‫”أنوفا” ترفع من مستوى مشاركة المستهلك وتمكينه من خلال إطلاق ™Anova Connect

محرك تسويقي قوي ومستهدف لمسوقي غاز البترول المسال/البروبان. 100٪ راحة بال للمستهلكين. معلومات جديدة عن انبعاثات الكربون من أجل عالم أكثر استدامة.

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 7 ديسمبر 2021 — /PRNewswire/ أسبوع غاز البترول المسال — أعلنت اليوم شركة أنوفا (Anova) -الشركة المبتكرة والرائدة في مجال حلول مراقبة الخزانات عن بُعد- عن إطلاق ™Anova Connect، وهو تطبيق محمول يُوفِّر راحة البال للعملاء مع معلومات مستوى الخزان عند الطلب، وطلبات التوصيل والخدمة السهلة بنقرة واحدة. ومع شمول الحل على محرك ™Anova Mobile Marketer، فإن Anova Connect يرفع من مستوى التسويق في تقسيم الجمهور والتسويق القائم على الحدث، مع تحديد حملات متعددة للجماهير الديناميكية من أجل تجارب مخصصة وشخصية للغاية للمستهلك النهائي – وتسويق عالي الإنتاجية لمقدمي الخدمات. وبفضل الأتمتة المتعمقة والجديدة التي لا مثيل لها وقدرة التسويق المستهدف، لا يكتفي Anova Connect بالمساعدة في بناء ولاء العملاء فحسب، بل يُقدِّم أيضًا نظرة ثاقبة للمستهلكين حول تأثيرهم على انبعاثات الكربون.

قال شيت ريشاموالا، الرئيس التنفيذي لشركة أنوفا، “نشأ كلًا من Anova Connect و Mobile Marketer من كون صناعتنا أخيرًا في وضع يتيح لها الاستجابة لنموذج “التخصيص الشامل”، من خلال مشاركة المستهلك التي تعتمد على البيانات والمصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات الديموغرافية، والتي تهدف إلى دعم برامج التسويق والتعليم والمبيعات. وسواء كان الأمر يتعلق بـ “حث” مكالمات الرغبة لكي تصبح تلقائية، أو الترويج لغاز البترول المسال المتجدد كمستقبل مستدام، أو توفير الاستخدام لإعلام إعادة الترتيب بلمسة زر على تطبيق للهاتف الجوَّال، فإن Mobile Marketer يُوفِّر الخدمات والتحليلات، بينما يُوفِّر Connect القناة إلى أكثر من مليون حساب مراقَب”. وأضاف، “يقوم Connect بإنشاء قناة اتصال جديدة ثنائية الاتجاه مع العميل، ورقمنة الرسائل والاستجابة، مما يخفف من الضغط على مراكز الاتصال ويرفع من صافي نتائج المُروِّج!”.

ويقول فرانسيسكو موريرا، مدير منتجات البرمجيات لدى أنوفا، “لأول مرة، يمتلك مسوقو غاز البترول المسال/البروبان حقًا طريقة لإشراك عملائهم رقميًا من خلال حملات مستهدفة ومخصصة تعتمد على البيانات”. وأضاف، “يستحق مقدمو الخدمات أفضل قدرات أتمتة التسويق على المستوى الاحترافي، بتكلفة معقولة، والمتكاملة بسلاسة مع عملية مراقبة الخزانات الحالية. ويمنحهم Anova Connect ميزة تنافسية تسويقية والقدرة على تزويد العملاء بمعلومات عن بصمتهم الكربونية”.

حول شركة أنوفا:

تعمل أنوفا على ربط العالم الصناعي ببعضه البعض من أجل الأفضل من خلال رقمنة سلاسل التوريد الخاصة بمصنعي وموزعي غاز البترول المسال/البروبان، والغازات الصناعية، والمواد الكيميائية، والوقود، ومواد التشحيم، وغيرها من المنتجات. ومن خلال الابتكار في تحليلات وتقنيات القياس عن بُعد، بما في ذلك مستويات الخزانات، والضغوط، ودرجات الحرارة، والصيانة التنبؤية للمعدات الصناعية ذات الصلة، فقد أتاحت أنوفا مستويات جديدة من النظرة التشغيلية الثاقبة، والكفاءة، وتجربة المستهلك. وتُستخدَم حلول أنوفا السحابية الأصلية في أكثر من 80 دولة حول العالم، وتُوفِّر نظرة ثاقبة على ما يقرب من مليون أصل صناعي، ودعم بـ 12 لغة. كما يدير عملاء الشركة البالغ عددهم أكثر من 2000 عميل، سلسلة كاملة من الشركات الإقليمية الصغيرة إلى أكبر مصنعي وموزعي غاز البترول المسال/البروبان، والغازات الصناعية، والمواد الكيميائية في العالم. أنوفا هي الشركة الوحيدة المنتشرة عالميًا في مجال القياس عن بُعد، مما يعكس الثقة والموثوقية التي اكتسبتها منذ فترة طويلة، واتساع نطاق حلول مراقبة نوع الأصول، وشبكة الاتصالات العالمية الخاصة بها، ودعمها للاتصالات عبر الأقمار الصناعية. لمزيد من المعلومات قم بزيارة https://www.anova.com

للتواصل الإعلامي:

بريدجيت بيراينو

أنوفا

هاتف: 908.373.5678 1+

bridget.piraino@anova.com

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