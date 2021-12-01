‫أكبر مشروع إنتاج عالمي للهيدروجين الأخضر الكهروضوئي في كوكا، سينجان تنفذه Sinopec Lands

· باستثمارات إجمالية قدرها 470.77 مليون دولار، سيقدم هذا المشروع إنتاجًا سنويًا من الهيدروجين الأخضر، يصل إلى 20.000 طن عند تشغيله.

· مع انخفاض متوقع في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 485.000 طن سويًا.

· سيساهم المشروع بمتوسط 20.4 مليون دولار في الناتج المحلي الإجمالي، ويحقق 2.82 مليون دولار من الإيرادات الضرابية

بكين، الصين، 30 نوفمبر 2021 /PRNewswire / — استضافت مؤسسة الصين للنفط والكيماويات (هونغ كونغ: 0386, ” Sinopec “) حفل إطلاق عبر الإنترنت في 30 نوفمبر في مدن بيكين، وأورومتشي، وكوكا للإعلان عن أول 10000 طن من المشروع التجريبي للهيدروجين الأخضر الكهروضوئي، بدأ مشروع Sinopec Xinjiang Kuqa Green Hydrogen Pilot Project (“المشروع”) البناء رسميًا. فور الانتهاء، سيحقق المشروع إنتاجًا سنويًا من الهيدروجين الأخضر يبلغ 20 ألف طن، مما يجعله أكبر مشروع عالمي لإنتاج الهيدروجين الأخضر الكهروضوئي.

وهو ما يعد إجراءً ملموسًا لتعهد Sinopec لدعم أهداف الصين “ثنائية الكربون”، ومتابعة التنمية الخضراء منخفضة الكربون، وللمشروع أهمية كبيرة في تعزيز تطوير سلسلة صناعة الهيدروجين الأخضر، فضلا عن التنمية الاقتصادية والاجتماعية في منطقة سنجان، بما يضمن أمن الطاقة والمضي قدمًا في التحول والارتقاء بصناعة الطاقة في الصين.

المشروع عبارة عن مصنع لإنتاج الهيدروجين يستخدم مباشرة توليد الطاقة الكهروضوئية على نطاق واسع، وباستثمار إجمالي قدره 3 مليارات يوان (470.77 مليون دولار)، ويتكون بشكل أساسي من خمسة أقسام: توليد الطاقة الكهروضوئية، ونقل الطاقة والتحويل، والحصول على الهيدروجين من التحليل الكهربي للماء، وتخزين الهيدروجين ونقل الهيدروجين.

وكجزء من المشروع، ستعمل Sinopec على بناء محطة جديدة للطاقة الكهروضوئية بسعة 300 ميجاوات، وتوليد طاقة سنوية بمقدار 618 مليون كيلو واط/ساعة، محطة هيدروجين مائي محلل كهربيا بسعة سنوية تبلغ 20.000 طن، خزان كروي لتخزين الهيدروجين، مع سعة تخزين تصل إلى 210.000 متر مكعب قياسي، وخطوط أنابيب نقل الهيدروجين بسعة 28.000 متر مكعب قياسي في الساعة (بما في ذلك مرافق نقل وتحويل الطاقة الداعمة).

ويتوقع اكتمال المشروع، ودخوله حيز التشغيل في يونيو 2023، وستم تزويد Sinopec Tahe Refining & Chemical بالهيدروجين الأخضر الذي تنتجه المحطة ليحل محل الغاز الطبيعي الحالي، والطاقة الأحفورية المستخدمة في إنتاج الهيدروجين. تشير التقديرات إلى انخفاض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 485.000 طن سنويًا، وسيساهم المشروع بمتوسط 20.4 مليون دولار في الناتج المحلي الإجمالي، وسيولد 2.82 مليون دولار أمريكي من الإيرادات الضريبية.

وتُعد الطاقة الهيدروجينية أحد مصادر الطاقة النظيفة التي تتمتع بأكثر إمكانات التنمية، ويعطي هذا المشروع التجريبي دورًا فعالًا لميزة سنجان في ثروتها من الموارد، ويمثل مشروع رئيسي لشركة Sinopec لبناء شركة الطاقة الهيدروجينية رقم 1. قال مايونج شنج، رئيس Sinopec ” أنه بمثابة إنجاز استراتيجي كبير للتعاون بين الشركات المحلية، ويحظى بأهمية كبيرة في تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في سنجان، ودفع تحول الطاقة، وضمان أمن الطاقة في الصين، ودعم التنمية المستدامة للاقتصاد العالمي”

يتمتع المشروع بأربع مميزات رئيسية- غني بالموارد وصديق للبيئة، ومنخفض الكربون، وتطبيق واسع النطاق، واختراقات تكنولوجية. يُعد مشروع تجريبي لإنتاج وتطبيق الهيدروجين الأخضر لجميع العمليات، ويربط بين توليد الطاقة من الرياح والطاقة الكهروضوئية، ونقل الكهرباء الخضراء، وإنتاج الهيدروجين بالكهرباء الخضراء، وتخزين الهيدروجين، ونقل الهيدروجين، وتكرير الهيدروجين الأخضر. وبموجب الانتهاء والتشغيل الكامل، سيقدم المشروع مسار تطوير جديد لتكرير الهيدروجين الأخضر، وسيتمتع بتأثير كبير على التطبيق الواسع النطاق للهيدروجين الأخضر لتحقيق الحد من انبعاثات الكربون.

في غضون ذلك، يتم تصنيع جميع آليات المعدات الرئيسية والمواد الأساسية المستخدمة لبناء المشروع في الصين، بما في ذلك الوحدات الكهروضوئية، والمحلل الكهربائي “القلب” لإنتاج الهيدروجين الكهربائي المائي، وخزانات الهيدروجين، وخطوط أنابيب الهيدروجين، وهو ما يُعد أمر بالغ الأهمية للتطور السريع لصناعة معدات إنتاج الهيدروجين في الصين.

مع التركيز على تحقيق أهداف “الكربون المزدوج”، أخذت Sinopec زمام المبادرة في تطوير صناعة الهيدروجين الأخضر، والتعزيز الفعال للتنمية الخضراء منخفضة الكربون لصناعة البتروكيماويات. بصفتها أكبر منتج للهيدروجين في الصين، تنتج Sinopec ما يقرب من 3.9 مليون طن من الهيدروجين سنويًا، وبشأن تكنولوجيا الهيدروجين الأخضر، طبقت Sinopec أول محطة إنتاج هيدروجين لتحليل المياه الكهربي PEM مطورة ذاتيا.

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