Press Release

‫”أوبو” تختتم بنجاح حملتها الرمضانية بمُشاركة سفيرها في الشرق الأوسط وأفريقيا النجم العالمي “محمد صلاح”

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· حملة #عيش_جو_رمضان ( #CaptureTheSpirit ) من أوبو تحقق أكثر من 58 مليون مشاهدة عبر منصّات فيسبوك وتويتر وانستجرام في أقل من شهر

· سلسلة هواتف أوبو رينو5 الجديدة وثّقت أجمل اللحظات خلال شهر رمضان واحتفالات العيد في جميع أنحاء الإمارات

دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة, 26 مايو / أيار 2021 /PRNewswire/ — حققت حملة #عيش_جو_رمضان (#CaptureTheSpirit) التي أطلقتها أوبو، الشركة العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا وصناعة الأجهزة الذكيّة، بالتعاون مع النجم العالمي لكرة القدم محمّد صلاح سفير العلامة في الشرق الأوسط وأفريقيا، نجاحاً منقطع النظير حيث حصدت ملايين المتابعين من داخل وخارج دولة الامارات على مختلف منصات التواصل الاجتماعي. ومن خلال نشر صور ومقاطع فيديو إبداعية أبرزت الحنين إلى الماضي، قام محبو “أوبو” بتوثيق لحظاتهم المفضلة طيلة أيام شهر رمضان الذي يعتبر من أكثر المناسبات رمزية وأهميةً في منطقة الشرق الأوسط.

واستمرت حملة #عيش_جو_رمضان خلال الفترة بين 12 أبريل حتى 15 مايو 2021، حيث أطلقت أوبو مقطع فيديو يصوّر أسطورة كرة القدم العربية والعالمية محمد صلاح وهو يتحدث فيه عن اشتياقه للأجواء الرمضانية مع العائلة والتي افتقدها هذا العام، حيث حثّ صلاح المشاهدين أن يقوموا بتوثيق أجمل اللحظات التي تقرَب المسافات بين الأسر والاصدقاء خلال الشهر الفضيل.

وفي الوقت نفسه، قام عملاء أوبو في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة باستخدام أحدث هاتف ذكي للعلامة التجارية، هاتف أوبو رينو5 برو 5G، لتصوير مقاطع فيديو قصيرة تجسّد قيم ومعاني شهر رمضان. ويتميّز هاتف أوبو الجديد بتوفيره اتصالاً فائقاً بشبكات الجيل الخامس، إضافة إلى خاصية شحن البطارية بسرعة عالية بفضل تقنية الشحن فائق السرعة من أوبو.

بدوره، قال فادي أبو شمط، مدير الاستراتيجية والتطوير في أوبو الشرق الأوسط وأفريقيا: “هدفت هذه الحملة الى تعزيز أجواء المحبة خلال شهر رمضان المبارك عبر الاستفادة من الابتكارات التكنولوجية المتوفرة بين أيدينا في الوقت الحالي. وحققت الحملة نتائج ايجابية ملحوظة للمشاركين الذين تواصلوا مع علامة أوبو من خلال منصاتنا الخاصة بالتواصل الاجتماعي. كما نال الفائزون بالحملة أحدث أجهزة أوبو الذكية من سلسلة هواتف رينو5 الجديدة“.

وأضاف أبو شمط: “لقد حصدت مقاطع الفيديو أكثر من 45 مليون مشاهدة على منصة فيسبوك فقط. ولقد سررنا حقًا بتفاعل المستخدمين مع الحملة عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بعلامة أوبو في المنطقة. وكانت ردود الفعل حول حملة #عيش_جو_رمضان إيجابية بشكل كبير، حيث سلّط مستخدمو هواتف أوبو الذكية الضوء على أهمية هذه الأجهزة الذكية في حياتهم اليومية. وبالتعاون مع سفير علامتنا التجارية في الشرق الأوسط وأفريقيا، محمد صلاح، هدفت الحملة الرمضانية إلى حث الناس على استخدام التكنولوجيا في ظل جائحة كورونا للاحتفاء بشهر رمضان المبارك مع الأهل والاصدقاء”.

وعززت أحدث مجموعة من أوبو، سلسلة هواتف أوبو رينو5 الجديدة، مكانتها الريادية عالمياً في مجال التصوير الفوتوغرافي والفيديو. وتستهدف سلسلة هواتف أوبو رينو5 الجديدة المتخصصين في مجال تطوير المحتوى من الفئات الشابة الذين يتطلعون إلى التقاط أروع اللحظات بجودة عالية مع سطوع مثالي وتركيز شديد الوضوح. وتتيح ميزة عرض الفيديو المزدوج للكاميرات الأمامية والخلفية العمل في آن واحد، مع دمج المستخدم والموضوع في نفس الإطار للحصول على لقطات استثنائية وفائقة الجودة.

وتتوفر سلسلة هواتف أوبو رينو5 حالياً لدى مراكز البيع الرئيسية ومنصات التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات، بسعر 2799 درهماً إماراتياً لهاتف رينو5 برو 5G، و1999 درهماً إماراتياً لهاتف رينو5 5G، و1499 درهماً إماراتياً لهاتف رينو5 Z5G. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.oppo.com/ae .

لمحة عن أوبو

تأسست أوبو في عام 2004، وتعد من أبرز الأسماء الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا، حيث تشتهر بتركيزها على التقنيات المبتكرة واللمسات الفنية المتميزة في التصميم.

وتهدف أوبو إلى بناء منظومة متعددة المستويات من الأجهزة الذكية، تواكب من خلالها عصر الاتصالات الذكية الذي نعيشه. وتعتبر الهواتف الذكية التي تنتجها أوبو منصةً لتقديم محفظة متنوعة من الحلول الذكية والرائدة، على مستوى الأجهزة والنظام والبرمجيات. ولتحقيق هذا الهدف، أطلقت أوبو في عام 2019 خطة على مدى ثلاثة أعوام، لاستثمار 7 مليار دولار أمريكي في مجال الأبحاث والتطوير، لابتكار تقنيات تسهم في تعزيز إمكانيات التصميم.

وتبذل أوبو جهوداً دائمة لوضع منتجات تتميز بأعلى مستويات التطور التكنولوجي ضمن تصاميم جمالية مميزة وفريدة في متناول المستخدمين في مختلف أرجاء العالم، وذلك انسجاماً مع فلسفة العلامة التي تتمحور حول الريادة والشباب والقيم الجمالية، حيث تلتزم أوبو بتحقيق هدفها في منح المستخدمين الاستثنائيين إمكانية الإحساس بجمال التكنولوجيا.

وركزت أوبو، خلال العقد الماضي، على تصنيع هواتف ذكية تتميز بإمكانيات تصوير غير مسبوقة، حيث أطلقت أول هواتفها في 2008، وأطلقت عليه اسم سمايل فون، وكان بداية انطلاقها في سعيها الدائم نحو الريادة والابتكار. ووجهت العلامة اهتمامها على الدوام على احتلال مركز الصدارة، وهو ما نجحت في تحقيقه عبر تقديم أول هاتف ذكي مزود بكاميرا دوارة في عام 2013، فضلاً عن إطلاق أنحف هاتف ذكي في عام 2014، كما كانت أول شركة تقدم تكنولوجيا بيريسكوب في كاميرا الموبايل، أتاحت لها تقديم خاصية التقريب خمس مرات وتطوير أو هاتف ذكي تجاري متوافق مع شبكات اتصالات الجيل الخامس في أوروبا.

وتحتل أوبو اليوم المرتبة الخامسة بين علامات الهواتف الذكية، عبر الأجهزة الذكية وواجهة المستخدم ColorOS وخدماتها الإلكترونية مثل أوبو كلاود وأوبو+.

وتقدم أوبو خدماتها ومنتجاتها في أكثر من 40 دولة، كما تدير ستة معاهد للأبحاث وخمسة مراكز للبحث والتطوير موزعة في مختلف أنحاء العالم، من سان فرانسيسكو غرباً وصولاً إلى شنجن شرقاً. كما افتتحت الشركة مركزاً دولياً للتصميم في لندن، وتلعب هذه المراكز كافة دوراً محورياً في ابتكار أحدث الحلول التقنية التي تسهم في رسم ملامح مستقبل الهواتف الذكية وقطاع الاتصالات الذكية.

لمحة عن أوبو الشرق الأوسط وأفريقيا

دخلت أوبو سوق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2015، عبر تأسيس مكتب إقليمي لها في العاصمة المصرية، القاهرة. وبعد النجاح الكبير الذي حققته مبيعات الشركة خلال عامها الأول من وجودها في القاهرة، أطلقت أوبو خطط توسع طموحة في المنطقة، حيث أطلقت عملياتها في الإمارات العربية المتحدة في عام 2019. تتمتع أوبو حالياً بحضور فعلي في أكثر من 12 سوقاً في المنطقة، بما فيها مصر والجزائر وتونس والمغرب والإمارات العربية المتحدة والمملكة السعودية وسلطنة عُمان والكويت والبحرين وكينيا ونيجيريا وشرق المتوسط.

وسعياً لتعزيز حضورها في المنطقة وتماشياً مع استراتيجيتها لتكييف منتجاتها مع متطلبات الأسواق المحلية، زادت أوبو من استثماراتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر تأسيس معمل في الجزائر في عام 2017. وأصبحت الشركة بذلك أول علامة تجارية صينية تؤسس منشأة صناعية في منطقة شمال أفريقيا. وعملت أوبو على تطوير وتحسين منتجاتها بناء على متطلبات الجمهور المستهدف وآرائه في كل منطقة، كما حرصت دوماً على تخصيص حملاتها الترويجية وفقاً للثقافة المحلية، وما يناسب فئة المستهلكين الشباب في كل دولة. كما تحرص الشركة على الدوام على العمل مع فرق محلية للتعرف بشكل أفضل على المستهلكين المحليين وتوفير خدمات على أعلى مستوى من الجودة.

وبدأت أوبو خلال العام الماضي بتعديل خط منتجاتها بما يتلاءم مع منطقة الشرق الأوسط تحديداً، حيث أطلقت هاتفها الذكي الرائد ضمن سلسلة أوبو فايند X وطرحت سلسلة هواتف أوبو رينو. وستواصل أوبو تطوير خط منتجاتها المحلية لتوفير المزيد من سلاسل الهواتف الممتازة للمستهلكين في المنطقة.

وتعمل أوبو، انطلاقاً من مكانتها كشركة عالمية رائدة في مجال الابتكار والتكنولوجيا، على اتباع أعلى معايير الاستدامة للحفاظ على البيئة لأجيال المستقبل، وسعت إلى إحداث تغييرات إيجابية عبر إطلاق مبادرات اجتماعية وإنسانية محلية، فضلاً عن الحملات الخيرية.

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