلتين التمهيدية والتنفيذية.

خامسًا، يقدم هذا المعرض خدمات متكاملة لتسيير الأعمال بمرونة. يوفر معرض الصين الدولي للاستيراد مزايا إضافية للشركات للدخول إلى السوق الصينية من خلال تقديم خدمات متميزة تجعل من التعاون مع الشركاء الصينين في الأعمال أمرًا سلسًا قدر الإمكان. تغطي هذه المزايا الخدمات الاستشارية والتخليص الجمركي وتسجيل الشركات وخدمات الوساطة والكثير. خلال أول ثلاث نسخ من المعرض، غطى أكثر من 10,000 صحفي فعاليات المعرض.

سيُعقد معرض الصين الدولي الرابع للاستيراد في مدينة شنغهاي من 5 إلى 10 نوفمبر، لماذا لا تقتنص الفرصة للمشاركة في السوق الصينية الصاعدة في عام الثور؟

يمكن للشركات الراغبة في حضور النسخة الرابعة من المعرض التسجيل من هنا:

https://www.ciie.org/ciie/f/book/register?locale=en

كما يمكنكم التواصل عن طريق: ciie2021@ciie.org

نتمنى أن نراكم في المركز القومي للمعارض والمؤتمرات (بشنغهاي) خلال 200 يومًا.

للتواصل: ني تشينغشين

هاتف: 67008988/67008870-21-86+