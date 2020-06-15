‫أنطاليا هومز: المبيعات عبر الهاتف (TeleProperty) والدفع باستخدام عملة البيتكوين

أنطاليا، تركيا, 15 يونيو / حزيران 2020 /PRNewswire/ — تشهد التجارة تحولًا جديا بعد فيروس الكوفيد-19. الآن، يتم توسيع نطاق الشراء عبر الإنترنت من شراء قلم بسيط حتى شراء منزل بأكمله عبر الإنترنت. سجلت شركة أنطاليا هومز، الشركة العقارية الرائدة في مجال مبيعات العقارات عن بعد في تركيا بعلامتها التجارية المسجلة تيلي بروبرتي (TeleProperty)، أعلى مبيعات عقارية من حيث القيمة على الإطلاق عن طريق البيتكوين.

فرض حظر السفر الذي بدأ مع وباء الكورونا، على التكنولوجيا والابتكار في قطاع العقارات للعمل سويا لتسهيل الإجراءات. أصبحت زيارة العقارات من خلال الجولات الافتراضية وإجراء المعاملات عبر الإنترنت الوضع الطبيعي الجديد للقطاع العقاري. من ناحية أخرى، أصبح استخدام العملات المشفرة أو الإفتراضية في شراء العقارات واسع الانتشار.

زيادة البيتكوين عبر النصف تعزز مبيعات العقارات

بعد الوصول إلى ذروتها الثانية عند حوالي 13700 دولار في يونيو 2019، انخفض سعر البيتكوين إلى 4980 دولار في منتصف مارس 2020. ووقع النصف الثالث الذي ينتظره جميع متابعي العملات المشفرة بشغف في 11 مايو 2020. مع النصف، كمحاولة لإنشاء توازن في الطلب في السوق، وتباطؤ سرعة إنتاج البيتكوين، ومن المتوقع أن يتم تقييمها كأداة للإستثمار. في الأسبوع الأول بعد النصف، ارتفعت قيمة البيتكوين مرة أخرى إلى 10،000$.

علق السيد بايرام تكجه، رئيس مجلس إدارة شركة أنطاليا هومز، الشركة العقارية الرائدة في تركيا، على التطورات الجديدة في هذا القطاع. وذكر أن مبيعات العقارات بإستخدام البيتكوين قد إزدادت وأضاف: “مع تأثير الزيادة في قيمة البيتكوين بعد النصف، قام المستثمرون بالاستفادة من المبيعات عبر التحويل الى رأس المال. وقد انعكست هذه المبيعات على أنها زيادة في مبيعات العقارات.”

لفت بايرام تكجه الانتباه إلى الابتكار في مجال العقارات، المعروف باسم تكنولوجيا الملكية (PropTech)، وأشار إلى بيع منزل حديثا في تركيا؛ ” خلال عملية بيع فيلا في أنطاليا ، سجلنا صورًا للمنزل بطائرة بدون طيار وقمنا بجولة مشاهدة مباشرة عبر الإنترنت مع العميل. بعد ذلك، جمعنا بين المشتري والبائع في اجتماع عبر الإنترنت وانتهينا من المفاوضات. توسطت أنطاليا هومز في الدفع باستخدام عملة البيتكوين. كان هذا البيع، الذي تبلغ قيمته مليون و 250 ألف دولار، أعلى عملية بيع عقارية من حيث القيمة على الإطلاق قامت بها بيتكوين في تركيا “

ذكر بايرام تكجه أنه يمكن تحويل البيتكوين إلى عقار، ولكن القليل من الشركات العقارية قادرة على القيام بذلك. قال: “إن وباء الكورونا يغير أسلوب حياة وطريقة ممارسة الأعمال التجارية بأكملها. من المهم مواكبة الديناميات المتغيرة. بعد أن أصبح الابتكار كقيمة مؤسسية، ما زلنا روادًا في مجال تكنولوجيا العقار (PropTech). “

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