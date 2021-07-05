‫أكثر من 170,000 طالب عبر العالم يحصلون على نتائج اختبارات الآي بي

جنيف، 5 تموز/يوليو، 2021 / PRNewswire / — يوم غد، 6 تموز/يوليو، سيحصل أكثر من170,000 طالب عبر العالم على نتائج اختباراتهم لدبلوم برنامج البكالوريا الدولية (آي بي)، وبرنامج البكالوريا الدولية المتعلق بالسيرة المهنية من جولة اختبارات البرنامج التي جرت في أيار/مايو 2021.

تأسست برامج البكالوريا الدولية في العام 1968، وكانت رائدة في حركة التعليم الدولي، وتقدم الآن أربعة برامج تعليمية عالية الجودة وصعبة للطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و 19 عامًا. تمنح البكالوريا الدولية الطلاب مزايا متميزة من خلال توفير أسس قوية ومهارات التفكير النقدي والكفاءة في حل المشكلات المعقدة، فضلا عن تشجيع التنوع والفضول والشهية الصحية للتعلم والتميز. يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.ibo.org

يفخر برنامج البكالوريا الدولية بصورة كبيرة ببرنامج الدبلوم الجديد وبخريجي البرنامج المرتبط بالمهن الذين ثابروا طوال تفشي جائحة كوفيد-19 ووصلوا إلى هذا الإنجاز البارز. لم يكن من الممكن تحقيق ذلك بدون التزام ودعم مجتمع البكالوريا الدولية الثابتين.

وقال أولي بيكا هينونين، المدير العام للبكالوريا الدولية:

“كانت الأشهر الثمانية عشر الماضية صعبة بشكل لا يصدق للطلاب والمعلمين والمدارس في جميع أنحاء العالم حيث قوضت جائحة كوفيد-19 الكثير مما اعتبرناه أمرا مسلما به. أحيي روحهم وتفانيهم لمهمتنا المشتركة: التعليم لعالم افضل.

كانت إحدى المسؤوليات الرئيسية لبرامج البكالوريا الدولية هذا العام هي ضمان عدم تضرر طلابنا من الوباء، بما في ذلك في طلباتهم للالتحاق بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي. التغييرات العديدة التي أجريناها على جولة اختبارات الصيف هي جزء من هذا الالتزام لضمان عدم تأثر الطلاب بالظروف الصعبة للغاية التي يتعلمون فيها.

نحن نتفهم الضغوط التي تسببت فيها جائحة كوفيد-19 على نظام التعليم بأكمله، ونشكر جميع شركائنا، بما في ذلك الجامعات، على دعمهم وتفهمهم فيما كنا نشق طريقنا في هذا الوقت الصعب “.

كانت أولوية البكالوريا الدولية هذا العام هي توفير فرص متساوية للطلاب للتقدم بعد الاضطراب العالمي بسبب كوفيد-19، بغض النظر عما إذا كان الطلاب قد خضعوا لاختبارات البكالوريا أو تم تقييمهم من خلال المسار غير القائم على على الامتحانات. لقد درسنا بعناية تأثير الوباء على الطلاب.

تحدثت فرق البكالوريا الدولية بشكل منتظم مع المعلمين للتأكد من حصولهم على التحديثات والمعلومات لدعم عملهم في أصعب الظروف. لقد عملنا أيضًا مع المنظمين الحكوميين في جميع أنحاء العالم في ما يتعلق بالسياق المحلي والقيود وتأثير كوفيد-19 على الطلاب.

تم مسح المدارس لتحديد المسارين الأفضل لسياقها: الامتحانات الكتابية، التي يمكن إدارتها بأمان، أو المسار غير القائم على الاختبارات باستخدام مجموعة من الدورات الدراسية للتقييم الداخلي والدرجات التي يتوقعها المعلمون، حيث لا يمكنهم ذلك.

وفي ما يتعلق بقرار اعتماد نظام للعام 2021 ذي المسارين المزدوجين، قال مجلس رؤساء برامج البكالوريا الدولية: “نعتقد أن نهج البكالوريا الدولية في جلسة امتحانات أيار/مايو 2021 – التي قامت فيها المدارس التي كان يمكنها عقد الاختبارات بذلك – كان الحل الأكثر إنصافًا. ونعتقد أيضًا أن المسار غير القائم على الاختبارات لمنح النتائج للطلاب الذين لم يتمكنوا من أداء الاختبارات كان عادلاً وواضحًا وسمح بمنح الدرجات التي تعكس إنجازاتهم وقدراتهم “.

عملت البكالوريا الدولية بشكل وثيق مع الجامعات ووزارات التعليم للحفاظ على الاعتراف بمؤهلات البكالوريا الدولية وتشجيعها. خلال جائحة كوفيد-19، واصلت البكالوريا الدولية المشاركة في المحادثات الجارية وتزويد الجامعات والوزارات بالتحديثات المنتظمة، بما في ذلك الندوات عبر الإنترنت.

لقد تلقينا رسائل دعم من مجموعة واسعة من الجامعات في جميع أنحاء العالم.

“تدرك جامعة وارويك الاضطراب والقلق اللذين عاناهما العديد من الطلاب خلال العام الماضي؛ ونؤكد أننا سنقبل بكل سرور نتائج البكالوريا الدولية الممنوحة في العام 2021 بنفس الطريقة التي قبلناها بها في أي عام آخر” – جامعة وارويك، المملكة المتحدة.

“تتطلع جامعة كورنيل للترحيب بالعديد من طلاب البكالوريا الدولية الجدد هذا العام. لقد تابعنا خطط البكالوريا الدولية الدقيقة والمستمرة لسلامة الطلاب والتقدم أثناء الاضطراب الذي تسببت فيه جائحة كوفيد. لا نزال على ثقة من صرامة برامج البكالوريا الدولية والتقييمات المعدلة، وسنواصل قبول علامات البكالوريا الدولية كمؤشرات دقيقة لإعداد الطلاب “- جامعة كورنيل، الولايات المتحدة الأميركية

نظرة عامة للبيانات من النتائج:

· بلغ عدد المرشحين لدورة اختبارات أيار/مايو 2021 170،660 ولأيار/مايو 2020 174،360؛

· من أصل 170،660 طالبًا، كان هناك 104،275 طالبًا في مسار غير قائم على الامتحان و 65،576 في مسار الاختبار (و 809 مقسومًا بين كلا المسارين)؛

· بلغ عدد المرشحين لبرنامج الدبلوم لدورة أيار/مايو 2021 رقم 87307 و 86657 لدورة أيار/مايو 2020.

· بلغ متوسط درجة الدبلوم لدورة أيار/مايو 2021 33.02 نقطة، ارتفاعًا من 31.34 في دورة أيار/مايو 2020؛

· بلغ عدد الطلاب الذين حصلوا على 40-45 نقطة 15،513 ارتفاعًا من 9،701 في دورة أيار/مايو 2020؛

· بلغ متوسط درجة الدبلوم 5.19 مقابل 4.95 في دورة أيار/مايو 2020؛

· بلغ معدل نجاح طلبة الدبلوم 88.96٪ ارتفاعًا من85.18٪ في دورة أيار/مايو 2020.

سوف تنشر البكالوريا الدولية أول نشرة إحصائية مؤقتة لها في الأسابيع القليلة القادمة. للعثور على مزيد من المعلومات حول جلسة اختبارات أيار/ مايو 2021، يرجى النقر هنا .

لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بـ ستيفاني بان على الرقم: +1 103-202-3169 أو media@ibo.org .