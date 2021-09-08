‫أوبو تطلق سلسلة هواتف رينو6 المنتظرة مع اثنتين من أفضل السماعات اللاسلكية

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السلسلة الجديدة مزودة بأحدث التقنيات وأفضل الميزات لتعزيز تجارب المستخدمين

أوبو تتيح لعملائها فرصة الفوز بجهاز رينو6 برو 5G من خلال استعمال هاشتاغ #وثق_لحظاتك وتاغ لحساب @OPPOArabia عند نشر أي صورة أو مقطع فيديو مفعم بالحياة

سلسلة رينو6 من أوبو متوفرة الآن للطلب المسبق في الإمارات والشرق الاوسط

دبي، الإمارات العربية المتحدة

8 سبتمبر 2021

/PRNewswire/ —

أعلنت أوبو، العلامة الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا، عن إطلاقسلسلة هواتف رينو6 الجديدة كلياً وقد تم تصميم السلسلة الجديدة خصيصاً لتسجيل كل لحظة وكل احساس باستخدام فيديوهات البورتريه (Portrait Video) بشكل احترافي، من خلال ثلاثة أجهزة استثنائية هي “رينو6 برو “5G و“رينو6 “5G و” رينو6 “5G Z. إضافة إلى ذلك، أطلقت أوبو اثنتين من السماعات اللاسلكية المذهلة، وهما أوبو إنكو اير، التي تعد أول سماعة لاسلكية في العالم تحصل على شهادة اعتماد الأداء العالي والتباطؤ المنخفض من مؤسسة (TÜV Rheinland)، وأوبو إنكو بودز. ولتعزيز جودة إضاءة صور السلفي دون الاعتماد على مصدر إضافي للطاقة أو حتى الشحن، ستوفر أوبولأجهزة رينو6 5Gغطاء هاتف بخاصية إضاءة البورتريه الأولى من نوعها.

ويحمل هاتف رينو6 برو 5G مزايا غير مسبوقة، بما فيها ميزة فيديو بورتريه البوكيه التي تتيح للعملاء تأثيرات بورتريه سينمائية في وقت التصوير الفعلي، إضافةً إلى ميزة لقطات الفلاش السريعة والتي تتيح إمكانية التقاط العديد من الصور عالية الدقة، فضلاً عن أدوات تعديل الصور مثل لوحة الألوان المعززة بالذكاء الاصطناعي، والتي تضفي تأثيرات مذهلة على الصور بنقرة واحدة.

ويتميز هاتف رينو6 برو 5Gأيضاً بأحدث التقنيات، بما فيها حساس الصورة IMX766، الذي تم تطويره بالتعاون بين أوبو وسوني؛ ومعالج كوالكوم سنابدراغون 870؛ وتقنية SuperVOOC 2.0 للشحن السريع بقدرة 65 واط؛ وتقنية رينو جلو من أوبو (OPPO Reno Glow)؛ إضافةً إلى نظام ColorOS 11.3،التي تتيح للمستخدمين الاستمتاع بتجارب فريدة وغير مسبوقة.

ولا تقتصر الميزات الحديثة على جهاز رينو6 برو 5G، إذ كشفت أوبو أيضاً عن ميزات هاتف رينو6 5G الاستثنائية، بما فيها التصميم الكلاسيكي والنحيف جداً، مع الإطار الوسطي ذو الحواف المسطحة، وتقنية SuperVOOC 2.0 للشحن السريع بقدرة 65 واط؛ إضافةً إلى شريحة Dimensity 900 المبنية على معالج بسماكة 6 نانومتر. وكما حصل هاتف رينو6 5G Z على نصيبه من الميزات أيضاً، مع تقنية VOOC 4.0 للشحن السريع بقدرة 30 واط والمُستشعر المُعزز بالذكاء الاصطناعي، لإتاحة مجموعة من الوظائف الآلية مثل الحماية الذكية من التجسس، والشاشة اليقظة الذكيّة، والتحكم الذكي عبر الإيماءات.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال إيثان تشيوي، رئيس شركة أوبو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: “يسعدني الإعلان بفخر عن إطلاق سلسلة رينو6 الجديدة كلياً، والتي صممها الخبراء خصيصاً لمساعدة المستخدمين على توثيق جميع لحظاتهم؛ إضافةً إلى سماعتي أوبو إنكو اير وأوبو إنكو بودز اللاسلكية وعلبة حماية إضاءة البورتريه التي تتكامل مع أحدث توجهات القطاع وأساليب الحياة المختلفة للمستخدمين. ويؤكد هذا الإنجاز على سعينا لتعزيز التجارب التي تقدمها أوبو لعملائها وتحسينها باستمرار، من خلال توفير أحدث التقنيات وأجمل التصاميم وأفضل الميزات لعملائها”.

قدرات ذكاء اصطناعي مميزة لتعزيز تجارب فيديوهات البورتريه

يُعد تسجيل مقاطع الفيديو من أكثر استخدامات الهواتف الذكية شيوعاً اليوم في جميع أنحاء العالم؛ وهذا ما يؤكده مستخدمو هواتف رينو الذين وصل عددهم إلى 70 مليون مستخدم في جميع أنحاء العالم، حيث التقطت كاميرات هواتفهم أكثر من ملياري صورة و200 مليون مقطع فيديو. ويضمن هاتف رينو6 برو 5Gللمستخدمين تسجيل أجمل مقاطع فيديو البورتريه يومياً، بفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي التي يتمتع بها.

وتم تزويد هاتف رينو6 برو 5Gبكاميرا رباعية قائمة على الذكاء الاصطناعي بدقة 50 ميجابكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل؛ ويُعد حساس الصورة IMX766 من سوني، والذي تعمل عليه الكاميرا الرئيسية، العامل الرئيسي لتميز نظام الكاميرات في هذا الهاتف. كما تم تزويد حساس تصوير كبير الحجم وعالي الدقة قياس 1/1.56 إنش بتقنيتي التداخل الرقمي للمدى الديناميكي العالي (DOL-HDR) والتركيز التلقائي المتعدد بكامل البيكسل وغيرها الكثير، بهدف إنتاج صور عالية الدقة وتسجيل فيديوهات استثنائية. في حين يتيح مستشعر الحرارة اللونية إعادة تقديم الألوان في الصور على النحو الأمثل.

وبفضل تقنياته المميزة عالية المستوى، يمتلك هاتف رينو6 برو 5Gمجموعةً من أفضل وظائف فيديوهات البورتريه المعززة بالذكاء الاصطناعي:

توفر ميزة فيديو بورتريه البوكيه تأثير إضاءة البوكيه الرائدة في القطاع لتسجيل مقاطع الفيديو الاحترافية باستخدام الهواتف الذكية. وتتيح هذه الميزة، المدعومة بأكثر من عشرة ملايين قاعدة بيانات وخوارزمية ذكاء اصطناعي، معالجة فيديوهات البورتريه وتحسين مظهر الخلفية من خلال نقاط أضواء البوكيه، مع ضمان الحفاظ على دقة الألوان وجودتها الطبيعية. ويمكن تطبيق هذه الميزة على الفيديوهات التي تسجل بواسطة الكاميرا الأمامية أو الخلفية بكل بساطة، وبضغطة واحدة فقط.

تأثير إضاءة البوكيه الرائدة في القطاع لتسجيل مقاطع الفيديو الاحترافية باستخدام الهواتف الذكية. وتتيح هذه الميزة، المدعومة بأكثر من عشرة ملايين قاعدة بيانات وخوارزمية ذكاء اصطناعي، معالجة فيديوهات البورتريه وتحسين مظهر الخلفية من خلال نقاط أضواء البوكيه، مع ضمان الحفاظ على دقة الألوان وجودتها الطبيعية. ويمكن تطبيق هذه الميزة على الفيديوهات التي تسجل بواسطة الكاميرا الأمامية أو الخلفية بكل بساطة، وبضغطة واحدة فقط. تستطيع ميزة الفيديو المعزز بالذكاء الاصطناعي الاستفادة من الإضاءة المحيطة، على اختلاف شدتها، لتحسين جودة الفيديوهات بشكل تلقائي ليلاً ونهاراً، وإنتاج مقاطع فيديو أكثر دقةً ذات تفاصيل دقيقة وألوان حية وإضاءة مذهلة. كما تزيد تقنية التداخل الرقمي للمدى الديناميكي العالي ( DOL-HDR ) من جودة الفيديوهات حتى أربعة أضعاف، مما يحسن بشكل كبير ميزة الفيديو المعزز بالذكاء الاصطناعي.

الاستفادة من الإضاءة المحيطة، على اختلاف شدتها، لتحسين جودة الفيديوهات بشكل تلقائي ليلاً ونهاراً، وإنتاج مقاطع فيديو أكثر دقةً ذات تفاصيل دقيقة وألوان حية وإضاءة مذهلة. كما تزيد تقنية التداخل الرقمي للمدى الديناميكي العالي ( ) من جودة الفيديوهات حتى أربعة أضعاف، مما يحسن بشكل كبير ميزة الفيديو المعزز بالذكاء الاصطناعي. تتيح خاصية التتبع في التركيز التلقائي قدرات تركيز عالية عند تسجيل الفيديوهات، من خلال تحديد الكاميرا للهدف الرئيسي الذي يتم تصويره وتتبعه تلقائياً بشكل متواصل دون أي اهتزاز.

أما فيما يتعلق بميزات التصوير، تُعد لقطات الفلاش السريعة من أهم ميزات هاتف رينو6 برو 5G، إذ أنها تتيح للمستخدمين الحصول على صور أكثر دقة للأجسام المتحركة والتقاط الصور بسرعة لتحسين معدل التقاط الصور الناجحة بنسبة 17.7%. وبعد الحصول على أفضل الصور وأكثرها دقةً، يمكن للمستخدمين الاعتماد على أدوات تعديل الصور مثل لوحة الألوان بقوة الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة الألوان وجمال الصور، وبضغطة واحدة فقط.

تصميم مميز مع تقنية رينو جلو الوحيدة من نوعها من أوبو ( OPPO RENO GLOW )

وكما هي الحال في جميع أجهزة رينو، يتميز هاتف رينو6 برو 5G بتصميم نحيف لا يتجاوز 7.99 مم بوزن 188 غرام فقط. كما تعزز تقنية رينو جلو من أوبو (Reno Glow) تصميمه المميز الذي يأتي باللونين الجديدين الأزرق القطبي والرمادي القمري.

وسيتناغم اللون الأزرق القطبي، الذي يتوفر للمرة الأولى في أجهزة أوبو، مع لمسات نهائية إضافية من رينو جلو؛ حيث استوحت أوبو التصميم الجديد للهاتف من بلورات الثلج، من خلال عملية تصنيع مؤلفة من خمسين خطوة، لتتمكن بعد مئات المحاولات على مدى أكثر من عام من إظهار ملايين بلورات الثلج فائقة الصغر في خلفية الهاتف. ويعمل التصميم الفريد للجهاز على عكس أشعة الشمس والضوء بشكل مميز يشبه لمعان الثلج، مع زيادة انسيابيةالوجه الخلفي للجهاز بنسبة 30%.

ويتميز الجهاز بشاشة ثلاثية الأبعاد منحنية الأطراف قياس 6.5 إنش بمعدل تحديث 90 هرتز، ومعدل عينات باللمس حتى 180 هرتز، لضمان استخدام سلس لجهاز رينو6 برو 5G مع جميع التطبيقات. وتتوافق الشاشة مع معيار HDR10+ للحصول على تجربة عرض أكثر وضوحاً ودقةً؛ كما تمتلك حساسين يتيحان لها استشعار الضوء المحيطي بزاوية 360، مما يحسن دقة وظيفة السطوع التلقائي، وبالتالي توفير تجارب عرض ملائمة لجميع الظروف. وتم اعتماد شاشة هاتف رينو6 برو 5G، الحاصلة على شهادة حماية العين المعتمدة من SGS، لعرض محتوى نتفلكس وأمازون برايم فيديو بتقنية HD وHDR، لتوفر لكم إمكانية التمتع بمحتواكم المفضل.

أجهزة قوية لأداء متفوق

تُعد الأجهزة القوية والمتطورة أساس الأداء الاستثنائي الذي يقدمه جهاز رينو6 برو 5G. ويضم الهاتف معالج كوالكوم سنابدراغون 870 مع وحدة المعالجة المركزية كريو 585 التي تعمل بسرعات تصل إلى 3.2 جيجاهرتز، والتي تُعد أعلى سرعة معالجة في عالم الهواتف المحمولة حتى اليوم.

ويأتي الجهاز مع ذاكرة عشوائية بسعة 12 جيجابايت بتقنية الذاكرة العشوائية الإضافية التي طورتها أوبو، التي تتيح تحويل قسم من مساحة تخزين الذاكرة الداخلية إلى ذاكرة قابلة للاستخدام على المدى القصير. أي يمكن دعم الذاكرة العشوائية بسعة 12 جيجابايت بذاكرة إضافية بسعة 3 أو 5 أو 7 جيجابايت عند الحاجة، لضمان سلاسة أداء الجهاز حتى عند استعمال العديد من التطبيقات في الوقت ذاته.

وإلى جانب نظام التبريد السائل متعدد الطبقات في هاتف رينو6 برو 5G، قامت أوبو بإضافة حجرة حرارية ضخمة إلى الهاتف، بسماكة 0.4 ملم فقط ومساحة 31.68 سم مربع، لتوفير أداء حراري منقطع النظير دون التأثير على التصميم النحيف جداً للهاتف. وبفضل تقنية SuperVOOC 2.0 للشحن السريع بقدرة 65 واط وبطاريته البالغة سعتها 4500 ميلي أمبير، يمكن شحن البطارية بالكامل خلال 31 دقيقة فقط، لتقديم أفضل تجربة للمستخدم.

ولزيادة المتعة في تجارب الألعاب، زودت أوبو الجهاز بمحرك خطي على المحور X، مع ميزات لعب إضافية مثل خاصية نمط الوصول السريع للألعاب وفقاعة الانتقال السريع بين التطبيقات وفلتر الألعاب لتوفير تجارب لعب استثنائية.

نظام ColorOS 11.3 سهل الاستخدام

بالإضافة إلى مزايا فيديوهات البورتريه والتصميم المذهل والأداء رفيع المستوى في هاتف رينو6 برو 5G، يتيح نظام ColorOS 11.3 مزيداً من التجارب الغامرة والمميزة.

وبهدف تحسين مستويات الإنتاجية بشكل كبير، زودت أوبو هاتف رينو6 برو 5Gبخاصية تعزيز أداء النظام، وهي مجموعة استراتيجيات تحسين لأداء النظام تم تصميمها خصيصاً للاستمرار بالعمل طوال دورة حياة الهاتف. ويقدم الهاتف ميزة صور الشاشة الحرة، حيث يمكن اختيار منطقة محددة من الشاشة لالتقاط الصورة لها. وتتيح هذه الميزة أيضاً الاستفادة من خدمة عدسة جوجل لترجمة المحتوى ضمن هذه الصورة إلى أكثر من 100 لغة. أما نظام الخصوصية فيتيح الحفاظ على الملفات والمعلومات الخاصة بعيداً عن التطفل، من خلال حفظها في نظام داخلي مستقل لا يمكن الوصول إليه إلا من قبل المستخدم ذاته. وفيما يتعلق بجوانب خصوصية وحماية البيانات يمتلك الجهاز عدداً من الميزات التي حصل بفضلها على شهادة الخصوصية الإلكترونية وشهادة ISO27001 وشهادة ISO27701 من مؤسسات الطرف الثالث.

في حين يضم أوبو ريلاكس (OPPO Relax)، التطبيق المخصص لتعزيز راحة المستخدمين، مجموعةً من المقاطع الصوتية والألعاب الهادئة التي تساعد على الشعور بالطمأنينة والراحة في مواجهة مشاعر التوتر والقلق التي يعاني منها الكثيرون. وتتعاون أوبو بصورة مستمرة مع فنانين من مختلف أنحاء العالم لتنفيذ مشروع صور الخلفية الفنية Artist Wallpaper Project، الهادف إلى ابتكار صور خلفية فنية وعالية الجودة، تواكب أذواق وأسلوب المستخدمين.

التوافر في الأسواق

يُعد هاتف رينو6 برو 5G جهازاً رائداً بفضل أدائه الاستثنائي وتميزه في مجال فيديوهات البورتريه المعززة بالذكاء الاصطناعي، كما يوفر فيديوهات بورتريه احترافية بجودة عالية بفضل الكاميرا الرباعية المعززة بالذكاء الاصطناعي بدقة 50 ميجابكسل وحساس الصورة IMX766 من سوني وميزات فيديوهات البورتريه المعززة بالذكاء الاصطناعي، فضلاً عن ميزة فيديو بورتريه البوكيه الأولى من نوعها في القطاع. ويتوفر الهاتف الجديد بلونين يخطفان الأنظار هما الأزرق القطبي والرمادي القمري، يوفر كل منهما عناصر جمالية خاصة وفق تصاميم استثنائية؛ في حين يضم كلاهما شريحة المعالجة كوالكوم سنابدراغون 870 التي تدعم شبكات الجيل الخامس مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 12 جيجابايت وذاكرة داخلية بسعة 256 جيجابايت.

وتتوفر سلسلة هواتف رينو6 للطلب المسبق بدءاً من 7 سبتمبر، وللشراء بدءاً من 15 سبتمبر 2021، على جميع مواقع العلامة في المنطقة ومتاجر أوبو وشركاء البيع بالتجزئة في الإمارات، بسعر9992, درهمإماراتيلهاتف رينو6 برو 5G، و2,199 درهم إماراتيلهاتفرينو6 5G، و4991, درهم إماراتيلهاتف رينو6 .5G Z

سيحصل العملاء الذين طلبوا هاتف رينو6 برو 5Gمسبقاً على سماعات أوبو إنكو اير بقيمة 299 درهم إماراتي وضمان إقليمي حصري بقيمة 599 درهم إماراتي. والعملاء الذين طلبوا هاتف رينو65G مسبقاً سيحصلون على سماعات أوبو إنكو اير بقيمة 299 درهم إماراتي وغطاء لحماية الهاتف بخاصية إضاءة البورتريه بقيمة 99 درهم إماراتي. وللعملاء الذين طلبوا هاتف

رينو65G Z مسبقاً، سيحصلون على سماعات أوبو إنكو بودز بقيمة 199 درهم إماراتي، بالإضافة لخدمات الضمان الإقليمية في منطقة الخليج العربي، وحزمة الخدمات المميزة التي تشمل فترة الضمان المطولة لمدة سنتين، وضمان حماية للشاشة لمدة ستة أشهر وغيرها الكثير.

وفي إطار التزام أوبو بتلبية جميع تطلعات عملائها وتقديم أفضل التجارب والخدمات لهم، سيحصل عملاء دول مجلس التعاون الخليجي الذين طلبوا هاتف رينو6 برو 5G مسبقاً على ضمان إقليمي حصري وخدمات مجانية لصيانة وإصلاح وتحديث البرامج في مراكز الخدمة الرسمية في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي بغض النظر عن مكانشراء الجهاز.

كما تتيح أوبو لعملائها فرصة الفوز بجهاز رينو6 برو 5G من خلال مشاركة صور أو مقاطع فيديو مفعمة بالحياة لأصدقائهم أو أفراد عائلاتهم والمناظرالطبيعية الخلابة التي يحبونها، مع استعمال هاشتاج #وثق_لحظاتك وعمل تاغ لحساب @OPPOArabia.

لمحة عن أوبو

تأسست أوبو في عام 2004، وتعد من أبرز الأسماء الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا، حيث تشتهر بتركيزها على التقنيات المبتكرة واللمسات الفنية المتميزة في التصميم.

وتهدف أوبو إلى بناء منظومة متعددة المستويات من الأجهزة الذكية، تواكب من خلالها عصر الاتصالات الذكية الذي نعيشه. وتعتبر الهواتف الذكية التي تنتجها أوبو منصةً لتقديم محفظة متنوعة من الحلول الذكية والرائدة، على مستوى الأجهزة والنظام والبرمجيات. ولتحقيق هذا الهدف، أطلقت أوبو في عام 2019 خطة على مدى ثلاثة أعوام، لاستثمار 7 مليار دولار أمريكي في مجال الأبحاث والتطوير، لابتكار تقنيات تسهم في تعزيز إمكانيات التصميم.

وتبذل أوبو جهوداً دائمةً لوضع منتجات تتميز بأعلى مستويات التطور التكنولوجي ضمن تصاميم جمالية مميزة وفريدة في متناول المستخدمين في مختلف أرجاء العالم، استناداً إلى فلسفة العلامة التي تتمحور حول الريادة والشباب والقيم الجمالية، حيث تلتزم أوبو بتحقيق هدفها في منح المستخدمين الاستثنائيين إمكانية الإحساس بجمال التكنولوجيا.

وركزت أوبو، خلال العقد الماضي، على تصنيع هواتف ذكية تتميز بإمكانيات تصوير غير مسبوقة، حيث أطلقت أول هواتفها في 2008، وأطلقت عليه اسم سمايل فون، وكان بداية انطلاقها في سعيها الدائم نحو الريادة والابتكار. ووجهت العلامة اهتمامها على الدوام على احتلال مركز الصدارة، وهو ما نجحت في تحقيقه عبر تقديم أول هاتف ذكي مزود بكاميرا دوارة في عام 2013، فضلاً عن إطلاق أنحف هاتف ذكي في عام 2014، كما كانت أول شركة تقدم تكنولوجيا بيريسكوب في كاميرا الموبايل، أتاحت لها تقديم خاصية التقريب خمس مرات وتطوير أو هاتف ذكي تجاري متوافق مع شبكات اتصالات الجيل الخامس في أوروبا.

وتحتل أوبو اليوم المرتبة الرابعة بين علامات الهواتف الذكية، عبر الأجهزة الذكية وواجهة المستخدم ColorOS وخدماتها الإلكترونية مثل أوبو كلاود وأوبو+.

وتقدم أوبو خدماتها ومنتجاتها في أكثر من 40 دولة، كما تدير ستة معاهد للأبحاث وخمسة مراكز للبحث والتطوير موزعة في مختلف أنحاء العالم، من سان فرانسيسكو غرباً وصولاً إلى شنجن شرقاً. كما افتتحت الشركة مركزاً دولياً للتصميم في لندن، وتلعب هذه المراكز كافة دوراً محورياً في ابتكار أحدث الحلول التقنية التي تسهم في رسم ملامح مستقبل الهواتف الذكية وقطاع الاتصالات الذكية.

لمحة عن أوبو الشرق الأوسط وأفريقيا

دخلت أوبو سوق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2015، عبر تأسيس مكتب إقليمي لها في العاصمة المصرية، القاهرة. وبعد النجاح الكبير الذي حققته مبيعات الشركة خلال عامها الأول من وجودها في القاهرة، أطلقت أوبو خطط توسع طموحة في المنطقة، حيث أطلقت عملياتها في الإمارات العربية المتحدة في عام 2019. تتمتع أوبو حالياً بحضور فعلي في أكثر من 13 سوقاً في المنطقة، بما فيها مصر والجزائر وتونس والمغرب والبحرين والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان والكويت وقطر والبحرين وكينيا ونيجيريا وجنوب أفريقيا وشرق المتوسط.

وسعياً لتعزيز حضورها في المنطقة وتماشياً مع استراتيجيتها لتكييف منتجاتها مع متطلبات الأسواق المحلية، زادت أوبو من استثماراتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر تأسيس معمل في الجزائر في عام 2017. وأصبحت الشركة بذلك أول علامة تجارية صينية تؤسس منشأة صناعية في منطقة شمال أفريقيا. وعملت أوبو على تطوير وتحسين منتجاتها بناء على متطلبات الجمهور المستهدف وآرائه في كل منطقة، كما حرصت دوماً على تخصيص حملاتها الترويجية وفقاً للثقافة المحلية، وما يناسب فئة المستهلكين الشباب في كل دولة. كما تحرص الشركة على الدوام على العمل مع فرق محلية للتعرف بشكل أفضل على المستهلكين المحليين وتوفير خدمات على أعلى مستوى من الجودة.

وبدأت أوبو خلال العام الماضي بتعديل خط منتجاتها بما يتلاءم مع منطقة الشرق الأوسط تحديداً، حيث أطلقت هاتفها الذكي الرائد ضمن سلسلة أوبو فايند X وطرحت سلسلة هواتف أوبو رينو. وستواصل أوبو تطوير خط منتجاتها المحلية لتوفير المزيد من الهواتف الممتازة للمستهلكين في المنطقة.

وتعمل أوبو، انطلاقاً من مكانتها كشركة عالمية رائدة في مجال الابتكار والتكنولوجيا، على اتباع أعلى معايير الاستدامة للحفاظ على البيئة

لأجيال المستقبل، وسعت إلى إحداث تغييرات إيجابية عبر إطلاق مبادرات اجتماعية وإنسانية محلية، فضلاً عن الحملات الخيرية

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