‫أكسا الخليج-مزود التأمين الرائد في مجلس التعاون الخليجي- يختار منصة برمجيات المشتريات الموحدة الذكية GEP لتحويل مصادرها

أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة، 21 أكتوبر / تشرين أول 2021 PRNewswire// — ®,أعلنت اليوم GEP المزود الرائد للمشتريات، واستراتيجية سلسلة الإمداد، والبرامج، والخدمات التي تتم إدارتها لمؤسسات Fortune 500 ، وGlobal 2000 العالمية أن أكسا الخليج -أحد أكبر شركات التأمين الدولية في دول مجلس التعاون الخليجي قد اختارت GEP -SMART™, منصة برمجيات الشراء الرائدة في الصناعة، بعد عملية اختيار تنافسية. GEP SMART™سوف تتيح ل أكسا الخليج إدارة مصادرها، والتعاقد وإدارة التوريد.

يقع المقر الرئيسي لشركة أكسا الخليج في البحرين، وهي شركة تأمين متعددة الخطوط ومتكاملة مع مجموعة من المنتجات والخدمات المصممة لكل عميل، والتي تغطي التأمين على الممتلكات، والتأمين ضد الحوادث، والتأمين على الحياة والتأمين الصحي. سوف تستخدم AXA الخليج GEP SOFTWARE ™ من أجل تحويل المشتريات، وإدارة عمليتها الكاملة من المصدر إلى العقد من أجل الإنفاق المباشر وغير المباشر. يتضمن ذلك مجموعة كاملة من الوظائف التي تشمل المصادر وإدارة العقود

تعتبر GEP SMART منصة دفع تكاليف موحدة وسحابية الأصل، تعتمد على أساس يرتكز على البيانات مع الذكاء الاصطناعي في جوهره، وتصميم المستخدم الأول. تمكن GEP SMART عملاء Fortune 500 ، و Global 2000 من دفع الكفاءة المثلى، والمرونة، والرؤية، والذكاء القابل للتطبيق في جميع مهام الشراء، مع الحد من البنية التحتية المرهقة، ودعم التكاليف لتحقيق عائد الاستثمار

حول شركة أكسا الخليج

تُعد مجموعة أكسا رائد عالمي في التأمين وإدارة الأصول وتتواجد أكسا في منطقة الخليج منذ 70 عامًا، وتُقدِّم مجموعة واسعة من منتجات وخدمات التأمين للشركات، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والعملاء الأفراد. أكسا في الخليج هي واحدة من أكبر الشركات الدولية في دول مجلس التعاون الخليجي، وتغطي أسواق الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والبحرين وقطر، ويعمل بها أكثر من 800 موظف و 15 فرعًا ومتجرًا للبيع بالتجزئة في جميع أنحاء المنطقة وأكثر من مليون عميل. ومع مجموعة من المنتجات والخدمات المصممة لكل عميل، والتي تغطي التأمين على الممتلكات والتأمين ضد الحوادث والتأمين على الحياة والتأمين الصحي، تُعَد أكسا في الخليج بمثابة شركة تأمين شاملة متعددة الأنشطة. بالإضافة إلى ذلك، تُركِّز أكسا على مساعدة العالم في مواجهة مخاطر المناخ بشكل أفضل، مع توسيع نطاق المعرفة بالحماية والمخاطر للجمهور، في محاولة منها للمساهمة في التنمية الاقتصادية العالمية، وأن تصبح شريكًا موثوقًا به للعملاء في المنطقة. ومع الاعتراف بها كعلامة تجارية رائدة في مجال التأمين، فقد فازت أكسا بالعديد من الجوائز لجودة خدماتها ومنتجاتها. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.axa.ae وتابعنا على تويتر , لينكيد إن , و فيس بوك .

نبذة عن GEP SOFTWARE

TM GEP SOFTWARE تقدم شراء رقمي حائز على جوائز، ومنصات سلسلة إمداد تساعد الشركات العالمية لتصبح أكثر رشاقة، ومرونة، وتنافسية وربحية.

ومع الواجهات المقدمة، وتدفق الأعمال المرن ® تقدم GEP للمستخدمين مساحات عمل رقمية محفزة، ومنعشة تحقق مستويات استثنائية من تبني المستخدم، والمكاسب القيمة في فريق العمل، والإنتاجية الشخصية.

تستفيد منتجات GEP من التعلم الآلي، والحوسبة المعرفية، وتقنيات البيانات المتقدمة ودلالات الألفاظ، وإنترنت الأشياء، وتقنيات الجوال، والتقنيات السحابية، وهي مصممة لدمج الابتكارات المستمرة في التكنولوجيا.

تتكامل GEP بسرعة وسهولة مع أنظمة الطرف الخارجي، والأنظمة الموروثة، مثل ساب، وأوراكل، وجميع برمجيات ERP ، و F&A ومع الدعم الرائع، والخدمات، تُعد GEP رائد من رواد الصناعة في رضاء العملاء وولاءهم.

وباعتبارها رائدة في Gartner Magic Quadrants المتعددة، تحصد باستمرار برمجيات GEP السجابية، ومنصات أعمالها الرقمية الجوائز والتقدير من المحللين الصناعيين، وشركات الأبحاث، ومنافذ الوسائط الإعلامية، بما في ذلك جارتنير، وفوريستر، وأي دي سي، ورواد الشرائ ومسائل الإنفاق.

وتعتبر GEP SOFTWARE جزءً من Clark ، تعتبر GEP مقدم عالمي رائد للشراء واستراتيجيات سلسلة الإمداد، والبرمجيات، والحدمات التي تتم إدارتها. لمعرفة المزيد، تفضل بزيارة، www.gepsoftware.com .

للتواصل الإعلامي

دريك كريفي

مدير العلاقات العامة

GEP

الهاتف: +1 732-382-6565

الب ريد الإلكتروني gep.com